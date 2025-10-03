جوش و خروش سے منایا گیا دسہرہ، صدر مرمو نے کہا، آپریشن سندور دہشت گردی پر فتح کی علامت
ملک بھر میں دسہرہ جوش و خروش سے منایا گیا۔ صدر مرمو نے لوگوں پر زور دیا، وہ اپنے اندر موجود راون کو تباہ کریں۔
Published : October 3, 2025 at 6:59 AM IST
نئی دہلی: دسہرہ/وجے دشمی 2025 پورے ملک میں بڑے جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی۔ وجے دشمی کو برائی پر اچھائی کی جیت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اس دن راون کا پتلا جلایا جاتا ہے۔ جمعرات کو مختلف مقامات پر دسہرہ ریلیوں اور راون کو جلانے کی تقریبات کا بھی اہتمام کیا گیا۔ صدر دروپدی مرمو نے دہلی کے لال قلعہ میں بارش کے درمیان دسہرہ کی تقریبات میں شرکت کی۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی مسلح افواج کا آپریشن سندور دہشت گردی کے راون پر فیصلہ کن فتح کی علامت ہے۔
صدر مرمو، نائب صدر سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے دسہرہ اور وجے دشمی کے موقع پر قوم کو مبارکباد اور نیک خواہشات کا اظہار کیا اور اس موقع پر ملک میں خوشی اور خوشحالی کی دعا کی۔
آپریشن سندور دہشت گردی کے راون کے خلاف فتح کی علامت
صدر مرمو نے لال قلعہ کے مادھو داس پارک میں مذہبی رام لیلا کمیٹی کے ذریعہ منعقدہ "راون دہن" تقریب میں علامتی طور پر کمان اور تیر چلایا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے صدر نے کہا کہ یہ تہوار ہمیشہ برائی پر اچھائی کی فتح، تکبر پر عاجزی اور نفرت پر محبت کی علامت رہا ہے۔ مرمو نے کہا، "جب دہشت گردی انسانیت پر حملہ کرتی ہے، تو اس کا مقابلہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ آپریشن سندور دہشت گردی کے راون کے خلاف فتح کی علامت ہے اور ہم اس کے لیے اپنے سپاہیوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔"
#WATCH | Kolkata, West Bengal: 60-feet-tall effigy of Ravan burnt at #Dussehra celebrations, organised by Salt Lake Sanskritik Sansad & Sanmarg at Central Park (Salt Lake). pic.twitter.com/L2pLDVZwHy— ANI (@ANI) October 2, 2025
ہمارے اندر موجود راون کو بھی تباہ کرنا ضروری
لنکا کے راون پر بھگوان رام کی فتح سے جڑی اس روایت کو یاد کرتے ہوئے صدر مرمو نے کہا کہ پتلا جلانے کا بھی گہرا پیغام ہے۔ شہریوں کو اپنے اندر موجود برائیوں پر قابو پانے کی تلقین کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ "یہ تقریب نہ صرف بیرونی راون کو تباہ کرنے کے لیے ہے بلکہ ہمارے اندر کے راون کو بھی تباہ کرنے کے لیے ہے۔ تب ہی معاشرہ امن اور ہم آہنگی کے ساتھ آگے بڑھ سکتا ہے۔"
وزیر اعظم مودی نے قوم کو مبارکباد دی
قوم کو وجے دشمی کی مبارکباد دیتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے اس تہوار کو برائی اور جھوٹ پر اچھائی اور سچائی کی جیت کی علامت قرار دیا۔ انسٹاگرام پر ایک پوسٹ میں، انہوں نے لکھا، "وجے دشمی برائی اور جھوٹ پر اچھائی اور سچائی کی جیت کی علامت ہے۔ میری خواہش ہے کہ یہ پرمسرت موقع ہر کسی کو حوصلہ، علم اور عقیدت کے راستے پر آگے بڑھنے کی ترغیب دے۔ ملک بھر میں میرے اہل خانہ کو وجے دشمی کی دلی مبارکباد۔"
#WATCH | Thoothukudi, Tamil Nadu | Coastal town of Kulasekharapatnam celebrated the Annual Dasara festival. pic.twitter.com/Qn2kxJEMlY— ANI (@ANI) October 2, 2025
نائب صدر رادھا کرشنن نے مبارکباد دی
نائب صدر C V رادھا کرشنن نے وجے دشمی کے موقع پر لوگوں کو مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا کہ یہ تہوار برائی پر اچھائی کی فتح کی علامت ہے اور ہمیں سچائی، راست بازی اور جرأت کی پائیدار اقدار کی یاد دلاتا ہے۔ یہ ہم سب کو ایمانداری سے کام کرنے، انصاف کو برقرار رکھنے اور معاشرے میں مثبت کردار ادا کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ وجے دشمی سب کے لیے خوشی، امن اور خوشحالی لائے اور لگن کے ساتھ قوم کی خدمت کرنے کے ہمارے عزم کو مزید مضبوط کرے۔
