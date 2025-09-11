اگر آپ نوکری چھوڑ دیتے ہیں تو کیا آپ کو پی ایف کی رقم پر سود ملتا ہے؟ ای پی ایف او نے وضاحت کی
اگر 58 سال کی عمر پوری کرنے کے بعد بھی رقم اکاؤنٹ میں پڑی ہے تو اس پر سود ملے گا یا نہیں، جانیں
Published : September 11, 2025 at 7:00 PM IST
نئی دہلی: اگر کوئی شخص اپنی ملازمت سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے تو یہ اس کے لیے مشکل وقت ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں ان کی سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ مستقبل کے لیے پی ایف میں جمع کی گئی بچت کا کیا ہوگا؟ کیونکہ نوکری کھونے کے بعد اس کے اکاؤنٹ میں رقم جمع ہونا بند ہو جائے گی۔
اس کے ساتھ ہی اس کو یہ بھی تشویش رہتی ہے کہ کیا اس کے پی ایف اکاؤنٹ میں جمع ہونے والی رقم پر ملنے والا سود رک جائے گا؟ یہ سوال تقریباً ہر ملازم کے ذہن میں ہے۔ ایسی صورتحال میں اگر آپ کے ذہن میں بھی یہی سوال ہے یا آپ اس سے پریشان ہیں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ ای پی ایف او نے واضح کیا ہے کہ نوکری کھونے کے بعد بھی آپ کے پی ایف اکاؤنٹ میں سود کی رقم آتی رہے گی۔
پی ایف کی رقم پر سود کب تک ملے گا؟
ای پی ایف او کے قوانین کے مطابق، اگر کوئی شخص اپنی نوکری کھو دیتا ہے یا نوکری چھوڑ دیتا ہے، تو اس کے پی ایف اکاؤنٹ میں جمع کی گئی رقم پر سود وصول ہوتا رہے گا۔ یہی نہیں، یہ سود ممبر کے 58 سال کی عمر تک پہنچنے تک دستیاب رہے گا۔ یعنی پی ایف اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے آپ کے پیسے وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتے جائیں گے۔
58 سال کی عمر کے بعد نہیں لمتا سود
غور طلب ہے کہ اگر 58 سال کی عمر پوری کرنے کے بعد بھی اکاؤنٹ میں رقم پڑی ہے تو اس پر سود ملنا بند ہو جائے گا۔ کیونکہ حکومت کا خیال ہے کہ اس عمر کے بعد وہ شخص ریٹائر ہو چکا ہے اور اسے اپنی رقم نکال لینی چاہیے۔
اپنا پی ایف بیلنس کیسے چیک کریں؟
ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اب آپ اپنا پی ایف بیلنس بہت آسانی سے چیک کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے اپنے رجسٹرڈ موبائل نمبر سے 9966044425 پر مس کال کریں۔ اس کے علاوہ، آپ EPFOHO UAN ENG کو 7738299899 پر پیغام بھیج کر بھی بیلنس کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ پیغام بھیجنے کے کچھ ہی دیر بعد، آپ کو اپنے پی ایف بیلنس کے بارے میں معلومات مل جائیں گی۔