دہلی فسادات کیس: سپریم کورٹ نے عمر خالد اور دیگر کی ضمانت کی درخواستوں پر نوٹس جاری کیا
سپریم کورٹ نے کارکنوں کی ضمانت کی درخواستوں پر دہلی پولیس کو نوٹس جاری کیا ہے، اگلی سماعت 7 اکتوبر کو ہوگی۔
By Sumit Saxena
Published : September 22, 2025 at 4:26 PM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے پیر کو دہلی پولیس کو 2020 دہلی فسادات کے پیچھے مبینہ سازش سے متعلق یو اے پی اے کیس میں کارکنوں عمر خالد، شرجیل امام، میران حیدر، گلفشہ فاطمہ، اور شفا الرحمان کی طرف سے دائر ضمانت کی درخواستوں پر نوٹس جاری کر دیا ہے۔
یہ معاملہ جسٹس اروند کمار اور جسٹس این وی انجاریا پر مشتمل بنچ کے سامنے سماعت کے لیے آیا۔
سینئر وکیل کپل سبل، اے ایم سنگھوی، سدھارتھ دیو اور دیگر نے عدالت عظمیٰ کے سامنے عرضی گزاروں کی نمائندگی کی۔ بنچ نے اس معاملے کی اگلی سماعت 7 اکتوبر مقرر کی ہے۔
جسٹس کمار نے کہا کہ جسٹس منموہن 19 ستمبر کو اس معاملے کی سماعت نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ انہوں نے بطور وکیل کپل سبل کے دفتر میں پریکٹس کی تھی۔
درخواست گزاروں کے وکیل نے بنچ کے سامنے استدلال کیا کہ ان کے موکل طالب علم ہیں جو پانچ سال سے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ سنگھوی نے بینچ پر زور دیا کہ وہ عبوری ضمانت پر بھی نوٹس جاری کرے۔ بنچ نے نوٹس جاری کرنے پر اتفاق کیا۔
سبل نے بنچ پر زور دیا کہ وہ دیوالی سے پہلے اس معاملے کی سماعت کرے۔ سنگھوی نے کہا کہ یہ چونکانے والی بات ہے کہ نوجوان کارکن پانچ سال تک جیل میں رہے۔
بنچ نے کہا کہ تمام طریقوں سے نوٹس کی اجازت ہے، بشمول اسٹینڈنگ وکیل کے ذریعہ نوٹس پیش کرنا۔
19 ستمبر کو سپریم کورٹ نے کارکنوں کی جانب سے دائر درخواست ضمانت پر سماعت پیر 22 ستمبر تک ملتوی کردی تھی۔
یہ درخواستیں جسٹس اروند کمار اور جسٹس منموہن پر مشتمل بنچ کے سامنے سماعت کے لیے آئی تھیں۔ بنچ نے معاملے کی سماعت پیر تک ملتوی کر دی۔
12 ستمبر کو سپریم کورٹ نے تمام کارکنوں کی درخواست ضمانت پر سماعت 19 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ اس کے بعد یہ معاملہ جسٹس اروند کمار اور جسٹس این وی انجاریا پر مشتمل بنچ کے سامنے آیا تھا۔ اس کے بعد بنچ نے درخواست گزاروں کی نمائندگی کرنے والے وکیل سے کہا تھا کہ اسے فائلیں بہت تاخیر سے موصول ہوئی ہیں اور اس نے مقدمات کی سماعت 19 ستمبر تک ملتوی کر دی ہے۔
عرضی گزاروں نے دہلی ہائی کورٹ کے حکم کے خلاف عدالت عظمیٰ کا رخ کیا ہے۔ دہلی ہائی کورٹ نے 2020 کے شمال مشرقی دہلی فسادات کے سلسلے میں مبینہ بڑی سازش کے سلسلے میں غیر قانونی سرگرمیاں (روک تھام) ایکٹ (یو اے پی اے) کے تحت درج مقدمے میں ان کی ضمانت کو مسترد کر دیا ہے۔
دہلی ہائی کورٹ نے دو ستمبر کو اس کیس میں عمرخالد اور شرجیل امام سمیت نو افراد کی ضمانت سے انکار کرتے ہوئے کہا تھا کہ شہریوں کے مظاہروں یا احتجاج کی آڑ میں "سازشیانہ" تشدد کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ شرجیل امام نے ہائی کورٹ کے حکم کے خلاف پہلے ہی سپریم کورٹ کا رخ کیا تھا۔
عمر خالد، شرجیل امام اور باقی ملزمان کے خلاف غیر قانونی سرگرمیاں (روک تھام) ایکٹ (یو اے پی اے) اور آئی پی سی کی دفعات کے تحت مبینہ طور پر فروری 2020 کے فسادات کے "ماسٹر مائنڈ" ہونے کے الزام میں مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ دہلی فسادات میں 53 افراد ہلاک اور 700 سے زیادہ زخمی ہوئے تھے۔ سی اے اے اور این آر سی کے خلاف مظاہروں کے دوران دہلی میں تشدد پھوٹ پڑا تھا۔
ضمانت مسترد ہونے والوں میں عمرخالد، شرجیل امام، محمد سلیم خان، شفا الرحمان، اطہر خان، میران حیدر، عبدالخالد سیفی، گلفشہ فاطمہ اور شاداب احمد شامل ہیں۔
ایک اور ملزم تسلیم احمد کی درخواست ضمانت دو ستمبر کو ایک مختلف ہائی کورٹ بنچ نے مسترد کر دی تھی۔ اپنے حکم میں نو ملزمان کی ضمانت مسترد کرتے ہوئے، ہائی کورٹ نے کہا کہ آئین شہریوں کو احتجاج کرنے اور مظاہرے کرنے یا ایجی ٹیشن کرنے کا حق دیتا ہے، بشرطیکہ وہ منظم، پرامن اور بغیر ہتھیاروں کے ہوں، اور ایسی کارروائیاں قانون کے دائرے میں ہونی چاہئیں۔
یہ ملزمان، جنہوں نے اپنے اوپر لگائے گئے تمام الزامات سے انکار کیا ہے، 2020 سے جیل میں ہیں۔ ٹرائل کورٹ کی جانب سے ان کی ضمانت کی درخواستیں مسترد ہونے کے بعد ملزمان نے ہائی کورٹ کا رخ کیا۔
