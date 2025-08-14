نئی دہلی: دہلی یونیورسٹی (ڈی یو) نے اردو شاعر علامہ اقبال کو اپنے نصاب سے ہٹانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ڈی یو کے وائس چانسلر پروفیسر یوگیش سنگھ نے جمعرات کو کہا کہ اقبال نے ’’سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا‘‘ لکھا ہوگا لیکن بعد میں ان کی سوچ بھارت مخالف ہوگئی۔
1910 میں انہوں نے ترانہ ملی لکھا جس میں کہا گیا تھا کہ مسلم ہیں ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا… بھارت مخالف سوچ کی وجہ سے یونیورسٹی نے فیصلہ کیا کہ اب اقبال کو نہیں پڑھایا جائے گا۔ یہ اعلان یونیورسٹی کے سینٹر فار انڈیپنڈنس اینڈ پارٹیشن اسٹڈیز کے زیر اہتمام تقسیم کے ہولناکی یادگاری دن کے پروگرام کے دوران کیا گیا۔ پروگرام میں ملک کی تقسیم کی تاریخ، اس کے اسباب اور نتائج پر گفتگو کی گئی۔
وائس چانسلر یوگیش سنگھ نے کہا کہ تقسیم کے دوران لاکھوں لوگوں کی جانیں گئیں، لیکن آج تک ان متاثرین کی کوئی سرکاری فہرست تیار نہیں کی گئی۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ اتنے بڑے سانحے کا ذمہ دار کسی کو کیوں نہیں ٹھہرایا گیا۔ اس موضوع پر کچھ نظمیں اور فلمیں بھی بنی ہیں لیکن اس موضوع پر سنجیدہ اور جامع انداز میں کوئی فلم نہیں بن سکی۔ انہوں نے کہا کہ جو ہوا وہ کیوں ہوا اور اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ ایسا دوبارہ نہیں ہوگا۔ کیا ہم تیار ہیں؟ یہ ہندوستان کے شہریوں کے لیے تشویش کا باعث ہے۔
وائس چانسلر نے وزیر اعظم نریندر مودی کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ 14 اگست کو پارٹیشن میموریل ڈے منانے کا فیصلہ تاریخی ہے۔ سال میں کم از کم ایک بار اس موضوع پر بحث کریں تو سوئے ہوئے ہندوستانی جاگ جائیں گے۔
سابق رکن اسمبلی سردار ترلوچن سنگھ نے کہا کہ تقسیم کے وقت پنجاب کے سکھوں نے پاکستان میں شامل ہونے کی مخالفت کی تھی۔ اگر پورا پنجاب پاکستان میں چلا جاتا تو اس کی سرحد گروگرام تک ہوتی۔ انہوں نے کہا کہ بٹوارے میں مرنے والے لاکھوں لوگوں کا جرم صرف یہ تھا کہ انہوں نے اپنے ملک اور مذہب کے لیے جانیں قربان کر دیں۔ اس دور کی مشکلات کا ذکر کرتے ہوئے ترلوچن سنگھ نے کہا کہ آج کسی کے لیے ایک جھونپڑی بھی چھوڑنا مشکل ہے، جب کہ اس وقت لوگ اپنے گاؤں، گھر اور کاروبار چھوڑ کر چلے گئے تھے۔
تاجر طبقہ بغیر کسی حکومتی مدد کے ہندوستان آیا اور گاڑی پر بیٹھ کر کاروبار شروع کر دیا۔ محنت کے زور پر انہوں نے نہ صرف اپنے کاروبار بنائے بلکہ ملک کو منموہن سنگھ اور اندر کمار گجرال جیسے وزرائے اعظم بھی دیے۔ ڈی یو کے ڈین آف کالجز پروفیسر بلرام پانی نے کہا کہ ہندوستان کی تقسیم صرف جائیداد کی تقسیم نہیں تھی بلکہ یہ ہماری مادر وطن، سماجی نظام اور ثقافت کی تقسیم تھی۔ اس درد کو آسانی سے بھلایا نہیں جا سکتا۔