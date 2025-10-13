دہلی فسادات کے ملزم خالد سیفی کو 10 دنوں کی عبوری ضمانت، جانئے کس بنیاد پر ملی ضمانت
عدالت نے 20 ہزار روپے کے ضمانتی مچلکے اور ذاتی ضمانت کی شرط پر عبوری ریلیف دیا۔
Published : October 13, 2025 at 9:42 PM IST|
Updated : October 13, 2025 at 10:02 PM IST
نئی دہلی: دہلی کی کڑکڑڈوما عدالت نے دہلی فسادات کے ملزم خالد سیفی کو دس دن کی عبوری ضمانت دے دی ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج سمیر باجپائی نے خالد سیفی کو اپنی بیمار والدہ کو دیکھنے کے لیے عبوری ضمانت دے دی۔ عدالت نے خالد سیفی کو 14 اکتوبر سے 23 اکتوبر تک 20 ہزار روپے کے مچلکوں پر عبوری ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا۔
خالد سیفی نے اپنی بھانجی کی شادی میں شرکت اور اپنی بیمار والدہ کو دیکھنے کے لیے 15 دن کی عبوری ضمانت مانگی تھی۔ عدالت نے پولیس رپورٹ کا جائزہ لینے کے بعد پایا کہ شادی کرنے والا شخص خالد سیفی کا قریبی رشتہ دار نہیں ہے۔ عدالت نے نوٹ کیا کہ اگرچہ خالد سیفی نے اپنی والدہ کی بیماری کے حوالے سے کوئی طبی دستاویزات جمع نہیں کروائیں تاہم ان کی عمر تقریباً 85 سال ہے اور وہ اکثر بیمار رہتی ہیں۔
واضح رہے کہ 2 ستمبر کو دہلی ہائی کورٹ نے دہلی فسادات کو بھڑکانے کی سازش کے الزام میں قید 9 ملزمان کی ضمانت کی درخواستیں مسترد کر دی تھیں۔ خالد سیفی کے ساتھ جن ملزمان کی ضمانت کی درخواستیں ہائی کورٹ نے مسترد کیں، ان میں عمر خالد، شرجیل امام، اطہر خان، محمد سلیم خان، شفا الرحمان، میران حیدر، گلفشہ فاطمہ اور شاداب احمد شامل ہیں۔
واضح رہے کہ فروی 2020 میں دہلی سی اے اے کی حمایت اور مخالفت میں تشدد برپا ہو گیا تھا جس میں 50 سے زائد لوگوں کی موت ہو گئی تھی جبکہ بڑی تعداد میں مظاہرین زخمی ہوئے تھے۔ اس تشدد میں کئی گھر، دکانیں اور مذہبی مقامات کو نقصان پہنچا تھا۔ جانچ ایجنسیوں نے کئی سماجی کارکنوں اور رہنماؤں کو سازش کے لئے ذمہ دار قرار دیا تھا جس میں خالد سیفی کا بھی نام شامل ہے۔