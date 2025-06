ETV Bharat / bharat

الیکشن کمیشن نے شروع کیا فاسٹ ڈلیوری سسٹم، 15 دن میں ملے گی ووٹر آئی ڈی، جانیں کیسے کریں اپلائی - HOW TO GET NEW VOTER ID

ووٹر آئی ڈی کا علامتی فوٹو ( Getty Images )

By ETV Bharat Urdu Team Published : June 25, 2025 at 4:20 PM IST 3 Min Read

نئی دہلی: الیکشن کمیشن آف انڈیا نے ووٹرز کے فوٹو شناختی کارڈ (ای پی آئی سی) کی نئی تیز رفتار ترسیل کا اعلان کیا ہے۔ اس کی بنیاد پر ووٹر لسٹ میں اپ ڈیٹ ہونے کے 15 دن کے اندر ووٹر شناختی کارڈ فراہم کر دیے جائیں گے۔ ووٹروں کی سہولت کے لیے یہ قدم اٹھایا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے پریس نوٹ کے مطابق یہ نیا نظام ووٹرز کو الیکٹورل رجسٹریشن آفیسر (ERO) میں شروع سے لے کر محکمہ ڈاک (DoP) کے ذریعے ووٹر شناختی کارڈ کی ترسیل تک اپنے EPIC جنریشن کے عمل کو حقیقی وقت میں ٹریک کرنے کی اجازت دے گا۔ اس کے علاوہ ووٹرز کو عمل کے ہر مرحلے پر ایس ایم ایس کے ذریعے باقاعدہ اطلاع بھی دی جائے گی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ووٹر آئی ڈی کے لیے آن لائن درخواست دینے کے لیے ووٹرز کو نیشنل ووٹرز سروس پورٹل پر ایک اکاؤنٹ بنانا ہوگا اور فارم 6 بھرنا ہوگا۔ ووٹر آئی ڈی کے لیے آن لائن درخواست دینے کا عمل سرکاری پورٹل https://voters.eci.gov.in/ پر جائیں۔ سائن اپ بٹن پر کلک کریں اور ای میل آئی ڈی کے ساتھ موبائل نمبر درج کریں۔ نام اور پاس ورڈ کے ساتھ ایک اکاؤنٹ بنائیں اور آگے بڑھنے کے لیے او ٹی پی درج کریں۔ کامیابی کے ساتھ اکاؤنٹ بنانے کے بعد اسی تفصیلات کے ساتھ لاگ ان کریں۔ نئے ووٹر کے اندراج کے لیے 'فارم 6' بھریں ٹیب پر کلک کریں۔ یہاں اپنی ذاتی تفصیلات بھریں۔ دھیان دیں کہ یہ فارم آئی ڈی کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے نہیں ہے۔

مطلوبہ دستاویزات اپ لوڈ کریں، تفصیلات کا جائزہ لیں اور جمع کریں۔ اسی کے ساتھ ووٹر کا اندراج ہو جائے گا اور وہ اب اپنی درخواست کو ٹریک کر سکتا ہے۔ ووٹر آئی ڈی کی درخواست کو کیسے ٹریک کیا جائے؟ درخواست کو آن لائن ٹریک کرنے کے لیے، تفصیلات اور پاس ورڈ کے ساتھ لاگ ان کریں۔ پھر 'ٹریک ایپلیکیشن' ٹیب پر جائیں۔ وہ نمبر درج کریں جو آپ کو فارم-6 جمع کرانے کے بعد ملا ہے۔ اپنی ریاست کا انتخاب کریں اور اپنی درخواست کا اسٹیٹس دیکھیں۔ قابل غور بات یہ ہے کہ کارکردگی کو بڑھانے کے لیے الیکشن کمیشن نے حال ہی میں شروع کیے گئے ECINet پلیٹ فارم پر ایک آئی ٹی ماڈیول بھی متعارف کرایا ہے۔ یہ نیا آئی ٹی پلیٹ فارم موجودہ عمل کو بدل دے گا اور اس عمل کو ہموار کرنے میں مدد کرے گا۔ ٹریکنگ اور ڈیلیوری کو آسان بنانے کے لیے محکمہ ڈاک کی درخواست کو بھی اسی سسٹم میں ضم کیا جائے گا۔ مزید پڑھیں: ووٹر آئی ڈی کارڈ کے بغیر ووٹ کیسے ڈالیں؟ اگر ووٹر کارڈ کو آدھار سے منسلک نہیں کیا گیا ہے تو کیا ووٹر کو الیکشن کمیشن کے سامنے حاضر ہونا پڑے گا؟