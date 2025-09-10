دہلی پولیس نے مشترکہ آپریشن میں دو داعش دہشت گردوں کو گرفتار کیا، ملک بھر سے چھ مشتبہ افراد حراست میں
پولیس کے مطابق گرفتار دانش بوکارو کا رہائشی ہے۔ وہ دہلی پولیس کو ایک پرانے کیس میں بھی مطلوب تھا۔
Published : September 10, 2025 at 11:54 AM IST
نئی دہلی: دہلی پولیس نے دہشت گردی کے خلاف ایک بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ دہلی پولیس کے اسپیشل سیل نے جھارکھنڈ اے ٹی ایس اور رانچی پولیس کے ساتھ مل کر مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے دو دہشت گردوں کو گرفتار کیا۔ ان دہشت گردوں میں سے آفتاب نامی ایک شخص کو دہلی سے اور دوسرے دانش عرف اشعر دانش کو رانچی سے گرفتار کیا گیا ہے۔ دونوں کا تعلق دہشت گرد تنظیم داعش سے بتایا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ملک کی دیگر ریاستوں سے 6 مشتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا ہے۔ سکیورٹی اور تفتیشی ادارے ان ملزمین سے پوچھ گچھ میں مصروف ہیں۔
پولیس کے مطابق گرفتار دانش بوکارو کا رہائشی ہے۔ وہ دہلی پولیس کو ایک پرانے کیس میں بھی مطلوب تھا۔ اس گرفتاری کو سکیورٹی ایجنسیوں کے لیے بڑی راحت سمجھا جا رہا ہے کیونکہ دانش دہلی میں مشتبہ سرگرمیوں کے لیے کافی عرصے سے ریڈار پر تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ دونوں دہشت گردوں کے داعش سے تعلق کی تصدیق ہو گئی ہے اور وہ کافی عرصے سے تنظیم کے ایجنٹ کے طور پر کام کر رہے تھے۔
سکیورٹی ادارے تمام مشتبہ افراد سے پوچھ گچھ کر رہے ہیں
دہشت گردی کے خلاف پولیس کا یہ مشترکہ آپریشن صرف دہلی اور جھارکھنڈ تک محدود نہیں ہے۔ دہلی پولیس نے ملک کے دیگر حصوں میں بھی چھاپے مارے اور اب تک کل 6 مشتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا ہے۔ سکیورٹی ادارے تمام مشتبہ افراد سے پوچھ گچھ کر رہے ہیں، تاکہ دہشت گردوں کے نیٹ ورک اور ان کے مزید منصوبوں کا پتہ چل سکے۔ بتایا جا رہا ہے کہ گرفتار دہشت گرد داعش کے فروغ اور آن لائن میڈیم کے ذریعے نئے لوگوں کی بھرتی میں ملوث تھے۔ ان کی سرگرمیاں نہ صرف دہلی بلکہ جھارکھنڈ، بہار اور دیگر ریاستوں میں بھی پھیلی ہوئی تھیں۔ جہاں کہیں بھی تاریں آپس میں مل رہی ہیں، ریاستی پولیس کے ساتھ مل کر تحقیقات کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔
کئی ریاستوں میں سکیورٹی ایجنسیاں الرٹ ہیں
دہلی پولیس کے خصوصی سیل نے کہا، "دہلی پولیس کے خصوصی سیل نے جاری آپریشن میں کچھ گرفتاریاں کی ہیں۔ گرفتاری کے بعد دہلی اور جھارکھنڈ سمیت کئی ریاستوں میں سکیورٹی ایجنسیاں الرٹ پر ہیں۔ مانا جا رہا ہے کہ پوچھ گچھ کے دوران کئی اہم سراغ مل سکتے ہیں۔ اس وقت پولیس اور انٹیلی جنس ایجنسیاں ان دہشت گردوں سے پوچھ گچھ کر رہی ہیں۔ ان کے ڈیجیٹل آلات کی فرانزک جانچ بھی کی جا رہی ہے۔