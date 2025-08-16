نئی دہلی: کانگریس لیڈر راہل گاندھی کے 'ووٹ چوری' کے الزامات اور بہار میں ووٹر لسٹ کی ایس آئی آر پر اپوزیشن جماعتوں کے مسلسل احتجاج کے درمیان الیکشن کمیشن اتوار کو ایک پریس کانفرنس کرے گا۔
الیکشن کمیشن کا انتخابی شیڈول کے اعلان کے علاوہ کسی اور معاملے پر باضابطہ طور پر پریس کانفرنس بلانا غیر معمولی بات ہے۔ پریس کانفرنس کا موضوع ابھی واضح نہیں کیا گیا ہے تاہم حکام نے کہا ہے کہ اس کا تعلق الیکشن کمیشن پر لگائے گئے الزامات سے ہے۔
راہل گاندھی نے بار بار الیکشن کمیشن پر ووٹروں کے ڈیٹا میں ہیرا پھیری کا الزام لگایا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا ہے کہ مہاراشٹر، کرناٹک اور ہریانہ میں 'ووٹ چوری' ہوئی ہے۔ کمیشن نے کانگریس لیڈر سے کہا ہے کہ وہ ان لوگوں کے نام پیش کریں جن کے بارے میں ان کا دعویٰ ہے کہ ووٹر لسٹ میں غلط طریقے سے شامل یا حذف کر دیے گئے ہیں، اس کے ساتھ ایک دستخط شدہ اعلامیہ بھی پیش کریں۔
الیکشن کمیشن نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اگر لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر اپنے الزامات کی حمایت میں حلف نامہ فراہم کرنے میں ناکام رہتے ہیں تو انہیں معافی مانگنی ہوگی۔ حزب اختلاف کی جماعتیں بہار میں ووٹر لسٹ کی اسپیشل انٹینسیو ریویژن کرانے کے الیکشن کمیشن کے اقدام پر بھی سوال اٹھا رہی ہیں۔ اپوزیشن جماعتوں کا دعویٰ ہے کہ اس اقدام کی وجہ سے کروڑوں اہل شہری دستاویزات کی کمی کی وجہ سے حق رائے دہی سے محروم ہو جائیں گے۔
سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن سے بہار میں ووٹر لسٹ سے نکالے گئے 65 لاکھ ناموں کی تفصیلات شائع کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں شامل نہ کرنے کی وجوہات بھی بتائی ہیں تاکہ ووٹر لسٹ میں شفافیت کو بڑھایا جا سکے۔
راہل گاندھی 17 اگست کو بہار میں 'ووٹ ادھیکار یاترا' شروع کریں گے۔
دوسری طرف، کانگریس لیڈر راہل گاندھی اتوار کو 'ووٹ ادھیکار یاترا' کے نام سے ایک یاترا شروع کریں گے تاکہ بہار میں ووٹر لسٹ کی خصوصی گہری نظر ثانی کے ذریعے لوگوں کے حق رائے دہی پر مبینہ حملے کو اجاگر کیا جا سکے۔ کانگریس پارٹی کے ایک لیڈر نے ہفتہ کو یہ جانکاری دی۔
یہاں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کانگریس بہار یونٹ کے سابق صدر اکھلیش پرساد سنگھ نے کہا کہ لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہول گاندھی 1 ستمبر کو پٹنہ میں ایک ریلی کے ساتھ 'ووٹ ادھیکار یاترا' کا اختتام کریں گے۔ انھوں نے بتایا کہ راہل گاندھی کا تقریباً دو ہفتے تک بہار میں رہنے کا امکان ہے۔ راجیہ سبھا کے رکن اکھلیش پرساد سنگھ نے کہا کہ راہل گاندھی ساسارام سے اس یاترا کا آغاز کریں گے۔ متعلقہ حکام سے تمام ضروری اجازتیں حاصل کر لی گئی ہیں۔ یہ یاترا آئندہ اسمبلی انتخابات کے پیش نظر اپوزیشن انڈیا الائنس کے لیے عوامی حمایت پیدا کرے گی۔
ایک سوال کے جواب میں اکھلیش پرساد سنگھ نے کہا کہ امکان ہے کہ گاندھی اس 'ووٹ رائٹس یاترا' کی قیادت کرنے کے لیے تقریباً 15 دن بہار میں رہیں گے۔ 'ووٹ رائٹس یاترا' بہار کے 25 اضلاع سے گزرے گی۔ 20، 25 اور 31 اگست کو چھٹیاں ہوں گی۔
کانگریس لیڈر نے کہا، "ساسارام میں، بہار کے اپوزیشن لیڈر تیجسوی یادو بھی 'ووٹ رائٹس یاترا' میں راہول گاندھی کے ساتھ شامل ہونے کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے دیگر اتحادی شراکت داروں کے علاوہ بائیں بازو کی تین جماعتوں کے لیڈروں کے بھی اس میں شامل ہونے کی امید ہے۔"