بنگلورو: کرناٹک اسمبلی میں آر ایس ایس کی پرارتھنا پڑھنے پر کانگریس کے اندر شدید تنقید کا نشانہ بننے کے بعد نائب وزیر اعلی ڈی کے شیوکمار نے کانگریس کارکنوں سے معافی مانگی ہے۔ شیوکمار نے منگل کو کہا کہ اگر ان کے برتاؤ سے پارٹی کارکنوں کو تکلیف پہنچی ہے تو وہ ان سے معافی مانگتے ہیں۔
بنگلورو میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے شیوکمار نے کہا کہ وہ کسی دباؤ یا سیاسی مجبوری میں نہیں بلکہ اپنی پارٹی کے ساتھیوں اور خیر خواہوں کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے معافی مانگ رہے ہیں جنہیں ٹھیس پہنچی ہوگی۔
شیوکمار نے کہا کہ انہوں نے بنگلورو بھگدڑ کے واقعے پر بحث کے دوران اپوزیشن لیڈر آر اشوک کے ساتھ بحث کے دوران آر ایس ایس کی پرارتھنا گیت پڑھا تھا، آر ایس ایس کی تعریف نہیں کی تھی۔
کرناٹک کانگریس کے صدر شیوکمار نے کہا، "میں نے ان کی پرارتھنا کی دو لائنیں پڑھیں۔ یہ صرف اشوک کو 'کھینچائی' کے لیے تھا۔ میں بی جے پی کے ارکان اسمبلی کو بتانا چاہتا تھا کہ میں ان کے نظریے کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ یہ آر ایس ایس کی تعریف کرنا نہیں تھا۔ لیکن پھر بھی اگر میری پارٹی کے کسی کارکن کو تکلیف پہنچی ہے تو میں معافی چاہتا ہوں۔ میں ہمیشہ پارٹی اور اپنے کارکنوں کے مفادات کو سب سے اوپر رکھتا ہوں۔"
انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ کسی دباؤ میں نہیں بلکہ کارکنوں کے جذبات کو سمجھتے ہوئے اپنے طور پر معافی مانگ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میری پارٹی کے کسی رہنما نے مجھے معافی مانگنے کے لیے نہیں کہا لیکن یہ میرا فرض ہے۔
بی کے ہری پرساد پر جوابی حملہ
ڈی کے شیوکمار نے بی کے ہری پرساد سمیت پارٹی کے ان لیڈروں پر بھی جوابی حملہ کیا جنہوں نے ان پر تنقید کی تھی۔ انہوں نے کہا، "کانگریس اور گاندھی خاندان سے میری وابستگی اور وفاداری شک سے بالاتر ہے۔ گاندھی خاندان کے ساتھ میرا رشتہ بھگوان اور بھکت کا رشتہ ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ مجھ سے زیادہ پارٹی کا وفادار ہے تو وہ بے وقوف ہے۔"
سیاسی حلقوں میں چل رہی اس بحث کے بارے میں جب ان سے پوچھا گیا کہ اگر وہ نومبر کے بعد وزیر اعلیٰ نہیں بنائے گئے تو وہ بی جے پی میں شامل ہو جائیں گے، شیوکمار نے کہا کہ وہ پیدائشی طور پر کانگریسی ہیں اور مرتے دم تک کانگریسی ہی رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
مزید پڑھیں:
ہندو مذہب بی جے پی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے: ڈی کے شیوکمار
کرناٹک میں قیادت کی تبدیلی کب تک ہو سکتی ہے؟ ڈی کے شیوکمار نے یہ جواب دیا
کیا کانگریس اقتدار میں آئی تو مسلم ریزرویشن کے لیے آئین میں تبدیلی کرے گی، جانیں پورا معاملہ