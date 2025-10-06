ETV Bharat / bharat

دہلی ہائی کورٹ الیکشن کمیشن کو نوٹس، آل انڈیا جن سنگھ کے مطالبے پر بہار انتخابات کے لیے انتخابی نشان الاٹ کرنے کا ہے معاملہ

ہائی کورٹ نے اگلی سماعت 9 اکتوبر کو مقرر کی ہے۔ عدالت نے جن سنگھ کے مطالبے پر الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کیا ہے۔

دہلی ہائی کورٹ (SOURCE: PTI)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 6, 2025 at 10:47 PM IST

نئی دہلی: دہلی ہائی کورٹ نے آئندہ بہار اسمبلی انتخابات کے لیے مشترکہ انتخابی نشان الاٹ کرنے کے آل انڈیا جن سنگھ کے مطالبے پر سماعت کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کیا ہے۔ جسٹس منی پشکرنا کی بنچ نے اگلی سماعت 9 اکتوبر کو کرنے کا حکم دیا۔ اس سے پہلے، اگست میں آل انڈیا جن سنگھ کی دوسری عرضی پر سماعت کرتے ہوئے ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کیا تھا۔

آج کی سماعت کے دوران آل انڈیا جن سنگھ نے عدالت کو مطلع کیا کہ الیکشن کمیشن نے پارٹی کے اندرونی تنازعہ کا حوالہ دیتے ہوئے ان کے مطالبے کو مسترد کر دیا ہے۔ آل انڈیا جن سنگھ نے کہا کہ سمیر سنگھ چندیل کو پارٹی سے معطل کر دیا گیا ہے اور ان کی معطلی کا پارٹی کی سرگرمیوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جس کے بعد عدالت نے الیکشن کمیشن سے جواب طلب کر لیا۔

اس کی جڑیں بھارتیہ جن سنگھ سے ملتی ہیں

اکھل بھارتیہ جن سنگھ (ABJS) کا کہنا ہے کہ اس کی پارٹی کو 1989 میں ایک غیر تسلیم شدہ سیاسی جماعت کے طور پر رجسٹر کیا گیا تھا۔ درخواست میں، ABJS نے دعویٰ کیا کہ اس کی جڑیں بھارتیہ جن سنگھ سے ملتی ہیں۔ 2 جون کو، ABJS نے الیکشن کمیشن کو ایک سیاسی جماعت کے طور پر انتخابی نشان کی درخواست کی تھی۔

اے بی جے ایس کو الیکشن لڑنے کا آئینی حق

درخواست میں کہا گیا ہے کہ اے بی جے ایس کو الیکشن لڑنے کا آئینی حق حاصل ہے۔ بہار اسمبلی انتخابات کا اعلان ہو چکا ہے اور ABJS کو ایک سیاسی پارٹی کے طور پر انتخابی نشان الاٹ نہ کرنا اس کے الیکشن لڑنے کے آئینی حق کی خلاف ورزی کرے گا۔

