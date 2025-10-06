ETV Bharat / bharat

سپریم کورٹ میں ڈرامائی منظر، وکیل نے مبینہ طور پر سی جے آئی کی طرف جوتا پھینکا

ایک وکیل نے مبینہ طور پر چیف جسٹس آف انڈیا (سی جے آئی) بی آر گوئی پر جوتا پھینکا۔

سی جے آئی بی آر گوئی
سی جے آئی بی آر گوئی (File Photo)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 6, 2025 at 2:54 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

نئی دہلی: سپریم کورٹ میں پیر کو ایک ڈرامائی منظر دیکھنے میں آیا جب ایک وکیل نے مبینہ طور پر چیف جسٹس آف انڈیا (سی جے آئی) بی آر گوئی پر حملہ کرنے کی کوشش کی اور ان پر جوتا پھینکا۔ واقعہ اس وقت پیش آیا جب عدالتی کارروائی جاری تھی۔

یہ واقعہ چیف جسٹس کی سربراہی میں بنچ کے سامنے مقدمات کے تذکرے کے دوران پیش آیا۔ جیسے ہی وکیل پوڈیم کے قریب پہنچا، سیکیورٹی اہلکاروں نے فوری مداخلت کی اور اسے کمرہ عدالت سے باہر لے گئے۔ واقعہ سے واقف لوگوں کے مطابق وکیل کی شناخت راکیش کشور کے طور پر ہوئی ہے۔

’’ہم سناتن کی توہین برداشت نہیں کریں گے‘‘

جب وکیل کو سیکورٹی اہلکار وہاں سے لے جا رہے تھے، تو وہ چیختے ہوئے سنا گیا، "ہم سناتن کی توہین برداشت نہیں کریں گے۔" کمرہ عدالت میں تھوڑی دیر ہنگامہ آرائی ہوئی۔ تاہم، چیف جسٹس کمرہ عدالت میں ہونے والی مختصر ہنگامہ آرائی سے پرسکون اور بے خوف نظر آئے، انہوں نے وکلاء سے دن کی کارروائی جاری رکھنے کی تاکید کی۔

"یہ باتیں مجھ پر اثر نہیں کرتیں"

چیف جسٹس نے کہا کہ یہ سب دیکھ کر پریشان نہ ہوں، ہم پریشان نہیں ہیں، یہ چیزیں مجھ پر اثر انداز نہیں ہوتیں۔ 18 ستمبر کو چیف جسٹس نے کہا تھا کہ، وشنو کی مورتی کی تعمیر نو سے متعلق ایک معاملے میں ان کے تبصروں پر آن لائن تنقید کی گئی جس پر انھوں نے کہا کہ تناظر میں وہ تمام مذاہب کا احترام کرتے ہیں۔

مورتی کی تعمیر نو کے لیے عرضی خارج کر دی گئی

ستمبر میں، چیف جسٹس کے ونود چندرن کی سربراہی والی بنچ نے مدھیہ پردیش میں یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثہ کھجوراہو مندر کمپلیکس کے اندر جواری مندر میں وشنو کی سات فٹ اونچی مورتی کی تعمیر نو اور دوبارہ تنصیب کے لیے ہدایات مانگنے والی ایک درخواست کو مسترد کر دیا تھا۔ یہ درخواست راکیش دلال نامی شخص نے دائر کی تھی۔

دلال نے مدھیہ پردیش میں کھجوراہو گروپ آف مونومنٹس کا حصہ جواری مندر میں وشنو کی سات فٹ اونچی، منقطع مورتی کو بحال کرنے کی ہدایت مانگی تھی۔ درخواست گزار نے دلیل دی کہ مغل حملوں کے دوران مورتی کو نقصان پہنچا تھا اور حکام بار بار درخواستوں کے باوجود اسے بحال کرنے میں ناکام رہے تھے۔

'ہر عمل کا یکساں ردعمل ہوتا ہے'

18 ستمبر کو سالیسٹر جنرل تشار مہتا نے کہا کہ وہ چیف جسٹس کو پچھلے 10 سالوں سے جانتے ہیں۔ مہتا نے کہا، "یہ سنجیدہ ہے۔ ہم نیوٹن کے قانون کو جانتے تھے کہ ہر عمل کا یکساں ردعمل ہوتا ہے۔۔۔ اب، ہر عمل کا سوشل میڈیا پر غیر متناسب ردعمل ہوتا ہے۔" مہتا نے مزید کہا کہ چیف جسٹس نے تمام مذہبی مقامات کا دورہ کیا ہے۔

کمرہ عدالت میں موجود سینئر وکیل کپل سبل نے کہا، "ہم ہر روز تکلیف اٹھاتے ہیں۔ یہ ایک بے لگام گھوڑا ہے، اس پر قابو پانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔"

قبل ازیں 16 ستمبر کو درخواست گزار کے وکیل نے چیف جسٹس کی سربراہی میں بنچ کے سامنے دلیل دی کہ مورتی کا سر خراب ہو گیا ہے اور عدالت سے مداخلت کرنے اور عدالت کو اس کی تعمیر نو کی اجازت دینے کی درخواست کی۔ بنچ نے درخواست گزار کے وکیل پر واضح کیا کہ وہ ان کی درخواست پر غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ یہ معاملہ مکمل طور پر زیر بحث ہے۔

یہ بھی پڑھیں:

For All Latest Updates

TAGGED:

CHIEF JUSTICE OF INDIACHIEF JUSTICE OF INDIA BR GAVAIADVOCATE HURLS SHOEسی جے آئی بی آر گوئیADVOCATE HURLS SHOE TOWARDS CJI

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.