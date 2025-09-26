'دوست دوست نہ رہا': کانگریس نے ٹرمپ کے حالیہ اقدامات پر پی ایم مودی کو بنایا تنقید کا نشانہ
جے رام رمیش نے یہ بھی پوچھا کہ 'نمستے ٹرمپ'، 'ہاؤڈی مودی' اور 'ہگلومیسی' کا کیا ہوا؟
Published : September 26, 2025 at 3:20 PM IST
نئی دہلی: کانگریس نے جمعرات کو وزیر اعظم نریندر مودی پر امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے حالیہ تبصروں اور اقدامات پر تنقید کرتے ہوئے راج کپور کی 1964 کی فلم 'سنگم' کے مشہور مکیش گانے "دوست دوست نہ رہا" کے بول کے ساتھ طنز بھی کیا۔
کانگریس کے جنرل سکریٹری انچارج کمیونیکیشن جے رام رمیش نے یہ بھی پوچھا کہ ’’نمستے ٹرمپ‘‘، ’’ہاؤڈی مودی‘‘ اور ’’ہگلومیسی‘‘ کا کیا ہوا؟ رمیش نے ایکس پر کہا کہ "دیکھیں کہ صدر ٹرمپ نے مئی 2025 کے وسط سے اب تک کیا کیا ہے -- انہوں نے اقوام متحدہ سمیت چار مختلف ممالک میں 45 بار دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی کی ثالثی کی جس کی وجہ سے آپریشن سندور اچانک رک گیا۔"
کانگریس لیڈر نے کہاکہ ٹرمپ نے پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کی وائٹ ہاؤس میں ایک "بے مثال" لنچ کی میزبانی کی ہے -- "وہی آدمی جس کے اشتعال انگیز اور فرقہ وارانہ بیانات نے پہلگام میں دہشت گردانہ حملے کا پس منظر فراہم کیا۔" رمیش نے کہاکہ "انہوں نے (ٹرمپ) امریکہ پاکستان اقتصادی شراکت داری کو تیز کرنے کی بات کی ہے۔ کچھ باخبر اطلاعات کے مطابق، ٹرمپ نے سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدے کو گرین سگنل دے دیا ہے۔"
کانگریس کے جنرل سکریٹری نے کہا، "ٹرمپ نے امریکہ کو بھارت کی برآمدات پر تعزیری ٹیرف لگا دیا ہے اور H1B ویزا نظام کو بھی بنیادی طور پر ہلا دیا ہے۔ اس نے روس کے ساتھ اپنے دیرینہ اقتصادی تعلقات کے لئے ہندوستان کو اکٹھا کیا ہے اور اس پر جرمانہ عائد کیا ہے،" رمیش نے دعویٰ کیا کہ آج، اطلاعات کے مطابق ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں فیلڈ مارشل (منیر) کے ساتھ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کرنے والے ہیں۔
رمیش نے کہا "نمستے ٹرمپ کا کیا ہوا؟ ہاؤڈی مودی کا کیا ہوا؟ ہگلومیسی کا کیا ہوا؟ دوست دوست نہ رہا...،" حکومت پر سخت حملہ کرتے ہوئے، کانگریس نے بدھ کے روز دعویٰ کیا کہ اس نے ہندوستان کی خارجہ پالیسی کے "تباہ" کا سبب بنی ہے جبکہ وزیر اعظم مودی کی "ہگلومیسی" نے الٹا فائر کیا ہے، جس سے ملک "سفارتی طور پر الگ تھلگ" ہو گیا ہے اور وہ اپنے قومی مفادات کو محفوظ کرنے میں ناکام ہے۔
یہ دعویٰ یہاں کانگریس ورکنگ کمیٹی (سی ڈبلیو سی) کے اجلاس کی طرف سے منظور کی گئی ایک سیاسی قرارداد میں آیا جس کی صدارت پارٹی صدر ملکارجن کھرگے نے کی تھی اور اس میں پارٹی کے سابق سربراہ راہل گاندھی، اجے ماکن، جنرل سکریٹریز کے سی وینوگوپال، جے رام رمیش اور سچن پائلٹ، اور بہار کانگریس کے سربراہ راجیش کمار سمیت دیگر نے شرکت کی۔ سی ڈبلیو سی اجلاس میں پیش کی گئی قراداد میں بھارت کی خارجہ پالیسی کے "گرنے" پر افسوس کا اظہار کیا گیا۔ قرارداد میں کہا گیا کہ "آزادی کے بعد سے آنے والی حکومتوں نے ہمارے ملک کی اسٹریٹجک خودمختاری کی حفاظت کی ہے، جسے اب ضائع کیا جا رہا ہے کیونکہ حکومت امریکہ کو خوش کرنے اور چین کی طرف جھکاؤ کے درمیان گھوم رہی ہے۔"
قرارداد میں مزید کہا گیا کہ "حکومت نے سینکڑوں ہندوستانیوں کی تذلیل کرنے کی اجازت دی کیونکہ انہیں ہتھکڑیاں لگائی گئیں، فوجی ہوائی جہاز میں ڈالا گیا اور امریکہ کے ذریعہ ہندوستان واپس بھیج دیا گیا۔ کچھ ہی دیر بعد، صدر ٹرمپ نے امریکی ٹیکنالوجی کمپنیوں جیسے گوگل، مائیکروسافٹ، اور ایپل پر زور دیا کہ وہ ہندوستانیوں کی خدمات حاصل کرنا بند کردیں"۔