الیکشن کمیشن آف انڈیا کا حکم: سیاسی جماعتوں کو اپنے اشتہارات کی پہلے سے کرانی ہوگی تصدیق

سیاسی جماعتیں ایم سی ایم سی سے پری سرٹیفیکیشن حاصل کرنے پر ہی سوشل میڈیا یا الیکٹرانک میڈیم پر سیاسی اشتہارات جاری کرسکیں گے۔

الیکشن کمیشن آف انڈیا (ANI)
By IANS

Published : October 14, 2025 at 10:32 AM IST

4 Min Read
نئی دہلی: الیکشن کمیشن آف انڈیا (ای سی آئی) نے 2025 کے بہار اسمبلی انتخابات اور دیگر ریاستوں میں ہونے والے ضمنی انتخابات کے حوالے سے ایک بڑا قدم اٹھایا ہے۔ کمیشن نے تمام سیاسی جماعتوں اور امیدواروں کو ہدایات جاری کی ہیں کہ اب سے وہ متعلقہ میڈیا سرٹیفیکیشن اینڈ مانیٹرنگ کمیٹی (ایم سی ایم سی، MCMC) سے پری سرٹیفیکیشن حاصل کرنے کے بعد ہی کسی بھی سوشل میڈیا یا الیکٹرانک میڈیم پر سیاسی اشتہارات جاری کر سکیں گے۔

کمیشن نے کہا کہ یہ فیصلہ 6 اکتوبر کو اعلان کردہ بہار اسمبلی انتخابات اور چھ ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام جموں و کشمیر کے آٹھ اسمبلی حلقوں میں ہونے والے ضمنی انتخابات کے پیش نظر کیا گیا ہے۔

سرٹیفیکیشن کے بغیر کوئی سیاسی اشتہار نہیں

کمیشن نے ایک پریس نوٹ میں کہا کہ 9 اکتوبر کو جاری کردہ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ یہ عمل تمام قومی، ریاستی اور رجسٹرڈ سیاسی جماعتوں اور ہر مقابلہ کرنے والے امیدوار کے لیے لازمی ہوگا۔ کسی بھی انٹرنیٹ پر مبنی پلیٹ فارم (بشمول سوشل میڈیا ویب سائٹس) پر سرٹیفیکیشن کے بغیر کوئی سیاسی اشتہار شائع نہیں کیا جائے گا۔

ایم سی ایم سی کمیٹیوں کی تشکیل

اس مقصد کے لیے، ملک بھر میں ضلع اور ریاستی سطح پر ایم سی ایم سی کمیٹیاں تشکیل دی گئی ہیں، جو اشتہارات کی تصدیق کے لیے ذمہ دار ہوں گی۔ یہ کمیٹیاں پیڈ نیوز جیسی مشکوک میڈیا سرگرمیوں پر بھی کڑی نظر رکھیں گی اور ضروری کارروائی کریں گی۔

سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی تفصیلات فراہم کرنا لازمی

کمیشن نے یہ بھی واضح کیا کہ اب سے امیدواروں کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کرتے وقت اپنے تمام مستند سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی تفصیلات فراہم کرنا لازمی ہوگا۔ اس کا مقصد شفافیت کو یقینی بنانا اور جعلی یا گمراہ کن اکاؤنٹس کے ذریعے مہم کو روکنا ہے۔

سوشل میڈیا اخراجات کی تفصیل جمع کرانا لازمی

الیکشن کمیشن آف انڈیا نے یہ بھی کہا کہ عوامی نمائندگی ایکٹ 1951 کی دفعہ 77(1) اور سپریم کورٹ کی ہدایات کے مطابق تمام سیاسی جماعتوں کو اسمبلی انتخابات کے اختتام کے 75 دنوں کے اندر اپنے سوشل میڈیا مہم کے اخراجات کا تفصیلی بیان کمیشن کو جمع کرانا ہوگا۔

اس میں انٹرنیٹ کمپنیوں، ویب سائٹس اور مواد کے تخلیق کاروں کو کی جانے والی ادائیگیوں کے ساتھ ساتھ مواد کو پھیلانے اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو چلانے میں ہونے والے اخراجات شامل ہوں گے۔

