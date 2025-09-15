دہلی میں بی ایم ڈبلیو کی موٹر سائیکل کو ٹکر، وزارت خزانہ کے ڈپٹی سکریٹری کی موت
حادثے میں کار چلانے والی خاتون اور اس کا شوہر بھی زخمی ہوئے، جنہیں اسپتال میں داخل کرایا گیا۔
Published : September 15, 2025 at 6:58 AM IST|
Updated : September 15, 2025 at 7:14 AM IST
نئی دہلی: وزارت خزانہ کے محکمۂ اقتصادی امور (DEA) کے ڈپٹی سکریٹری نوجوت سنگھ کی اتوار کو دہلی کے رنگ روڈ پر ایک خوفناک سڑک حادثے میں موت ہو گئی۔ حادثہ دہلی کینٹ میٹرو اسٹیشن کے قریب پیش آیا۔ حادثے کے بعد علاقے میں کہرام مچ گیا۔ پولیس نے معاملے کی تفتیش شروع کر دی ہے۔ پولیس کے مطابق اتوار کو ایک پی سی آر کال موصول ہوئی جس میں بتایا گیا کہ دھولا کنواں سے دہلی کینٹ میٹرو اسٹیشن روڈ تک ٹریفک جام ہے۔
پولیس موقع پر پہنچی اور دیکھا کہ ایک BMW کار سڑک پر ترچھی کھڑی تھی۔ اسی وقت قریب ہی ایک موٹر سائیکل ڈیوائیڈر پر کھڑی تھی۔ عینی شاہدین نے پولیس کو بتایا کہ بی ایم ڈبلیو چلانے والی خاتون نے موٹرسائیکل کو زور سے ٹکر ماری جس سے حادثہ پیش آیا اور جام ہوگیا۔
#WATCH | Dhaula Kuan BMW accident | Visuals of the BMW car, which collided with a motorcycle near the Metro pillar number 67, Dhaula Kuan. Of the couple riding the motorcycle, the husband died, and the wife sustained the injuries.— ANI (@ANI) September 14, 2025
The vehicles have been seized, and legal action… https://t.co/IXRw6BFxjT pic.twitter.com/wXGviBN894
کار ڈرائیور بھی زخمی
عینی شاہدین کے مطابق حادثے کے فوراً بعد کار چلانے والی خاتون اور اس کا شوہر ٹیکسی لے کر زخمیوں کو اسپتال لے گئے۔ بعد ازاں اسپتال سے اطلاع ملی کہ زخمیوں میں سے ایک دم توڑ گیا ہے جب کہ دوسرا زخمی ہے۔ پولیس نے بتایا کہ بی ایم ڈبلیو چلانے والی خاتون اور اس کا شوہر بھی زخمی ہوئے ہیں۔ انہیں بھی اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔
معاملے میں کارروائی شروع
حادثے میں جان کی بازی ہارنے والے شخص کی شناخت نوجوت سنگھ کے طور پر ہوئی ہے۔ نوجوت سنگھ وزارت خزانہ کے شعبۂ اقتصادی امور میں ڈپٹی سکریٹری کے طور پر کام کر رہے تھے۔ انہیں تشویشناک حالت میں قریبی اسپتال لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے انہیں مردہ قرار دے دیا۔ پولیس نے جائے حادثہ کی تحقیقات کے لیے کرائم ٹیم اور فرانزک سائنس لیبارٹری (ایف ایس ایل) کی ٹیم کو موقع پر بلالیا ہے۔
بی ایم ڈبلیو کار اور موٹر سائیکل دونوں کو قبضے میں لے لیا گیا ہے۔ پولیس نے معاملے میں قانونی کارروائی شروع کر دی ہے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ اور فرانزک تحقیقات کے بعد ہی حادثے کی وجہ کے بارے میں حتمی طور پر کچھ کہا جا سکے گا۔