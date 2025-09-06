دہلی فسادات: شرجیل امام نے ضمانت مسترد ہونے کے حکم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا

عدالت نے 2022، 2023 اور 2024 میں دائر درخواستوں پر 9 جولائی کو اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا تھا۔
نئی دہلی: شرجیل امام نے ہفتہ کے روز سپریم کورٹ میں عرضی داخل کی اور دہلی ہائی کورٹ کے اس حکم کو چیلنج کیا جس میں انہیں قومی دارالحکومت میں فروری 2020 کے فسادات کے پیچھے مبینہ سازش کے لئے غیر قانونی سرگرمیاں (روک تھام) ایکٹ (یو اے پی اے) کے تحت درج ایک کیس میں ضمانت دینے سے انکار کیا گیا تھا۔
امام نے ایڈوکیٹ فوزیہ شکیل کے توسط سے عدالت عظمیٰ میں عرضی داخل کی ہے، جس میں اس ماہ کے شروع میں دہلی ہائی کورٹ کی طرف سے دیے گئے حکم کو چیلنج کیا گیا ہے، اور انہیں ضمانت دینے سے انکار کیا گیا ہے۔ امام کی درخواست اگلے ہفتے سماعت کے لیے درج ہونے کا امکان ہے۔
جسٹس نوین چاولہ اور جسٹس شلندر کور کی بنچ نے شرجیل امام، عمر خالد، محمد سلیم خان، شفا الرحمان، اطہر خان، میران حیدر، عبدالخالد سیفی اور گلفشہ فاطمہ کی ضمانت کی درخواستیں مسترد کر دی تھیں۔
عدالت نے 2022، 2023 اور 2024 میں دائر درخواستوں پر 9 جولائی کو اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا تھا۔ استغاثہ نے ان درخواستوں کی مخالفت کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ خود ساختہ فسادات کا معاملہ نہیں تھا بلکہ ایک ایسا معاملہ تھا جہاں فسادات "پہلے سے طے شدہ" تھے اور "ایک مذموم مقصد اور سازش" کے ساتھ کیے گئے تھے۔
خالد، امام اور دیگر کے خلاف فروری 2020 کے فسادات میں مبینہ طور پر "ماسٹر مائنڈنگ" کے الزام میں یو اے پی اے اور تعزیرات ہند (آئی پی سی) کی مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا، جس میں 53 افراد ہلاک اور 700 سے زیادہ زخمی ہوئے تھے۔ شہریت (ترمیمی) ایکٹ اور نیشنل رجسٹر آف سٹیزن (این آر سی) کے خلاف مظاہروں کے دوران تشدد پھوٹ پڑا تھا۔
