دہلی کے لال قلعے سے ایک کروڑ کی چوری، جین مذہبی پنڈال سے سونے کا کلش غائب، جَڑے ہوئے تھے ہیرے

دہلی کے لال قلعہ میں جاری جین برادری کے مذہبی پروگرام کے دوران ایک کروڑ روپے مالیت کا کالاش چوری ہوگیا، جانچ جاری ہے۔
Published : September 6, 2025 at 12:46 PM IST
نئی دہلی: دہلی کے تاریخی لال قلعہ کے احاطے میں جاری جین برادری کی مذہبی تقریب سے کروڑوں روپے کے قیمتی 'کلاش' کی چوری کا سنسنی خیز معاملہ سامنے آیا ہے۔ یہ واقعہ تین ستمبر کو صبح 9:20 سے 10:00 بجے کے بیچ پیش آیا۔ اس وقت لال قلعہ کے 15 اگست پارک میں چل رہے جین تہوار کے پنڈال میں عقیدت مندوں کا ہجوم تھا۔
شکایت کنندہ سدھیر کمار جین نے پولیس کو بتایا کہ چوری شدہ کلش مذہبی رسومات کے لیے لایا جاتا تھا۔ اس بار بھی وہ اسے پنڈال میں لے کر آئے تھے، لیکن استقبال اور بھیڑ کے درمیان وہ کلش اچانک اسٹیج سے غائب ہوگیا۔
ایف آئی آر درج
درج کرائی گئی ایف آئی آر کے مطابق چوری شدہ سامان میں سونے کا ایک بڑا کلش اور ایک ناریل شامل ہے، جن کا کل وزن تقریباً 760 گرام ہے۔ اس کے علاوہ ایک چھوٹا کلش بھی چوری ہوا ہے جس پر ہیرے، یاقوت اور زمرد جَڑے ہوئے تھے۔ اس کا وزن تقریباً 115 گرام ہے۔ یہ میرون (قرمزی) رنگ کے مخملی ڈبے میں رکھا گیا تھا۔ اس کی تخمینہ قیمت ایک کروڑ روپے بتائی جارہی ہے۔
سی سی ٹی وی فوٹیج کی بنیاد پر ملزمان کی تلاش جاری
پولیس کا کہنا ہے کہ جائے وقوعہ پر نصب سی سی ٹی وی کیمروں کی فوٹیج کو سکین کر لیا گیا ہے، جس میں ملزم کی سرگرمیاں پکڑی گئی ہیں۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ ملزم کی شناخت ہوگئی ہے اور جلد ہی اس کی گرفتاری کا امکان ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ جین برادری کی یہ مذہبی تقریب 9 ستمبر تک لال قلعہ کے 15 اگست پارک میں جاری رہے گی۔
پولیس نے چور کو پکڑنے کے لیے بنائی ٹیم
فیسٹیول کے منتظمین اور عقیدت مندوں میں سیکورٹی کو لے کر گہری تشویش پائی جاتی ہے۔ اس چوری کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے دہلی پولیس نے ایک خصوصی ٹیم تشکیل دے کر تحقیقات شروع کر دی ہے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ مسروقہ سامان کی برآمدگی اور ملزمان کی گرفتاری کے لیے مسلسل کوششیں جاری ہیں۔ وہیں جین برادری کے لوگوں نے اسے عقیدے سے جڑا بڑا نقصان قرار دیا اور حکومت سے سکیورٹی کو مضبوط کرنے کا مطالبہ کیا۔
چوری کی واردات سی سی ٹی وی کیمرے میں قید
پولیس نے بتایا کہ کاروباری سدھیر جین ہر روز پوجا کے لیے کلش لاتے تھے۔ گذشتہ منگل کو بھی وہ پوجا کے لیے کلش لے کر آئے تھے۔ لوک سبھا اسپیکر اوم برلا نے بھی اس پروگرام میں شرکت کی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ چوری کی واردات سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہوگئی ہے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں مشتبہ شخص کی سرگرمیاں دیکھی گئی ہیں۔ اس کی شناخت ہو گئی ہے اور جلد گرفتاری متوقع ہے۔
15 اگست سے پہلے بھی یہاں سیکورٹی کی خلاف ورزی ہوئی
تاہم، یہ پہلی بار نہیں ہے کہ لال قلعہ میں سکیورٹی کی خلاف ورزی کا معاملہ سامنے آیا ہو۔ اس سے قبل دو اگست کو لال قلعہ کی حفاظت پر تعینات پولیس اہلکار ڈمی بم کا سراغ لگانے میں ناکام رہے تھے جس کے بعد سات پولیس اہلکاروں کو معطل کر دیا گیا تھا۔
مزید پڑھیں:
’بھگوان سے ناراض‘ ایچ آئی وی مریض نے 30 سے زیادہ مندروں کو لوٹا
پوسٹ مارٹم ہاؤس میں لڑکی کی لاش سے زیورات چوری، سونے کی چار بالیاں، بریسلیٹ اور پازیب غائب
دہلی سے 6 ماہ کا بچہ چوری آگرہ کے اسپتال میں 90 ہزار میں فروخت، 7 ملزمان گرفتار