ETV Bharat / bharat

دہلی میں بی ایم ڈبلیو کی موٹر سائیکل کو ٹکر، وزارت خزانہ کے ڈپٹی سکریٹری کی موت

حادثے میں کار چلانے والی خاتون اور اس کا شوہر بھی زخمی ہوئے، جنہیں اسپتال میں داخل کرایا گیا۔

deputy secretary of finance ministry dies in road accident with bmw car in delhi Urdu News
وزارت خزانہ کے ڈپٹی سکریٹری سڑک حادثے میں ہلاک (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 15, 2025 at 6:58 AM IST

Updated : September 15, 2025 at 7:14 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

نئی دہلی: وزارت خزانہ کے محکمۂ اقتصادی امور (DEA) کے ڈپٹی سکریٹری نوجوت سنگھ کی اتوار کو دہلی کے رنگ روڈ پر ایک خوفناک سڑک حادثے میں موت ہو گئی۔ حادثہ دہلی کینٹ میٹرو اسٹیشن کے قریب پیش آیا۔ حادثے کے بعد علاقے میں کہرام مچ گیا۔ پولیس نے معاملے کی تفتیش شروع کر دی ہے۔ پولیس کے مطابق اتوار کو ایک پی سی آر کال موصول ہوئی جس میں بتایا گیا کہ دھولا کنواں سے دہلی کینٹ میٹرو اسٹیشن روڈ تک ٹریفک جام ہے۔

پولیس موقع پر پہنچی اور دیکھا کہ ایک BMW کار سڑک پر ترچھی کھڑی تھی۔ اسی وقت قریب ہی ایک موٹر سائیکل ڈیوائیڈر پر کھڑی تھی۔ عینی شاہدین نے پولیس کو بتایا کہ بی ایم ڈبلیو چلانے والی خاتون نے موٹرسائیکل کو زور سے ٹکر ماری جس سے حادثہ پیش آیا اور جام ہوگیا۔

کار ڈرائیور بھی زخمی

عینی شاہدین کے مطابق حادثے کے فوراً بعد کار چلانے والی خاتون اور اس کا شوہر ٹیکسی لے کر زخمیوں کو اسپتال لے گئے۔ بعد ازاں اسپتال سے اطلاع ملی کہ زخمیوں میں سے ایک دم توڑ گیا ہے جب کہ دوسرا زخمی ہے۔ پولیس نے بتایا کہ بی ایم ڈبلیو چلانے والی خاتون اور اس کا شوہر بھی زخمی ہوئے ہیں۔ انہیں بھی اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔

معاملے میں کارروائی شروع

حادثے میں جان کی بازی ہارنے والے شخص کی شناخت نوجوت سنگھ کے طور پر ہوئی ہے۔ نوجوت سنگھ وزارت خزانہ کے شعبۂ اقتصادی امور میں ڈپٹی سکریٹری کے طور پر کام کر رہے تھے۔ انہیں تشویشناک حالت میں قریبی اسپتال لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے انہیں مردہ قرار دے دیا۔ پولیس نے جائے حادثہ کی تحقیقات کے لیے کرائم ٹیم اور فرانزک سائنس لیبارٹری (ایف ایس ایل) کی ٹیم کو موقع پر بلالیا ہے۔

بی ایم ڈبلیو کار اور موٹر سائیکل دونوں کو قبضے میں لے لیا گیا ہے۔ پولیس نے معاملے میں قانونی کارروائی شروع کر دی ہے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ اور فرانزک تحقیقات کے بعد ہی حادثے کی وجہ کے بارے میں حتمی طور پر کچھ کہا جا سکے گا۔

یہ بھی پڑھیں:

موٹر سائیکل، کار اور ٹرک۔۔ تین گاڑیوں میں تصادم سے تین بھائی جاں بحق، گاڑیاں پولیس کے قبضے میں

ایکسپریس ٹرین سے گر گیا مسافر، جان بچانے کے لیے ریورس چلی ٹرین، لیکن قسمت نے نہیں دیا ساتھ

پالگھر بلڈنگ حادثے میں اب تک 15 اموات، معصوم بچی کی سالگرہ کی خوشی ماتم میں بدل گئی

نظام الدین درگاہ حادثہ: چھت گرنے سے چھ لوگوں کی موت، نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج

حیدرآباد: کرشن جنم اشٹمی کے جلوس کے دوران بڑا حادثہ، کرنٹ لگنے سے پانچ افراد ہلاک

شوپیان میں سڑک حادثہ، چار افراد زخمی

Last Updated : September 15, 2025 at 7:14 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

FINANCE MINISTRY D SECRETARY KILLEDROAD ACCIDENT IN DELHIDHAULA KUAN BMW ACCIDENTDY SECRETARY FINANCE MINISTRY DIESFM DEPUTY SECRETARY DEATH

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.