الیکشن کمیشن کو الیکٹرانک ڈیٹا دینا چاہیے، ہم ثابت کریں گے کہ مودی ووٹ چوری کرکے وزیراعظم بنے، راہل گاندھی

بنگلورو: کانگریس کے رکن پارلیمنٹ اور لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہول گاندھی نے ووٹر لسٹ میں مبینہ دھاندلی کے معاملے پر دعویٰ کیا کہ اگر الیکشن کمیشن الیکٹرانک ڈیٹا فراہم کرتا ہے تو کانگریس ثابت کرے گی کہ نریندر مودی ووٹ چوری کرکے ملک کے وزیر اعظم بنے ہیں۔
راہول گاندھی نے یہ باتیں بنگلورو کے 'فریڈم پارک' میں منعقد 'ووٹ رائٹس ریلی' میں کہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کے ذمہ دار افسران ایک دن پکڑے جائیں گے کیونکہ یہ مجرمانہ فعل ہے۔
#WATCH | Bengaluru | At 'Vote Adhikaar Rally', Congress MP & LoP Lok Sabha, Rahul Gandhi says, "In yesterday's press conference, we have proved 100% that the Election Commission and the BJP have committed theft of votes..." pic.twitter.com/cExZnTzGm8— ANI (@ANI) August 8, 2025
کانگریس لیڈر نے کہا کہ کرناٹک حکومت کو اس کی تحقیقات کرنی چاہئے اور ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کرنی چاہئے۔ راہل نے کہا کہ آئین ہر شخص کو ایک ووٹ کا حق دیتا ہے، اور الیکشن کمیشن اور اس کے افسران اس پر حملہ کر رہے ہیں۔ یہ کام کرنے والے افسران کو ایک دن نہیں بخشا جائے گا۔ اگرچہ اس میں وقت لگے گا، ہم انہیں پکڑ لیں گے۔
راہل نے آئین کی ایک کاپی دکھاتے ہوئے کہا کہ اگر آپ (افسران) اس پر حملہ کریں گے تو آپ ہم پر حملہ کریں گے۔ کانگریس لیڈر نے کہا، "ہمارا مطالبہ ہے کہ الیکشن کمیشن پورے ملک کی ووٹر لسٹ کو ڈیجیٹل فارمیٹ میں فراہم کرے اور سی سی ٹی وی فوٹیج دے، اگر ہمیں مل جائے تو ہم یہ ثابت کریں گے کہ ووٹ چوری نہ صرف کرناٹک میں بلکہ پورے ہندوستان میں ہوئی ہے۔"
راہول گاندھی نے دعویٰ کیا کہ اگر الیکٹرانک ڈیٹا مل جاتا ہے تو وہ ثابت کریں گے کہ وزیراعظم ووٹ چوری کرکے اقتدار میں آئے ہیں۔ کانگریس لیڈر نے اس بات کا اعادہ کیا کہ صرف 25 سیٹوں کی وجہ سے نریندر مودی آج وزیر اعظم ہیں۔
#WATCH | Bengaluru | At 'Vote Adhikaar Rally', Congress MP & LoP Lok Sabha, Rahul Gandhi says, "We have protected the Constitution of India. The voices of Ambedkarji, Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, and Sardar Patel echo in the Constitution of India. Basavana, Narayana Guru and… pic.twitter.com/gCIJKnu8nI— ANI (@ANI) August 8, 2025
اتنا ہی نہیں، انہوں نے کہا، "یہ سوال ہمارے سامنے گزشتہ الیکشن میں کھڑا ہوا تھا۔ مہاراشٹر کے اسمبلی انتخابات لوک سبھا کے انتخابات کے بعد ہوئے تھے۔ مہاراشٹر میں ہمارے اتحاد نے لوک سبھا انتخابات میں کامیابی حاصل کی لیکن چھ ماہ بعد حیران کن نتائج سامنے آئے۔" انہوں نے کہا کہ مہاراشٹر میں صرف پانچ مہینوں میں ایک کروڑ نئے ووٹروں نے ووٹ دیا اور ان سب نے بی جے پی کو ووٹ دیا۔
کانگریس لیڈر نے کہا کہ جب الیکشن کمیشن سے ڈیجیٹل ووٹر لسٹ اور پولنگ اسٹیشنوں کی سی سی ٹی وی فوٹیج مانگی گئی تو انہوں نے انکار کردیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کے بعد بنگلورو سنٹرل لوک سبھا سیٹ کے مہادیو پورہ اسمبلی حلقہ کی ووٹر لسٹ کا مطالعہ کیا گیا۔
راہل گاندھی نے کہا کہ یہ ثابت ہو گیا ہے کہ بی جے پی نے لوک سبھا انتخابات میں کرناٹک میں ووٹ چرایا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ مہادیوپورہ اسمبلی حلقہ کے تجزیہ سے یہ واضح ہوگیا ہے کہ ہر چھ میں سے ایک ووٹ چوری ہوا ہے۔
کانگریس صدر ملکارجن کھرگے، کرناٹک کے وزیر اعلیٰ سدارامیا، نائب وزیر اعلیٰ ڈی کے شیوکمار، کانگریس کے کرناٹک انچارج رندیپ سرجیوالا، ریاستی حکومت کے وزراء، اراکین پارلیمنٹ، ایم ایل ایز اور کئی دیگر لیڈران نے ریلی میں شرکت کی۔