پون کھیرا کو دو ای پی آئی سی نمبروں پر الیکشن کمیشن کا نوٹس

نئی دہلی: الیکشن کمیشن نے منگل کو کانگریس کے سینئر لیڈر پون کھیرا کو دہلی کے دو اسمبلی حلقوں کے تحت مبینہ طور پر دو انتخابی تصویری شناختی کارڈ (ای پی آئی سی) نمبر رکھنے پر نوٹس جاری کیا۔
پولنگ پینل نے کھیرا سے، جو کانگریس کے میڈیا اور پبلسٹی ڈیپارٹمنٹ کے چیئرمین بھی ہیں، پیر کی صبح 11 بجے تک اس معاملے پر جواب طلب کیا ہے۔
قابل ذکر بات یہ ہے کہ پولنگ پینل کا نوٹس بی جے پی، آئی ٹی سیل کے سربراہ امیت مالویہ کے کھیرا پر نئی دہلی اور جنگ پورہ اسمبلی حلقوں کے تحت دو ای پی آئی سی نمبر رکھنے کا الزام لگانے کے چند گھنٹے بعد آیا ہے۔
کھیرا کو جاری کردہ اپنے نوٹس میں، نئی دہلی اسمبلی حلقہ کے تحت الیکٹورل رجسٹریشن آفیسر نے لکھا کہ "میرے نوٹس میں یہ لایا گیا ہے کہ آپ نے ایک سے زیادہ حلقوں کی ووٹر لسٹ میں اپنا نام درج کرایا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک سے زیادہ حلقوں کی ووٹر لسٹ میں اندراج ہونا عوامی نمائندگی ایکٹ 1950 کے تحت ایک قابل سزا جرم ہے۔ اس لیے آپ کو ہدایت دی جاتی ہے کہ آپ کے خلاف مذکورہ ایکٹ کے تحت کارروائی کیوں نہ کی جائے، آپ وجہ بتائیں۔"
پہلے دن میں، بی جے پی کے آئی ٹی سیل کے سربراہ مالویہ نے ایکس پر ایک پوسٹ میں لکھا کہ "راہل گاندھی نے چھتوں سے 'ووٹ چوری' کا نعرہ لگایا، لیکن جس طرح وہ یہ بتانا بھول گئے کہ ان کی والدہ سونیا گاندھی نے بھارتی شہری بننے سے پہلے ہی خود کو بھارت کی ووٹر لسٹ میں درج کرایا تھا۔" انہوں نے مزید پون کھیرا پر لزام عائد کیا کہ وہ دو فعال EPIC نمبر رکھتے ہیں، (جنگ پورہ اور نئی دہلی اسمبلی حلقوں میں، جو بالترتیب مشرقی دہلی اور نئی دہلی لوک سبھا کی نشستوں کے تحت آتے ہیں)۔"
"اب یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ پتہ لگایا جائے کہ پون کھیرا کے پاس دو فعال ای پی آئی سی نمبر کیسے ہیں، اور کیا انہوں نے متعدد بار ووٹ ڈالے ہیں۔ یہ انتخابی قوانین کی واضح خلاف ورزی ہے۔ گویا ایک سے زیادہ ووٹ رکھنے کا جرم کافی نہیں ہے، پون کھیرا بہار میں ووٹروں کو گمراہ کرنے، تفرقہ پیدا کرنے، اور مضبوط انتخابی عمل کو کمزور کرنے کے لیے بہار میں بدنیتی پر مبنی پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں۔"
مالویہ پر جوابی حملہ کرتے ہوئے، کھیرا نے ایکس پر لکھا، "اپنے صبح کے اسٹنٹ کے ساتھ، مالویہ نے اعتراف کیا کہ الیکشن کمیشن انتخابی فہرستوں کی سالمیت کو برقرار رکھنے میں ناکام رہا ہے۔ یہ 2016 میں مکانات بدلنے کے بعد نئی دہلی حلقہ سے میرا نام حذف کرنے کے لیے فارم 7 کی درخواست کے باوجود برقرار ہے۔"
"2016 کے بعد سے، چار انتخابات - 2019 لوک سبھا، 2020 اسمبلی، 2024 لوک سبھا، 2025 اسمبلی گزر چکے ہیں۔ اس لیے یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ چار 'نظرثانی' کے باوجود میرا نام نئی دہلی کی فہرستوں میں موجود ہے‘۔ سینئر کانگریس لیڈر نے کہا کہ ’الیکشن کمیشن کس پتھر کے نیچے سو رہا ہے؟‘