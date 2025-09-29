بہار اسمبلی انتخابات اور مختلف ریاستوں میں ضمنی انتخابات کے لیے مرکزی مبصرین تعینات کیے جائیں گے: الیکشن کمیشن
مبصرین کو انتخابات کی شفافیت اور ساکھ کو یقینی بنانے کی اہم اور سنجیدہ ذمہ داری سونپی گئی ہے۔
Published : September 29, 2025 at 7:19 AM IST
نئی دہلی: الیکشن کمیشن آف انڈیا (ای سی آئی) نے اتوار کو بہار میں آئندہ اسمبلی انتخابات کے ساتھ ساتھ جھارکھنڈ اور میزورم سمیت کئی ریاستوں میں ضمنی انتخابات کے لیے 470 افسران کو مرکزی مبصر کے طور پر تعینات کرنے کا اعلان کیا۔
الیکشن کمیشن نے کہا کہ وہ آئین کے آرٹیکل 324 اور عوامی نمائندگی ایکٹ 1951 کے سیکشن 20 بی کے تحت حاصل کردہ مکمل اختیارات کے تحت کسی حلقے میں انتخابات کے انعقاد کی نگرانی کے لیے مرکزی مبصرین کو تعینات کرتا ہے۔
کہاں کہاں ہوں گے ضمنی انتخابات
ایک ریلیز میں، ای سی آئی نے کہا، "ہندوستان کے الیکشن کمیشن نے بہار کی قانون ساز اسمبلی اور جموں کے (بڈگام اور نگروٹہ اسمبلی حلقے) نگروٹا اسمبلی حلقے) راجستھان (انتارا اسمبلی حلقہ)، جھارکھنڈ (گھاٹشیلا اسمبلی حلقہ)، تلنگانہ (جوبلی ہلز اسمبلی حلقہ)، پنجاب (ترن تارن اسمبلی حلقہ)، میزورم (دمپا اسمبلی حلقہ) اور اڈیشہ (نواپڈا اسمبلی حلقہ)۔" کے ضمنی انتخابات کے لیے مختلف ریاستوں میں کام کرنے والے 470 افسران (320 IAS، 60 IPS اور 90 IRS/IRAS/ICAS وغیرہ) کو مرکزی مبصرین (جنرل، پولیس اور اخراجات) کے طور پر تعینات کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
"انصاف اور ساکھ کو یقینی بنانے کی ذمہ داری"
کمیشن نے کہا کہ مبصرین اپنی تقرری سے لے کر انتخابی عمل کی تکمیل تک کمیشن کی نگرانی، کنٹرول اور نظم و ضبط کے تحت کام کرتے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے کہا، "مبصرین کو انتخابات کی شفافیت اور ساکھ کو یقینی بنانے کی اہم اور پختہ ذمہ داری سونپی گئی ہے، جو ہماری جمہوری سیاست کی بنیاد ہیں۔ وہ کمیشن کی آنکھ اور کان کا کام کرتے ہیں اور وقتاً فوقتاً اور ضرورت کے مطابق کمیشن کو رپورٹ کرتے ہیں۔"
مبصرین کا بنیادی مقصد انتخابات کی شفافیت
مبصرین نہ صرف کمیشن کی آزادانہ، منصفانہ، شفاف اور شمولیتی انتخابات کے انعقاد کی اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرنے میں مدد کرتے ہیں بلکہ ووٹر کی آگاہی اور انتخابات میں شرکت میں بھی اضافہ کرتے ہیں۔ مبصرین کا بنیادی مقصد بہتری کے شعبوں کی نشاندہی کرنا اور ٹھوس اور موثر سفارشات مرتب کرنا ہے۔
"مبصرین کمیشن کی مدد کرتے ہیں"
الیکشن کمیشن نے کہا، "اپنی سنیارٹی اور انتظامی خدمات میں طویل تجربے کی بنا پر، جنرل اور پولیس مبصرین آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے انعقاد میں کمیشن کی مدد کرتے ہیں۔ وہ علاقائی سطح پر انتخابی عمل کے موثر اور موثر انتظام کی بھی نگرانی کرتے ہیں۔"
الیکشن کمیشن کے بیان میں کہا گیا ہے کہ امیدواروں کے انتخابی اخراجات کی نگرانی کے لیے اخراجات کے مبصرین کو مقرر کیا جاتا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ الیکشن کمیشن کا ایک وفد 4 اکتوبر سے شروع ہونے والی انتخابی ریاست بہار کے دو روزہ دورے پر ہوگا۔
بہار قانون ساز اسمبلی کی مدت 22 نومبر کو ختم
اس دورے کے دوران چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کی قیادت میں وفد دو الیکشن کمشنروں سکھبیر سنگھ سندھو اور وویک جوشی کے ساتھ بہار میں ہونے والے اسمبلی انتخابات کی تیاریوں کا جائزہ لے گا۔ بہار قانون ساز اسمبلی کی مدت 22 نومبر کو ختم ہونے والی ہے۔