تمام کام صرف ایک ایپ سے ہوں گے، الیکشن کمیشن کا بڑا اعلان، ECINet کیا ہے؟
الیکشن کمیشن نے بہار انتخابات کے لیے ایک ایپ تیار کی، اب ووٹروں کو معلومات جمع کرنا آسان ہو جائے گا۔ پڑھیں ECINet کیا ہے؟
Published : October 6, 2025 at 8:20 PM IST
پٹنہ، بہار: جاریہ سال 2025 کے بہار اسمبلی انتخابات کا اعلان ہو گیا ہے۔ انتخابات دو مرحلوں میں ہوں گے۔ نئی دہلی کے وگیان بھون سے انتخابات کا اعلان کرتے ہوئے، چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار نے ECINet کا تذکرہ کیا، ایک ون اسٹاپ ڈیجیٹل پلیٹ فارم جو ایک کلک کے ساتھ الیکشن سے متعلق تمام معلومات فراہم کرے گا۔ اس ایپ کو 'مدر آف آل ایپس' بھی کہا جا سکتا ہے۔
Entire Election Machinery - Just a Call Away#BiharElections2025 #ECINet pic.twitter.com/8ysSnOP6Ib— Election Commission of India (@ECISVEEP) October 6, 2025
ECINet کیا ہے؟
ECINet ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے جو متعدد خدمات کو ایک پلیٹ فارم میں ضم کرتا ہے۔ یہ الیکشن کمیشن کی 40 سے زیادہ موجودہ موبائل اور ویب ایپلیکیشنز کو ایک پلیٹ فارم میں ضم کرتا ہے۔ اس سے ووٹرز یا صارفین کو مختلف ایپس یا ویب سائٹس پر جانے کی ضرورت ختم ہو جائے گی۔
ووٹرز متعدد خصوصیات سے مستفید ہوں گے
ECINet موجودہ تفصیلات کو رجسٹر یا اپ ڈیٹ کرنا آسان بنائے گا۔ ووٹر لسٹ میں آپ کے نام کی ایک کلک پر تصدیق ضروری ہے۔ ڈیجیٹل فوٹو ووٹر سلپس ڈاؤن لوڈ کی جاسکتی ہیں، اور پولنگ اسٹیشن اور الیکشن کی تاریخ کی معلومات بھی دستیاب ہوں گی۔ ووٹر "اپنے امیدوار کو جانیں" (KYC) فیچر کے ذریعے امیدوار کی معلومات اور مجرمانہ ریکارڈ تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ انتخابی خلاف ورزی کی شکایات تصویر یا ویڈیو ثبوت کے ساتھ بھی درج کرائی جا سکتی ہیں۔ ریئل ٹائم، درست نتائج اور ووٹ فیصد کی معلومات دستیاب ہوں گی۔
ECINet کیا فوائد پیش کرے گا؟
یہ نئی ایپ ووٹروں کو متعدد ایپس ڈاؤن لوڈ کرنے کی ضرورت کو ختم کر دے گی۔ اس سے ڈیجیٹل تقسیم کو ختم کرنے میں مدد ملے گی۔ پولنگ اسٹیشن سے ریاستی انتخابی عہدیداروں کو ڈیٹا مینجمنٹ اور رپورٹنگ بہت آسان ہو جائے گی۔ اس سے انتخابی عمل میں شفافیت بھی بڑھے گی۔
بہار میں پہلی بار ECINet کا استعمال
بہار کے انتخابات سے پہلے، جون 2025 کے ضمنی انتخابات کے دوران ECINet کے کچھ ماڈیول پنجاب، کیرالہ، گجرات اور مغربی بنگال میں لاگو کیے گئے تھے، لیکن اس بار اسے اپنی پوری صلاحیت کے ساتھ استعمال کیا جائے گا۔ اس ایپ سے نہ صرف ووٹرز بلکہ انتخابی عہدیداروں، سیاسی جماعتوں اور انتخابات میں شامل تمام افراد کو بھی فائدہ ہوگا۔
🗓️#SCHEDULE for the GENERAL ELECTION TO THE LEGISLATIVE ASSEMBLY OF BIHAR 2025 - Two Phases— Election Commission of India (@ECISVEEP) October 6, 2025
Details 👇#Bihar #BiharElections2025 pic.twitter.com/ZeTBbpX32O
بہار میں انتخابات کب ہوں گے؟
بہار اسمبلی انتخابات دو مرحلوں میں ہوں گے۔ پہلے مرحلے میں 6 نومبر کو 121 سیٹوں کے لیے ووٹنگ ہو گی جب کہ دوسرے مرحلے میں 11 نومبر کو 122 سیٹوں کے لیے ووٹنگ ہو گی۔ ووٹوں کی گنتی 14 نومبر کو ہوگی۔