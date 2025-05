ETV Bharat / bharat

کیا بھارت نے آپریشن سندور میں اپنے طیارے کھوئے، اگر ہاں تو کتنے، سی ڈی ایس انل چوہان نے پہلی بار جواب دیا - CDS ANIL CHAUHAN INTERVIEW

کیا بھارت نے آپریشن سندور میں اپنے طیارے کھوئے، اگر ہاں تو کتنے، ( Image Source: ANI )

نئی دہلی: کیا آپریشن سندور کے دوران بھارت کا جیٹ طیارہ گر کر تباہ ہوا؟ سی ڈی ایس انیل چوہان نے پہلی بار ایک انٹرویو میں اس کا جواب دیا ہے۔ کانگریس جنرل سکریٹری جے رام رمیش نے اس ویڈیو کو شیئر کیا ہے اور حکومت سے سوال پوچھا ہے۔ اس انٹرویو میں جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا ہندوستان نے اپنے چھ جیٹ طیارے کھوئے ہیں تو انہوں نے سیدھا جواب دیا۔ ان کا جواب تھا - نہیں جب سی ڈی ایس چوہان سے پوچھا گیا کہ کیا ہندوستان نے پاکستان کے ساتھ جھڑپ میں اپنا کوئی لڑاکا طیارہ کھویا؟ اس کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ جیٹ طیارے کیوں گر رہے ہیں؟ اور اس غلطی کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے جلد ہی اپنی سٹریٹجک غلطی کو درست کر لیا۔ ہم نے فوری طور پر اپنی حکمت عملی تبدیل کی اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا بھارتی جیٹ طیارہ مار گرایا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ سوال ہمارے لیے اہم نہیں ہے۔ اس کے بعد ان سے پوچھا گیا کہ کیا یہ درست ہے کہ بھارت نے چھ جیٹ طیارے کھوئے ہیں جیسا کہ پاکستان دعویٰ کر رہا ہے یا نہیں۔ اس پر چوہان نے کہا کہ بالکل نہیں۔ یہ غلط خبر ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم نے اس بات پر زور دیا کہ جیٹ طیارے کیوں گرے، اور اس کے بعد ہم نے کیا کیا، یہ زیادہ اہم ہے، کیونکہ ہم نے اصلاحی اقدامات کیے، اپنی حکمت عملی تبدیل کی اور اس کا نتیجہ سب نے دیکھا۔

کانگریس جنرل سکریٹری جے رام رمیش نے چوہان کے انٹرویو پر سوال اٹھایا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اب جبکہ خود سی ڈی ایس نے آن ریکارڈ پر تسلیم کر لیا ہے کہ ہندوستان نے اپنی حکمت عملی تبدیل کی ہے، تو کیا اس معاملے کی تحقیقات کی جائیں گی؟ کیا اس سارے معاملے کی حقیقت سامنے آئے گی؟ انہوں نے کہا کہ 29 جولائی 1999 کو واجپائی حکومت نے کارگل ریویو کمیٹی بنائی تھی۔ اس کمیٹی کے چیئرمین دفاعی ماہر کے سبرامنیم تھے۔ ان کے بیٹے ایس جے شنکر آج وزیر خارجہ ہیں۔ واجپائی نے یہ کمیٹی کارگل جنگ کے خاتمے کے تین دن کے اندر تشکیل دی تھی۔ کمیٹی نے پانچ ماہ میں اپنی رپورٹ پیش کی۔ اس کا نام رکھا گیا تھا - فرام سرپرائز ٹو ریکاننگ۔ اس کے بعد یہ رپورٹ پارلیمنٹ میں پیش کی گئی اور اس پر بحث ہوئی۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیا مودی حکومت بھی ایسا ہی قدم اٹھائے گی؟ آپ کو بتاتے چلیں کہ 22 اپریل کو دہشت گردوں نے پہلگام میں 26 بے گناہ لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اس کے جواب میں ہندوستان نے 6-7 مئی کی درمیانی شب پی او کے اور پاکستان میں حملہ کیا۔

