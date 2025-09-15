ETV Bharat / bharat

الیکشن کمیشن بی جے پی کا ایک محکمہ بن گیا ہے: وینوگوپال کا الزام

کانگریس لیڈر کے سی وینوگوپال نے کانگریس لیڈروں کی میٹنگ میں الیکشن کمیشن کو بی جے پی کا محکمہ بتایا۔

eci has become a department of bjp venugopal said Urdu News
کانگریس جنرل سکریٹری کے سی وینوگوپال کانگریس قائدین کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے (@kcvenugopalmp)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 15, 2025 at 9:09 AM IST

بھونیشور، اوڈیشہ: کانگریس کے جنرل سکریٹری کے سی وینوگوپال نے اتوار کو الزام لگایا کہ الیکشن کمیشن (ای سی آئی) بھارتیہ جنتا پارٹی کا محکمہ اور 'ووٹ چوری' کے لیے ایک اہم ادارہ بن گیا ہے۔ وینوگوپال نے سیاسی امور کی کمیٹی (پی اے سی) کے ارکان اور کانگریس کی اڈیشہ یونٹ کے مختلف سیلوں کے سربراہوں کے ساتھ میٹنگ کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ اس ملاقات میں تنظیم کو مضبوط بنانے پر بھی تبادلۂ خیال کیا گیا۔

وینوگوپال نے الزام لگایا، "ہم، ہندوستان کے لوگ، الیکشن کمیشن سے آزادانہ اور منصفانہ انتخابات چاہتے ہیں، جو کمیشن کا اصل فرض ہے، تاہم، کمیشن بی جے پی کا محکمہ بن گیا ہے۔ یہ اب غیر جانبدار ادارہ نہیں ہے۔ یہ غیر جانبداری سے کام نہیں کر رہا ہے۔" انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کی ہدایت کے بعد بھی الیکشن کمیشن بہار میں ووٹر لسٹ کے اسپیشل انٹینسیو ریویژن (SIR) میں شناخت قائم کرنے کے لیے آدھار کارڈ کو بطور دستاویز شامل کرنے سے گریزاں ہے۔

ایس آئی آر جمہوریت کے لیے نہیں بلکہ 'ووٹ چوری' کے لیے

کانگریس لیڈر نے کہا، "ایس آئی آر جمہوریت کے لیے نہیں بلکہ 'ووٹ چوری' کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اسی لیے ہم احتجاج کر رہے ہیں۔" وینوگوپال نے کہا، "ہم مرکز اور اڈیشہ میں بی جے پی حکومت کے خلاف پوری طاقت کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ ہمارا فرض ریاست میں حقیقی اپوزیشن پارٹی کے طور پر کام کرنا ہے۔ اوڈیشہ میں کانگریس واحد اپوزیشن پارٹی رہ گئی ہے کیونکہ کوئی دوسری پارٹی اپوزیشن کا کردار ادا نہیں کر رہی ہے۔"

انہوں نے کہا کہ کانگریس اور اس کے لیڈر راہل گاندھی ہر روز عوام کے پاس جاتے ہیں اور ملک کے سب سے بڑے مسئلہ 'ووٹ چوری' کی بات کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اوڈیشہ میں 'ووٹ چوری' اور بے روزگاری کے علاوہ کانگریس پارٹی خواتین، قبائلیوں اور دیگر کے مسائل کو بھی اٹھائے گی۔

دبئی میں ہندوستان-پاکستان میچ پر بی جے پی پر تنقید

وینوگوپال نے کہا کہ اڈیشہ میں پارٹی کی بنیاد کو مضبوط کرنے کے لیے اس ماہ کے آخر تک ضلع یونٹ کمیٹیاں تشکیل دی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ اس کے بعد ریاستی کمیٹی بلاک، منڈل اور بوتھ کمیٹیاں بنائے گی۔ وینوگوپال نے دبئی میں ہندوستان-پاکستان میچ پر بی جے پی پر تنقید کی اور الزام لگایا کہ اس کے لیڈر حب الوطنی پر ایک "جعلی بیانیہ" تیار کر رہے ہیں۔

بی جے پی لیڈر حب الوطنی پر جعلی بیانیہ بنا رہے ہیں

انہوں نے کہا، "یہ (بی جے پی) لوگ حب الوطنی کی بات کرتے ہیں لیکن اب وہ ایسا کر رہے ہیں (بھارتی ٹیم کو پاکستان کے خلاف کھیلنے کی اجازت دے کر)۔" انہوں نے کہا، "جب قائد حزب اختلاف راہل گاندھی نے پارلیمنٹ میں چین سے متعلق مسائل اٹھائے تو بی جے پی نے انہیں چینی ایجنٹ کہا۔ تاہم جب وزیر اعظم نریندر مودی خود چین گئے تو انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ مجھے لگتا ہے کہ بی جے پی لیڈر حب الوطنی پر جعلی بیانیہ بنا رہے ہیں۔"

