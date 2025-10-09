سوشل میڈیا پوسٹس کی کڑی نگرانی، قواعد کی خلاف ورزی پر کی جائے گی سخت کارروائی
بہار اسمبلی الیکشن: الیکشن کمیشن کے مطابق، ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ کا اطلاق سوشل میڈیا سمیت انٹرنیٹ پر شیئر کیے جانےوالے مواد پر ہوتا ہے۔
Published : October 9, 2025 at 4:47 PM IST
نئی دہلی: بہار اسمبلی انتخابات اور مختلف ریاستوں میں اسمبلی ضمنی انتخابات کے اعلان کے بعد، الیکشن کمیشن (ECI) سوشل میڈیا پوسٹس پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ انتخابی ماحول خراب نہ ہو اور تمام پارٹیوں اور امیدواروں کے پاس برابری کا میدان ہو۔
243 رکنی بہار اسمبلی کے لیے انتخابات دو مرحلوں میں 6 اور 11 نومبر کو ہونے والے ہیں، جب کہ سات ریاستوں بشمول تلنگانہ، میزورم، اڈیشہ، پنجاب، راجستھان، اور جموں و کشمیر کی آٹھ اسمبلی سیٹوں کے لیے ضمنی انتخابات 11 نومبر کو ہوں گے۔ ووٹوں کی گنتی 14 نومبر کو ہوگی۔
بہار قانون ساز اسمبلی کی مدت 22 نومبر کو ختم ہو رہی ہے، اور اس تاریخ سے پہلے انتخابات کرانا ضروری ہے۔ اسمبلی نشستوں پر ضمنی انتخابات موجودہ اراکین کی وفات، استعفیٰ یا نااہلی کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔
الیکشن کمیشن کے ذرائع نے جمعرات کو ای ٹی وی بھرت کو بتایا، "بہار اور ان حلقوں میں ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ نافذ ہو گیا ہے جہاں الیکشن کمیشن نے اس ہفتے کے شروع میں انتخابی شیڈول کا اعلان کیا تھا۔ یہ اصول امیدواروں اور سیاسی جماعتوں کے ذریعہ سوشل میڈیا سمیت انٹرنیٹ پر شیئر کردہ مواد پر بھی لاگو ہوتے ہیں۔"
بہار اسمبلی انتخابات میں سوشل میڈیا کی نگرانی کا حوالہ دیتے ہوئے، انہوں نے کہا، "سی ای او کی سطح پر ایک میڈیا سیل قائم کیا جا رہا ہے۔ کمیشن ہر ضلع میں میڈیا سیل بھی قائم کر رہا ہے۔ مقامی پولیس بھی اس میں شامل ہے۔ وہ کسی بھی فرضی کہانیوں یا اشتعال انگیز پوسٹوں کی نگرانی کر رہی ہے۔ اگر ایسی کوئی پوسٹس پائی جاتی ہیں تو میڈیا سیل ان کا فوری انسداد کرے گا۔"
ذرائع کا کہنا ہے کہ اگر کوئی سیاسی جماعت یا امیدوار سوشل میڈیا پر ایسی پوسٹ کرتا ہے تو اس کے مواد کی جانچ پڑتال کی جائے گی اور اگر ماڈل ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی ہوئی تو متعلقہ جماعتوں یا امیدواروں کو نوٹس جاری کیے جائیں گے۔
مختلف ریاستوں میں اسمبلی ضمنی انتخابات کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا پر نظر رکھنے اور سروے میں غلط معلومات کا مقابلہ کرنے کے لیے اسی طرح کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ اس اقدام کا بنیادی مقصد ایک برابری کی سطح اور آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کو یقینی بنانا ہے۔
دریں اثنا، الیکشن کمیشن آف انڈیا نے سیاسی جماعتوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ (MCC) اور حریف جماعتوں یا امیدواروں کو نشانہ بنانے والی مصنوعی ویڈیوز کے لیے AI کے استعمال سے متعلق متعلقہ رہنما خطوط پر عمل کریں۔ ضابطہ اخلاق کی دفعات کے مطابق دوسری جماعتوں پر تنقید ان کی پالیسیوں اور پروگراموں، ماضی کے ریکارڈ اور اقدامات تک محدود ہونی چاہیے۔ پارٹیوں اور امیدواروں کو دوسری جماعتوں کے رہنماؤں یا کارکنوں کی ذاتی زندگی کے کسی ایسے پہلو پر تنقید کرنے سے گریز کرنا چاہیے جس کا عوامی سرگرمیوں سے کوئی تعلق نہ ہو۔
AI پر مبنی ٹولز کے غلط استعمال کے خلاف مشورہ
الیکشن کمیشن نے کہا کہ غیر تصدیق شدہ الزامات یا من گھڑت بنیادوں پر دیگر جماعتوں یا ان کے کارکنوں پر تنقید سے گریز کیا جائے۔ انتخابی عمل کے تقدس کو برقرار رکھنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے، ای سی آئی نے سیاسی جماعتوں کو مشورہ دیا کہ وہ AI پر مبنی ٹولز کے غلط استعمال کے خلاف گہری جعلی تخلیق کریں جو معلومات کو مسخ کرتے ہیں یا سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر غلط معلومات پھیلاتے ہیں۔
ہدایت میں کہا گیا ہے، "تمام سیاسی جماعتوں اور ان کے رہنماؤں، امیدواروں، اور اسٹار کمپینرز کو AI سے تیار کردہ/مصنوعی مواد، اگر کوئی ہے، کو ان کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز یا اشتہارات کی شکل میں تشہیر کے لیے شیئر کیا جا رہا ہے، کو نمایاں طور پر نشان زد کرنے کے لیے ضروری اقدامات کرنا چاہیے۔" کمیشن نے کہا کہ اس نے ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ رہنما خطوط کو مؤثر طریقے سے نافذ کرنے کے لیے وسیع انتظامات کیے ہیں۔ ان ہدایات کی کسی بھی خلاف ورزی پر سختی سے نمٹا جائے گا۔