دہلی فسادات معاملہ: طاہر حسین کے کیس میں گواہ کو دوبارہ بلانے کی مانگ، ہائی کورٹ سے پولیس کی عرضی خارج

پولیس نے ککڑڈوما کورٹ کے ایک حکم ے خلاف درخواست دے کر طاہر حسین کے معاملے میں گواہ کو دوبارہ بلانے کا مطالبہ کیا تھا۔

دہلی فسادات معاملے میں ملزم طاہر حسین
دہلی فسادات معاملے میں ملزم طاہر حسین (File Photo : ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 14, 2025 at 10:47 AM IST

نئی دہلی: دہلی ہائی کورٹ نے دہلی فسادات کے ملزم طاہر حسین کے خلاف ایک مقدمے میں استغاثہ کے گواہ کو دوبارہ بلانے کی دہلی پولیس کی درخواست کو مسترد کر دیا۔ جسٹس نینا بنسل کرشنا نے کہا کہ دہلی پولیس کی درخواست کو منظور کرنے کی کوئی قانونی بنیاد نہیں ہے۔

سنہ 2020 کے شمال مشرقی دہلی فسادات سے متعلق ایک کیس میں ککڑڈوما کورٹ نے سات فروری سنہ 2023 کو طاہر حسین سمیت چھ ملزمان کے خلاف الزامات طے کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد استغاثہ گواہوں کے بیانات ریکارڈ کر رہا ہے۔ 28 جنوری کو استغاثہ کی نمائندگی کرنے والے سب انسپکٹر کا بیان ریکارڈ کیا گیا۔ اپنے بیان میں گواہ سب انسپکٹر نے عدالت میں بتایا کہ ملزم کی جانب سے کال موصول ہونے پر وہ 24 فروری سنہ 2020 کی رات 11:30 سے ​​12:00 بجے کے درمیان جائے وقوعہ پر پہنچا۔ اپنے بیان میں سب انسپکٹر نے بتایا کہ جائے وقوعہ پر پہنچنے پر اس نے دیکھا کہ دکان کو جلی ہوئی تھی اور اس کا شٹر ٹوٹا ہوا تھا۔

سب انسپکٹر کے بیان کے بعد استغاثہ نے چار فروری کو ایک دوسرے گواہ، ایک ہیڈ کانسٹیبل کا بیان ریکارڈ کیا، جس نے بتایا کہ وہ جائے وقوع کی رات 11:30 سے ​​12:00 بجے کے درمیان سب انسپکٹر کے ساتھ تھا اور اس نے دکان کو نارمل حالت میں پایا۔

استغاثہ کے دونوں گواہوں کے متضاد بیانات استغاثہ کے کیس کو کمزور کر سکتے ہیں۔ چنانچہ دہلی پولیس نے ککڑڈوما کورٹ سے سب انسپکٹر کی دوبارہ طلب کرنے کی درخواست کی۔ ککڑڈوما کورٹ نے دہلی پولیس کی درخواست کو مسترد کر دیا۔ ککڑڈوما کورٹ کی طرف سے دہلی پولیس کی درخواست مسترد ہونے کے بعد ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا تھا۔

ایڈیٹر کی پسند

