نئی دہلی: الیکشن کمیشن نے مزید 476 رجسٹرڈ غیر تسلیم شدہ سیاسی جماعتوں کو فہرست سے نکالنے کا عمل شروع کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے یہ قدم 9 اگست کو فہرست سے 334 غیر تسلیم شدہ سیاسی جماعتوں کو ہٹانے کے بعد اٹھایا ہے۔
آپ کو بتاتے چلیں کہ انتخابی نظام کو بہتر بنانے کے لیے اپنی جامع اور مسلسل حکمت عملی کے تحت الیکشن کمیشن 2019 سے ملک گیر مہم چلا رہا ہے تاکہ ان رجسٹرڈ غیر تسلیم شدہ سیاسی جماعتوں (RUPP) کی شناخت اور فہرست سے ہٹایا جا سکے جو مسلسل 6 سال سے ایک بھی الیکشن لڑنے کی لازمی شرط کو پورا کرنے میں ناکام رہی ہیں۔
مزید 476 پارٹیوں کی نشاندہی کی گئی۔
اس مہم کے پہلے مرحلے میں، الیکشن کمیشن پہلے ہی 9 اگست 2025 کو 334 غیر تسلیم شدہ سیاسی جماعتوں کو ڈی لسٹ کر چکا ہے، جس سے درج شدہ RUPPs کی تعداد 2,854 سے کم ہو کر 2,520 ہو گئی ہے۔ اس مہم کے دوسرے مرحلے میں ملک بھر کی مختلف ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں سے مزید 476 RUPPs کی شناخت کی گئی ہے۔
کس ریاست کی کتنی پارٹیوں کو فہرست سے نکالا گیا؟
الیکشن کمیشن نے 476 غیر تسلیم شدہ سیاسی جماعتوں کو فہرست سے نکالنے کا عمل شروع کر دیا ہے۔ ان میں انڈمان نکوبار سے ایک، آندھرا پردیش سے 17، آسام سے تین، بہار سے 15، چندی گڑھ سے ایک، چھتیس گڑھ سے سات، دہلی سے 41، گوا سے پانچ، گجرات سے 10 اور ہریانہ سے 17 شامل ہیں۔
اس کے علاوہ ہماچل پردیش سے دو، جموں و کشمیر سے 12، جھارکھنڈ سے پانچ، کرناٹک سے 10، کیرالہ سے 11، مدھیہ پردیش سے 23، منی پور سے دو، میگھالیہ سے چار، میزورم سے دو، ناگالینڈ سے دو، اڈیشہ سے سات، پنجاب سے 21، راجستھان سے 18، تمل سے 18، تمل 24، راجستھان سے 9، ناگالینڈ سے 9۔ اتر پردیش سے 121، اتراکھنڈ سے 11 اور مغربی بنگال سے 12۔
اس سے قبل ہفتہ کو الیکشن کمیشن نے 334 رجسٹرڈ غیر تسلیم شدہ سیاسی جماعتوں (RUPPs) کو فہرست سے نکال دیا۔ یہ جماعتیں اسی حیثیت کو جاری رکھنے کے لیے ضروری شرائط پوری کرنے میں ناکام رہی ہیں۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہندوستان میں سیاسی جماعتیں، چاہے وہ قومی، ریاستی یا آر یو پی پیز ہوں، عوامی نمائندگی ایکٹ 1951 کے سیکشن 29 اے کے مطابق انتخابی پینل کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں۔