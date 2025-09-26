دلسکھ نگر دھماکے: سپریم کورٹ نے مبینہ انڈین مجاہدین رکن کی پھانسی پر روک لگا دی
حیدرآباد کے پرہجوم دلسکھ نگر علاقے میں 21 فروری 2013 کو دو زور دار دھماکے ہوئے تھے۔
Published : September 26, 2025 at 6:55 AM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے انڈین مجاہدین کے ایک مبینہ رکن کی پھانسی پر روک لگا دی جسے 2013 کے دلسکھ نگر بم دھماکوں کے سلسلے میں موت کی سزا سنائی گئی تھی، جس میں 18 افراد ہلاک اور 131 زخمی ہوئے تھے۔ جسٹس وکرم ناتھ، سندیپ مہتا اور این وی انجاریا کی بنچ نے مجرم اسد اللہ اختر کی طرف سے دائر درخواست پر سماعت کی۔ بنچ نے کہا کہ اپیل کنندہ کی سزائے موت برقرار رہے گی۔
حیدرآباد کے پرہجوم دلسکھ نگر علاقے میں 21 فروری 2013 کو دو زور دار دھماکے ہوئے تھے۔ پہلا دھماکہ ایک بس اسٹاپ پر اور دوسرا ایک ریستوران کے قریب ہوا تھا۔ اختر، جو دہلی کی ایک جیل میں بند ہیں، نے تلنگانہ ہائی کورٹ کے اپریل کے فیصلے کو چیلنج کیا تھا، جس میں مبینہ طور پر شریک بانی یاسین بھٹکل سمیت ممنوعہ دہشت گرد تنظیم انڈین مجاہدین کے پانچ ارکان کی موت کی سزا کو برقرار رکھا گیا تھا۔
جیل سپرنٹنڈنٹ ملزم کے طرز عمل کے بارے میں آٹھ ہفتوں کے اندر رپورٹ پیش کرے
سپریم کورٹ نے دہلی حکومت کو ہدایت دی کہ وہ آٹھ ہفتوں کے اندر اختر سے متعلق تمام پروبیشن افسران سے رپورٹ پیش کرے۔ اس میں کہا گیا ہے، "متعلقہ جیل کا جیل سپرنٹنڈنٹ جیل میں رہتے ہوئے اپیل کنندہ کی طرف سے کیے گئے اعمال کی نوعیت اور جیل میں اس کے طرز عمل اور رویے کے بارے میں آٹھ ہفتوں کے اندر رپورٹ پیش کرے گا۔"
ملزم کا سرکاری اسپتال سے نفسیاتی جائزہ لیا جائے
بنچ نے جیل اتھارٹی کو ہدایت کی کہ اختر کا سرکاری اسپتال سے نفسیاتی جائزہ لیا جائے اور اپیل کی سماعت 12 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی۔ این آئی اے کی عدالت نے 13 دسمبر 2016 کو پانچ ملزمان محمد احمد سدی باپا عرف یاسین بھٹکل، پاکستانی شہری ضیاء الرحمان عرف وقاص، اسد اللہ اختر عرف ہدی، تحسین اختر عرف مونو اور اعجاز شیخ کو مجرم قرار دیا تھا۔ این آئی اے نے 14 مارچ 2013 کو دونوں معاملات کی تفتیش اپنے ہاتھ میں لے لی تھی۔