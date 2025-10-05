زہریلا سیرپ پینے سے 10 بچوں کی موت، سرکاری ڈاکٹر گرفتار، کولڈریف سیرپ کی خرید و فروخت پر پابندی
چھندواڑہ میں سردی کھانسی کا سیرپ پینے سے 10 بچوں کی موت ہوگئی۔ متعلقہ کمپنی اور ایک ڈاکٹر کے خلاف مقدمہ درج کرلیا گیا ہے۔
Published : October 5, 2025 at 10:44 AM IST
چھندواڑہ: مدھیہ پردیش کے چھندواڑہ میں سردی کھانسی کا زہریلا سیرپ پینے سے 10 بچوں کی موت سے عوام میں غم و غصہ پھیل گیا ہے۔ اس معاملے میں ریاستی حکومت نے بڑی کارروائی کی ہے۔ سیرپ بنانے والی کمپنی اور ڈاکٹر پروین سونی کے خلاف پارسیا پولیس اسٹیشن میں مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر پروین سونی ایک سرکاری ڈاکٹر ہونے کے باوجود ایک پرائیویٹ کلینک چلا رہے تھے۔ سپرنٹنڈنٹ آف پولیس کی خصوصی پولیس ٹیم نے ڈاکٹر پروین سونی کو کل دیر رات چھندواڑہ کے راجپال چوک سے گرفتار کر لیا۔
کمپنی اور ڈاکٹر کے خلاف مقدمہ درج
ایس پی اجے پانڈے نے بتایا، " کف سیرپ پینے سے پراسیا میں 10 بچوں کی موت کے معاملے میں ریاستی حکومت نے سخت کارروائی کی ہے۔ مدھیہ پردیش میں دونوں کف سیرپ کی خرید و فروخت پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ حکومت نے کمپنی کی دیگر مصنوعات کی فروخت پر بھی پابندی لگا دی ہے۔ وہیں ایک سرکاری ڈاکٹر ہونے کے باوجود ڈاکٹر پراوین ایک پرائیویٹ کلینک چلاتے ہیں، یہاں انہوں نے بچوں کے لیے پرائیویٹ کمپنی کے کف سیرپ دوا کی پرچی لکھے تھے۔"
ایس پی کے مطابق، "کف سیرپ بنانے والی کمپنی اور ڈاکٹر پراوین سونی کے خلاف پراسیا پولیس اسٹیشن میں تین الگ الگ معاملوں میں مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ ایس پی کی طرف سے تشکیل دی گئی ایک خصوصی ٹیم نے سنیچر کی رات دیر گئے چھندواڑہ کے راجپال چوک سے ڈاکٹر پراوین کو حراست میں لیا۔ ملزم ڈاکٹر سونی کے خلاف بی این ایس کی دفعہ 276 105، منشیات اور کاسمیٹکس ایکٹ، 1940 کے سیکشن 27 اے کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔"
چھٹی لے کر نجی کلینک میں پریکٹس
جب کہ زہریلے کف سیرپ کا معاملہ ہرطرف سرخیوں میں چھایا ہوا تھا، تب ملزم ڈاکٹر کے نجی کلینک چلانے کی خبر سب سے پہلے ای ٹی وی بھارت نے چلائی۔ جس کے بعد انتظامیہ حرکت میں آگئی اور شربت بنانے والی کمپنی کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر پروین سونی کے خلاف بھی فوجداری مقدمہ درج کیا گیا۔ وہ ایک سرکاری ڈاکٹر ہو کر ایک نجی کلینک میں بچوں کا علاج کر رہے تھے۔
مرنے والوں کے لواحقین کو چار لاکھ روپے کا معاوضہ
وزیر اعلیٰ ڈاکٹر موہن یادو نے مرنے والے بچوں کے لواحقین کے لیے چار چار لاکھ روپے کے معاوضہ دینے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بیمار بچوں کے علاج کے اخراجات ریاستی حکومت برداشت کرے گی۔
جانچ میں 48.6 فیصد ڈائی تھیلین گلائکول مواد کا انکشاف
تمل ناڈو کے ڈرگ کنٹرولر نے کولڈریف سیرپ کو غیر معیاری معیار (NSQ) قرار دیا ہے۔ گورنمنٹ ڈرگ اینالسٹ، ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری، چنئی کی طرف سے کئے گئے ٹیسٹ میں شربت میں 48.6 فیصد ڈائی تھیلین گلائکول مواد پایا گیا۔ یہ ایک زہریلا مادہ ہے جو صحت کے لیے خطرناک اور جان لیوا ہوتا ہے۔ یہ سیرپ تمل ناڈو کے کانچی پورم کی ایک فیکٹری میں تیار کیا جاتا ہے۔ جانچ کے بعد تمل ناڈو حکومت نے معاملہ سامنے آتے ہی کولڈریف سیرپ پر پابندی لگا دی۔