#WATCH | Maharashtra | 'Ashwa puja' performed in Jalgaon on the occasion of #VijayaDasami2025. pic.twitter.com/AezDzvMc1z— ANI (@ANI) October 2, 2025
ادھو ٹھاکرے نے دسہرہ ریلی میں حکومت کو نشانہ بنایا
اس موقع پر پارٹی کے صدر ادھو ٹھاکرے نے ممبئی کے شیو تیرتھ میں شیو سینا (یو بی ٹی) کی دسہرہ ریلی میں شیوسینکوں سے خطاب کیا۔ جہاں شدید بارش کے باوجود لاکھوں شیوسینک موجود تھے۔ ٹھاکرے نے ہتھیار کی پوجا کی تقریب انجام دی۔ شیوسینا کے سینئر لیڈران بشمول ایم پی سنجے راوت، ایم ایل اے آدتیہ ٹھاکرے، امبریش دانوے اور سابق ایم پی چندرکانت کھیرے نے ریلی میں شرکت کی۔
شیو سینا میں موجود لیڈران سونے جیسے
اپنے خطاب میں ادھو ٹھاکرے نے کہا کہ "بہت سی پارٹیاں شیو سینا کو توڑنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ جو چوری ہوا وہ پیتل تھا، لیکن میرے پاس سونا ہے۔ آپ گدھے پر کتنی ہی شالیں ڈال لیں، گدھا گدھا ہی رہتا ہے۔ اپنی جان قربان کرنے والے میرے لیے سونا ہیں۔"
سابق وزیر اعلیٰ ٹھاکرے نے شیوسینکوں سے کسانوں کی مدد کرنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ کسانوں کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے۔ کسان شدید متاثر ہوئے ہیں۔ میں تمام شیوسینکوں سے اپیل کرتا ہوں کہ ہم کسانوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم کچھ لوگوں کی زندگیوں میں خوشی لاتے ہیں تو وہ محسوس کریں گے کہ ان کی زندگی بامعنی ہے۔
کسانوں کے قرضے معاف کریں
ادھو ٹھاکرے نے مہاراشٹر حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا، "لوگ مشکل میں ہیں، انہیں مدد کی ضرورت ہے۔ تمام اصولوں کو نظرانداز کریں اور تمام کسانوں کی 50،000 روپے دے کر مدد کریں۔ ہم نے تمام اصولوں کو نظرانداز کرتے ہوئے قرضے معاف کیے ہیں۔"
پی ایم نے پچھلے آٹھ سالوں میں ملک کو لوٹا
ادھو نے مرکزی حکومت کو بھی نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا، "بہار میں، انتخابات سے ٹھیک پہلے، وزیر اعظم وہاں کی خواتین کے کھاتوں میں ہزاروں روپے جمع کراتے ہیں۔ آپ کے پاس ووٹ خریدنے کے لیے پیسے ہیں، لیکن کسانوں کو دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ آپ مہاراشٹر کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں، آپ بدلہ چاہتے ہیں، آپ نے جی ایس ٹی لگا دیا، تو اب اسے کیوں کم کردیا؟" آپ نے پچھلے آٹھ سالوں میں ملک کو لوٹا ہے۔
ایکناتھ شندے نے ادھو ٹھاکرے پر تنقید کی
شیوسینا کی دسہرہ ریلی، نائب وزیر اعلیٰ ایکناتھ شندے کی قیادت میں، گورگاؤں کے نیسکو کیمپس میں منعقد ہوئی۔ شیو سینا کے کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے شندے نے کہا کہ بارش اور سیلاب سے متاثر کسانوں کو دیوالی سے پہلے امداد فراہم کی جائے گی۔ شندے نے ادھو ٹھاکرے پر بھی تنقید کرتے ہوئے کہا، "کچھ لوگ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں گئے اور انہیں دھوکہ دیا۔ وہ کسانوں سے کہتے ہیں، 'میرے ہاتھ خالی ہیں، میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔' لیکن ممبئی میونسپل کارپوریشن 30 سال تک آپ کے ہاتھ میں تھی یہ سارا پیسہ کہاں گیا؟
انہوں نے کہا کہ راہل گاندھی جان بوجھ کر ساورکر پر تنقید کرتے ہیں... کیا ہندوتوا ایک ٹی شرٹ ہے جسے آپ پہنتے ہیں اور پھر چھوڑ دیتے ہیں؟ آپ (شیو سینا کے سربراہ ادھو ٹھاکرے) نے ہندوتوا کو بہت پہلے چھوڑ دیا تھا۔ جب آپ وزیر اعلیٰ کی کرسی چاہتے تھے تو آپ نے بالاصاحب کے نظریات کو چھوڑ دیا۔
ریاست مہاراشٹر کے کسان بحران کا شکار
شیوسینا سربراہ ایکناتھ شندے نے کہا کہ شیوسینا ایکناتھ شندے کے ساتھ کھڑی ہے۔ ہمیں دولت کا جنون نہیں ہے۔ بالاصاحب کے نظریات ہماری دولت ہیں۔ شندے نے کہا، "آج ریاست کے کسان بحران کا شکار ہیں، وہ سیلاب سے تباہ ہو گئے ہیں، ایسے میں میں نے کارکنوں سے کہا ہے کہ وہ ان کی مدد کریں... جہاں کہیں بھی آفت یا بحران ہو، شیوسینا مدد کے لیے موجود ہے، حکومت متاثرہ کسانوں کے ساتھ کھڑی ہے... میں ایک کسان کا بیٹا ہوں، میں کسانوں کے درد کو سمجھتا ہوں، ہم دیوالی سے پہلے کسانوں کو مدد فراہم کریں گے۔"