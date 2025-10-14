دہلی فسادات: شرجیل امام نے بہار انتخابات لڑنے کے لیے عبوری ضمانت کی درخواست واپس لے لی
شرجیل امام کے وکیل نے کہا کہ سپریم کورٹ ضمانت کے لیے صحیح فورم ہوگا۔
October 14, 2025
نئی دہلی: 2020 کے دہلی فسادات کی بڑی سازش کیس میں سخت غیر قانونی سرگرمیاں (روک تھام) ایکٹ (یو اے پی اے) کے تحت ملزم طالب علم کارکن شرجیل امام نے منگل کو دہلی کی ایک عدالت میں داخل کی گئی اپنی درخواست واپس لے لی جس میں آئندہ بہار اسمبلی انتخابات میں حصہ لینے کے لیے عبوری ضمانت کی درخواست کی گئی تھی۔
شرجیل امام کی نمائندگی کرنے والے وکیل نے کہا کہ ان کی باقاعدہ ضمانت کی درخواست سپریم کورٹ میں زیر التوا ہے اس لیے وہ سپریم کورٹ میں عبوری ضمانت کی درخواست دائر کریں گے۔ ایڈیشنل سیشن جج سمیر باجپائی نے پھر کہا، "براہ کرم اپنی درخواست دائر کریں اور ہم آپ کی درخواست منظور کر لیں گے۔"
امام نے اپنی عرضی میں کشن گنج ضلع کی بہادر گنج سیٹ سے آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن لڑنے کے لیے 15 اکتوبر سے 29 اکتوبر تک عبوری ضمانت مانگی ہے۔ سپریم کورٹ نے پہلے ہی امام، عمر خالد، میران حیدر اور گلفشہ فاطمہ کی ضمانت کی درخواستوں پر غور کیا ہے اور دہلی پولیس سے جواب طلب کیا ہے۔
اپنی چارج شیٹ میں، دہلی پولیس نے امام پر الزام لگایا ہے کہ وہ شہریت ترمیمی قانون (سی اے اے) 2019 کے خلاف احتجاج کو ملک گیر تحریک میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ ایک سازش کے تحت، امام نے نفرت انگیز تقاریر کیں اور مرکزی حکومت کے خلاف تشدد کو ہوا دی، جس کی وجہ سے دہلی میں تشدد برپا ہوا۔
طلباء کے کارکن پچھلے پانچ سالوں سے جیلوں میں بند ہیں۔ اس سے پہلے دہلی ہائی کورٹ نے دہلی فسادات کے پیچھے مبینہ بڑی سازش کے سلسلے میں کئی رہنماؤں کی ضمانت سے انکار کر دیا تھا۔ 2 ستمبر کو جاری کردہ اپنے حکم میں، جسٹس شیلندر کور اور نوین چاولہ کی بنچ نے کہا کہ اپیل کنندگان کی طرف سے کی گئی مبینہ اشتعال انگیز تقاریر پر جب مجموعی طور پر غور کیا جائے تو پہلی نظر میں مبینہ سازش میں ان کے کردار کی نشاندہی ہوتی ہے۔
واضح رہے کہ الیکشن کمیشن نے 2025 کے بہار اسمبلی انتخابات کی تاریخوں کا اعلان کر دیا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار نے پیر کو تاریخوں کا اعلان کیا۔ گیانیش کمار نے کہا کہ بہار کی تمام 243 سیٹوں کے لیے دو مرحلوں میں انتخابات ہوں گے۔ پہلے مرحلے کی ووٹنگ 6 نومبر اور دوسرے مرحلے کے لیے 11 نومبر کو ہوگی۔ انتخابی نتائج 14 نومبر کو جاری کیے جائیں گے۔
ان کا مزید کہنا تھا کہ کمیشن نے انتخابات کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ انتخابات میں تشدد برداشت نہیں کیا جائے گا اور جعلی خبروں پر بھی کڑی نظر رکھی جائے گی۔
سی ای سی گیانیش کمار نے بتایا کہ بہار میں ووٹروں کی کل تعداد تقریباً 74.3 ملین ہے۔ ان میں سے تقریباً 39.2 ملین مرد اور تقریباً 35 ملین خواتین ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ 1,725 تیسری صنف کے ووٹرز ہیں۔ تقریباً 7.2 لاکھ معذور ووٹرز، 85 سال سے زائد عمر کے 4.04 لاکھ بزرگ شہری بھی ووٹر لسٹ میں شامل ہیں، جب کہ 100 سال سے زیادہ عمر کے ووٹرز کی تعداد 14000 ہے۔ پہلی بار ووٹ دینے والوں کی تعداد تقریباً 1.4 ملین ہے۔