چٹ فنڈ سیکٹر کو مضبوط کرنے کے لیے ڈیجیٹل اصلاحات اور سخت ضابطے کی ضرورت ہے، ایم ڈی شیلجا کرن
آل انڈیا چٹ فنڈ سمٹ 2025 میں کاروباری رہنماؤں نے جی ایس ٹی میں کمی،ڈیجیٹل اصلاحات اور سیکٹر کے لیے سخت ضابطے پر زور دیا۔
Published : September 13, 2025 at 11:50 PM IST
بنگلورو: چٹ فنڈز، ہندوستان کی سب سے پرانی اور سب سے زیادہ قابل اعتماد بچت اسکیموں میں سے ایک، ان لاکھوں لوگوں کے لیے مالی مدد کا ایک اہم ذریعہ بنی ہوئی ہے جو آسانی سے بینکوں تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے۔ مارگدرشی چٹ فنڈ پرائیویٹ لمیٹڈ کی منیجنگ ڈائریکٹر (ایم ڈی) چروکوری شیلجا کرن نے ہفتہ کو بنگلورو میں منعقدہ آل انڈیا چٹ فنڈ سمٹ 2025 میں یہ بات کہی۔ انہوں نے بچت کے اس روایتی نیٹ ورک کو محفوظ اور جدید بنانے کی ضرورت پر روشنی ڈالی۔
ایم ڈی شیلجا نے چٹ فنڈ ایکٹ 1982 میں تین بڑی ترامیم کی ضرورت پر زور دیا۔ سب سے پہلے، انہوں نے صارفین کی لازمی ذاتی موجودگی کے بغیر محفوظ ڈیجیٹل قرعہ اندازی کی اجازت دینے کی اہمیت پر زور دیا، اور کہا کہ موجودہ قانون کے مطابق، قرعہ اندازی کے دوران کم از کم دو صارفین کا ذاتی طور پر ہونا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا، "یہ ضرورت آج کے ڈیجیٹل دور میں ناقابل عمل ہے۔ تصدیق شدہ آن لائن شرکت سے کاموں کو آسان بنایا جائے گا اور غیر ضروری بوجھ کو کم کیا جائے گا۔"
دوسرا، ایم ڈی شیلجا کرن نے غیر دعوی شدہ انعامی رقم سے متعلق قواعد کی وجہ سے ہونے والی تاخیر کی طرف اشارہ کیا۔ فی الحال، تمام سبسکرائبرز کے دعوے طے ہونے کے بعد ہی چٹ کی سیکیورٹی ڈپازٹ جاری کی جا سکتی ہے۔ اگر ایک بھی سبسکرائبر اپنا انعام لینے میں ناکام رہتا ہے، تو یہ پورے عمل میں خلل ڈال سکتا ہے۔ انہوں نے سفارش کی کہ کمپنیوں کو غیر دعوی شدہ رقم کو وقف شدہ اکاؤنٹ میں رکھنے کی اجازت دی جائے اور سیکیورٹی رقم کی بروقت ریلیز کے لیے رجسٹرار کو ثبوت جمع کروائیں۔
تیسرا، ایم ڈی شیلجا کرن نے کمپنیز ایکٹ کے مطابق بیلنس شیٹ فائل کرنے کے لیے وقت کی حد کو تین ماہ سے بڑھا کر چھ ماہ کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ سادہ تبدیلی تعمیل کے دباؤ کو کم کرے گی۔
چٹ فنڈز کو جی ایس ٹی سے مستثنیٰ کرنے کی اپیل
فی الحال، چٹ فنڈز پر 18 فیصد جی ایس ٹی (گڈز اینڈ سروسز ٹیکس) عائد ہے۔ شیلجا کرن نے حکومت پر زور دیا کہ وہ جی ایس ٹی کو 5 فیصد تک کم کرے یا اس شعبے کو مکمل طور پر مستثنیٰ قرار دے کیونکہ چٹ فنڈز پورے ہندوستان میں مالی شمولیت میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے غیر رجسٹرڈ چٹ فنڈ آپریٹرز کے خلاف سخت کارروائی کا بھی مطالبہ کیا اور خبردار کیا کہ وہ عوام کے اعتماد کو مجروح کرتے ہیں اور صارفین کی بچت کو خطرے میں ڈالتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا، "ہم رعایتیں نہیں مانگ رہے ہیں۔ ہم صرف ایک برابری کا میدان چاہتے ہیں تاکہ رجسٹرڈ چٹ فنڈ کمپنیاں منصفانہ اور ذمہ داری سے کام کر سکیں۔"
منوج کمار، منیجنگ ڈائریکٹر، میسور سیلز انٹرنیشنل لمیٹڈ (آئی ایف ایس) نے کلیدی مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے شیلجا کرن کی تعریف کی۔ انہوں نے چٹ فنڈز کا موازنہ ایسے نظام سے کیا جو صارفین کو ضرورت کے وقت ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونے میں مدد کرتا ہے۔
آئی اے ایس افسر ایس بی۔ شیٹنور نے اتفاق کیا کہ چٹ فنڈز عام آدمی کے لیے خاص طور پر مددگار ہیں اور انہوں نے غیر رجسٹرڈ کمپنیوں کو ضابطے کے دائرے میں لانے کے لیے بڑے پیمانے پر عوامی بیداری اور اصلاحات کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے یقین دلایا کہ چٹ فنڈ ایکٹ میں تبدیلیوں کے لیے تجاویز مرکزی حکومت تک پہنچائی جائیں گی۔