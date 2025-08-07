نئی دہلی: دہلی کی ایک عدالت نے جمعرات کو 26/11 ممبئی حملے کے ملزم تہور حسین رانا کو خاندان کے افراد سے فون پر بات کرنے کی اجازت دے دی۔
پٹیالہ ہاؤس کورٹ کے خصوصی جج چندر جیت سنگھ نے یہ حکم دیا۔ فی الحال، دہلی لیگل سروسز اتھارٹی (ڈی ایل ایس اے) کے ایڈوکیٹ پیوش سچدیوا، رانا کے وکیل ہیں۔ عدالت نے این آئی اے کو ایک عرضی کے سلسلہ میں جواب داخل کرنے کا وقت دیا تھا جس میں رانا کو اپنے خاندان سے باقاعدگی سے بات کرنے کی اجازت مانگی گئی تھی۔ جج سنگھ نے این آئی اے کو 25 جولائی تک جواب داخل کرنے کی ہدایت دی تھی۔
قبل ازیں تہاڑ جیل حکام نے رانا کے ان کے ارکان خاندان سے ٹیلیفونک بات چیت کی درخواست کی مخالفت کی تھی۔ 9 جولائی کو عدالت نے رانا کی عدالتی تحویل میں 13 اگست تک توسیع کردی۔اسی دن این آئی اے نے رانا کے خلاف ضمنی چارج شیٹ داخل کی جس کی سماعت 13 اگست کو ہوگی۔
3 مئی کو عدالت میں رانا کی آواز اور لکھاوٹ کے نمونے لیے گئے تھے۔ این آئی اے نے 10 اپریل کی شام کو جیسے ہی تہور، امریکہ سے دہلی کے پالم ایئر فورس بیس پر اترا، گرفتار کر لیا۔
رانا مبینہ طور پر 26/11 کے مرکزی سازشی ڈیوڈ کولمین ہیڈلی عرف داؤد گیلانی کا قریبی ساتھی ہے جو امریکی شہری ہے۔ 4 اپریل کو امریکی سپریم کورٹ کی جانب سے ان کی بھارت کو حوالگی کے خلاف نظرثانی کی درخواست کو مسترد کرنے کے بعد رانا کو بھارت لایا گیا تھا۔
26 نومبر 2008 کو، 10 پاکستانی دہشت گردوں کے ایک گروپ نے سمندری راستے سے بھارت کے مالیاتی دارالحکومت میں گھس کر ایک ریلوے اسٹیشن، دو لگژری ہوٹلوں اور ایک یہودی مرکز پر حملہ کردیا تھا۔ تقریباً 60 گھنٹے تک جاری رہنے والے اس حملے میں کل 166 افراد مارے گئے۔