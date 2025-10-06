ETV Bharat / bharat

بہار اسمبلی انتخابات کی تاریخوں کا اعلان:6 اور 11 نومبرکو دو مرحلوں میں ہوگی پولنگ، 14 کو نتائج

الیکشن کمیشن کی جانب سے پریس کانفرنس میں بہار اسمبلی انتخابات کے لیے تاریخوں کا اعلان کر دیا گیا ہے۔

الیکشن کمیشن کی جانب سے پریس کانفرنس
الیکشن کمیشن کی جانب سے پریس کانفرنس (Etv Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 6, 2025 at 4:14 PM IST

نئی دہلی: بہار انتخابات کو لے کر الیکشن کمیشن نے دہلی میں پریس کانفرنس کی جس میں بہار انتخابات کی تاریخوں کا اعلان کر دیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے بہار میں دو مرحلوں میں پولنگ کرانے کا اعلان کیا۔ پہلا مرحلہ 6 نومبر کو جبکہ دوسرا مرحلہ 11 نومبر کو ہوگا۔ پہلے مرحلے میں 121 سیٹوں پر جبکہ دوسرے مرحلے 122 سیٹوں پر ووٹ ڈالے جائیں گے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق بہار اسمبلی انتخابات کے نتائج کا اعلان 14 نومبر کو کیا جائے گا۔

الیکشن کمیشن نے اپنی پریس کانفرنس میں کئی دیگر اہم ایشوز پر بھی روشنی ڈالی۔۔

243 نشستوں کے لیے انتخابات ہوں گے

انتخابات 243 سیٹوں کے لیے ہوں گے جن میں دو ایس ٹی اور دو ایس سی کے لیے ریزرو ہیں۔ ووٹروں کی کل تعداد 7.43 کروڑ ہے، جن میں 3.92 کروڑ مرد اور 3.50 کروڑ خواتین، 1725 ٹرانس جینڈر ووٹرز، 4.5 لاکھ بزرگ ووٹرز، اور 14.01 لاکھ پہلی بار ووٹ دینے والے شامل ہیں۔

پولنگ سٹیشنز کی تعداد

ہر پولنگ سٹیشن پر 1200 ووٹرز ہوں گے۔ 90,712 پولنگ بوتھ بنائے جائیں گے۔ اوسط ووٹرز کے لیے 818 پولنگ بوتھ بنائے جائیں گے۔ اس میں 76,801 دیہی بوتھ اور 13,911 شہری بوتھ شامل ہیں۔ خواتین کے 1,044 بوتھ اور 1,350 ماڈل بوتھ ہوں گے۔

پولنگ سٹیشنوں پر سہولیات

پولنگ رضاکار، ہیلپ ڈیسک، ریمپ، مردوں اور عورتوں کے لیے علیحدہ باتھ روم، پینے کا پانی، بجلی، اور ووٹر سہولت مرکز۔ گراؤنڈ فلور پر بزرگ اور معذور ووٹرز کے لیے بوتھ بنائے جائیں گے۔ ریمپ اور وہیل چیئرز دستیاب ہوں گی۔ جو لوگ پولنگ بوتھ پر نہیں آ سکتے وہ فارم 12D بھریں۔ انہیں گھر بیٹھے ووٹ ڈالنے کی سہولت فراہم کی جائے گی۔

زیرو ٹالرینس کی ہدایات

بہار کے تمام اضلاع کے ضلع مجسٹریٹس، پولیس سپرنٹنڈنٹ اور ایجنسیوں کو زیرو ٹالرینس برقرار رکھنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ کسی بھی قسم کا تشدد نہیں ہونا چاہیے۔ تمام اہلکاروں کو الیکشن ڈیوٹی پر موجود رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔

چیک پوسٹ پر سختی

خبروں اور افواہوں، خاص طور پر سوشل میڈیا اور دیگر پلیٹ فارمز پر نظر رکھی جائے گی۔ تمام چوکیوں کی نگرانی کی جائے گی۔ سمگلنگ نہ ہونے کو یقینی بنانے کی ہدایات دی گئی ہیں۔

