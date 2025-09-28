آن لائن بیٹنگ کیس: ای ڈی کی جانب سے مشہور شخصیات کے اثاثے ضبط کرنے کی تیاری
انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے آن لائن بیٹنگ پلیٹ فارم '1xBet' سے جڑے بڑے کیس میں کئی مشہور شخصیات کے اثاثے ضبط کرنے کی تیاری کرلی ہے۔
Published : September 28, 2025 at 7:15 PM IST
نئی دہلی: ای ڈی کی جانب سے '1xBet' سے متعلق ایک منی لانڈرنگ کیس کی تحقیقات کی جارہی ہے۔ اس تحقیقات میں کئی کھلاڑیوں اور اداکاروں کے اثاثے شامل ہیں۔ یہ اثاثے انسداد منی لانڈرنگ قانون کے تحت ضبط کیے جائیں گے۔ تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ ان مشہور شخصیات نے توثیق کی فیس کو اثاثے خریدنے کے لیے استعمال کیا۔ یہ اثاثے قانون کے تحت "جرم کی کمائی" کے زمرے میں آتے ہیں۔ ای ڈی کی جانب سے جلد ہی عارضی ضبطی کا حکم دیا جاسکتا ہے۔
ای ڈی نے اس تحقیقات کے سلسلے میں کئی کرکٹرز سے پوچھ گچھ کی ہے۔ ان میں یوراج سنگھ، سریش رینا، رابن اتھپا اور شیکھر دھون شامل ہیں۔ کئی اداکاروں جیسے سونو سود، میمی چکرورتی اور انکش ہازرا سے بھی بیانات ریکارڈ کیے گئے۔ اداکارہ اروشی روتیلا، جو 1xBet کی "انڈیا ایمبیسیڈر" تھیں، کو بھی طلب کیا گیا تھا۔ تاہم، وہ بیرون ملک ہونے کی وجہ سے پیش نہیں ہو سکیں۔ ای ڈی مزید کئی کھلاڑیوں اور اداکاروں کے بیانات ریکارڈ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔
ای ڈی ان تمام منقولہ اور غیر منقولہ جائیدادوں کو ضبط کرے گا۔ ان میں بیرون ملک، خاص طور پر متحدہ عرب امارات میں موجود اثاثے بھی شامل ہیں۔ ان اثاثوں کی مالیت کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے۔ جرم کی کمائی سے حاصل کردہ جائیدادوں کو ضبط کیا جاتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ مجرم اپنے غیر قانونی اعمال کا فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ ضبطی کے حکم کے بعد، اسے پی ایم ایل اے کے تحت ایڈجوڈیکیٹنگ اتھارٹی کو بھیجا جائے گا۔
1xBet ایک عالمی سطح پر تسلیم شدہ بک میکر ہے جو کیوراکاؤ میں رجسٹرڈ ہے۔ یہ 18 سال سے بیٹنگ انڈسٹری میں سرگرم ہے۔ کمپنی کی ویب سائٹ اور ایپ 70 زبانوں میں دستیاب ہے، جہاں ہزاروں کھیلوں کے ایونٹس پر شرط لگائی جا سکتی ہے۔ حکومت ہند نے حال ہی میں قانون سازی کے ذریعے حقیقی رقم والے آن لائن گیمنگ پر پابندی لگائی ہے۔ ای ڈی نے مشہور شخصیات سے پوچھا کہ انہیں بیٹنگ کمپنی نے کیسے رابطہ کیا اور ادائیگی کا طریقہ کیا تھا۔ ای ڈی یہ بھی جاننا چاہتی ہے کہ کیا انہیں معلوم تھا کہ بھارت میں آن لائن بیٹنگ غیر قانونی ہے۔