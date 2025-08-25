'ڈگری کسی اجنبی کو نہیں دکھائی جا سکتی'، پی ایم مودی کی ڈگری کو پبلک کرنے کا مطالبہ مسترد

نئی دہلی: دہلی ہائی کورٹ نے وزیر اعظم نریندر مودی کی ڈگری تنازعہ کے معاملے پر سنٹرل انفارمیشن کمیشن کے حکم کے خلاف دہلی یونیورسٹی کی درخواست کو قبول کرتے ہوئے مرکزی انفارمیشن کمیشن کے حکم کو منسوخ کر دیا ہے۔ جسٹس سچن دتہ کی بنچ نے سنٹرل انفارمیشن کمیشن کے حکم کو منسوخ کرنے کا حکم دیا۔
'ڈگری کسی اجنبی کو نہیں دکھائی جا سکتی': عدالت نے 27 فروری کو فیصلہ محفوظ کر لیا تھا۔ اس معاملے کی سماعت کے دوران دہلی یونیورسٹی نے کہا تھا کہ وہ عدالت کو ڈگری دکھا سکتی ہے لیکن کسی اجنبی کو نہیں۔ دہلی یونیورسٹی کی طرف سے پیش ہوئے سالیسٹر جنرل تشار مہتا نے کہا تھا کہ ایک طالب علم کی ڈگری کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، آج ملک کا وزیر اعظم کون ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ دہلی یونیورسٹی میں چھپانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ یونیورسٹی ہر سال رجسٹر کو برقرار رکھتی ہے۔ مہتا نے کہا تھا کہ دہلی یونیورسٹی عدالت کو ڈگری دکھا سکتی ہے لیکن ڈگری کسی اجنبی کو نہیں دکھائی جا سکتی۔
آر ٹی آئی ایکٹ کے تحت انکار نہیں کیا جاسکتا: اس معاملے پر سماعت کے دوران عرضی گزار کی جانب سے کہا گیا کہ آر ٹی آئی کے تحت کسی طالب علم کو ڈگری دینا کوئی پرائیویٹ ایکٹ نہیں ہے بلکہ پبلک ایکٹ ہے۔ سماعت کے دوران درخواست گزار کی طرف سے پیش ہوئے وکیل شادان فراست نے کہا کہ آر ٹی آئی ایکٹ کے تحت دہلی یونیورسٹی ایک عوامی اتھارٹی ہے۔ ایسی صورت حال میں معلومات حاصل کرنے والے شخص کی نیت کی بنیاد پر کسی کی ڈگری کے بارے میں معلومات سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔
'کسی کی ڈگری سے عوامی مفاد پورا نہیں ہوتا': دراصل عام آدمی پارٹی سے وابستہ نیرج شرما نے آر ٹی آئی ایکٹ کے تحت دہلی یونیورسٹی سے پی ایم مودی کی ڈگریوں کے بارے میں معلومات مانگی تھیں۔ دہلی یونیورسٹی نے اسے نجی معلومات قرار دیتے ہوئے اسے شیئر کرنے سے انکار کردیا۔
یونیورسٹی کے مطابق اس سے کوئی مفاد عامہ نہیں ہے۔ اس کے بعد نیرج شرما نے سینٹرل انفارمیشن کمیشن سے رجوع کیا، جس نے دہلی یونیورسٹی کی انفارمیشن آفیسر میناکشی سہائے پر 25000 روپے کا جرمانہ عائد کیا۔ کمیشن نے ڈگری سے متعلق معلومات فراہم کرنے کا بھی حکم دیا۔ دہلی یونیورسٹی نے سنٹرل انفارمیشن کمیشن کے اس فیصلے کے خلاف دہلی ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا۔
اسمرتی ایرانی کے تعلیمی ریکارڈ کو عام کرنے کا مطالبہ مسترد: دہلی ہائی کورٹ نے سابق مرکزی وزیر اسمرتی ایرانی کے 10ویں اور 11ویں جماعت کے تعلیمی ریکارڈ کو عام کرنے کے مرکزی انفارمیشن کمیشن کے حکم پر روک لگا دی ہے۔ جسٹس سچن دتہ کی بنچ نے کہا کہ آر ٹی آئی کا سیکشن 3 مکمل نہیں ہے کیونکہ یہ سیکشن 8(1) کے تحت ذاتی معلومات نہ دینے کی چھوٹ کے تحت ہے۔ ہائی کورٹ نے کہا کہ آر ٹی آئی کے تحت معلومات کے لیے دائر عرضی مفاد عامہ کی عرضی نہیں ہے۔ تعلیمی قابلیت سے متعلق جو بھی معلومات مانگی گئی ہیں، اس کی کوئی قانونی ضرورت نہیں ہے۔ درخواست نوشاد الدین نے دائر کی تھی۔
نوشاد الدین نے آر ٹی آئی کے تحت اسمرتی ایرانی کی تعلیمی قابلیت کے بارے میں جانکاری مانگی تھی۔ پرنسپل انفارمیشن آفیسر اور فرسٹ اپیل اتھارٹی نے اسمرتی ایرانی کی تعلیمی قابلیت فراہم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ بغیر کسی مفاد عامہ کے کسی کی تعلیمی معلومات افشا کرنا کسی کے ذاتی معاملات میں مداخلت کے مترادف ہے۔