اگر پاکستان نے حماقت کی تو تاریخ اور جغرافیہ دونوں بدل جائیں گے: راجناتھ سنگھ
وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے پاکستان کو سر کریک میں کسی بھی مہم جوئی کے خلاف خبردار کیا ہے۔
Published : October 2, 2025 at 2:59 PM IST
بُھج (گجرات): مرکزی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ جمعرات کو دسہرہ کے موقع پر گجرات کے دورے پر ہیں۔ دورے کے دوران، انہوں نے کچھ ضلع کے بُھج میں ایک فوجی اڈے پر شاستر پوجا سے پہلے فوجیوں سے خطاب کیا۔ سنگھ نے پاکستان کو سر کریک کے علاقے میں سرحدی تنازعہ کے بارے میں خبردار کیا۔
وزیر دفاع نے کہا کہ سر کریک کے ساتھ والے علاقوں میں پاکستان کے فوجی انفراسٹرکچر کی حالیہ توسیع اس کے ارادوں کی عکاسی کرتی ہے۔ اگر پاکستان نے سر کریک کے علاقے میں کچھ کرنے کی ہمت کی تو اسے منہ توڑ جواب ملے گا جس سے تاریخ اور جغرافیہ دونوں بدل جائیں گے۔
VIDEO | Bhuj: Defence Minister Rajnath Singh applies Tilak to army personnel and interacts with them after performing 'Shastra Pooja' on the occasion of Vijayadashami.#VijayaDashami #Bhuj— Press Trust of India (@PTI_News) October 2, 2025
(Source - Third party)
(Full video available on PTI Videos – https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/BAePi7n1w6
وزیر دفاع نے گجرات کے سرحدی شہر بھوج کے قریب فوجی اڈے پر فوجیوں کے ساتھ دسہرہ منایا اور اس موقع پر 'شاستر پوجا' (ہتھیاروں کی پوجا) کی۔ سنگھ نے یہ بھی کہا کہ بھارتی فوج نے آپریشن سندھ کے تمام مقاصد کامیابی سے حاصل کر لیے، لیکن اس کا مقصد پاکستان کے ساتھ جنگ شروع کرنا نہیں تھا۔ تاہم، متنازعہ سر کریک پر ان کے تبصروں نے توجہ مبذول کرائی۔
VIDEO | Defence Minister Rajnath Singh performs 'Shastra Pooja' in Bhuj on the occasion of Vijayadashami.— Press Trust of India (@PTI_News) October 2, 2025
Chief of Army Staff General Upendra Dwivedi is also present.#VijayaDashami #Bhuj
(Source - Third party)
(Full video available on PTI Videos – https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/wBh3HD0amT
ان کا کہنا تھا کہ '1965 کی جنگ میں بھارتی فوج نے لاہور تک پہنچنے کی صلاحیت کا مظاہرہ کیا، آج 2025 میں پاکستان کو یاد رکھنا چاہیے کہ کراچی جانے والا ایک راستہ کریک سے گزرتا ہے'۔ سر کریک رن آف کچھ اور پاکستان کے گجرات کے درمیان 96 کلومیٹر طویل سمندری راستہ ہے۔ سمندری حدود کی مختلف تشریحات کی وجہ سے اسے دونوں طرف سے متنازعہ علاقہ سمجھا جاتا ہے۔
سنگھ نے کہا، "آزادی کے 78 سال گزرنے کے باوجود، سر کریک کے علاقے میں سرحدی تنازعہ بدستور جاری ہے۔ بھارت نے بارہا اس مسئلے کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن پاکستان کے ارادے ناقص اور غیر واضح ہیں۔"
VIDEO | New Delhi: Union Defence Minister Rajnath Singh warns Pakistan in case of any misadventure in Sir Creek, saying, “India's firm response will change both the history and geography of the place.”#SirCreek— Press Trust of India (@PTI_News) October 2, 2025
(Source - Third party)
(Full video available on PTI Videos –… pic.twitter.com/3ONdbAngNb
وزیر دفاع نے کہا کہ ہندوستانی فوج اور بارڈر سیکورٹی فورس ہندوستان کی سرحدوں کی چوکسی سے حفاظت کر رہی ہے۔ آپریشن سندھ کے بارے میں سنگھ نے کہا کہ سرحد پار دہشت گردی کے خلاف ہندوستان کی جنگ جاری رہے گی۔
विजयादशमी के अवसर पर भुज में संबोधन https://t.co/q2ZFQnNBZH— Rajnath Singh (@rajnathsingh) October 2, 2025
انہوں نے کہا کہ پاکستان نے آپریشن کے دوران بھارت کے دفاعی نظام میں گھسنے کی ناکام کوشش کی لیکن بھارتی فوج نے پاکستانی فضائی دفاع کو ’’بے نقاب‘‘ کرکے دنیا کو پیغام دیا کہ وہ اپنے دشمن کو بھاری نقصان پہنچا سکتی ہے۔
انہوں نے کہا، "آپریشن سندھور کے دوران، پاکستان نے لیہہ سے سر کریک تک ہندوستان کے دفاعی نظام میں گھسنے کی ناکام کوشش کی۔" "تاہم، جوابی کارروائی میں، بھارتی افواج نے پاکستانی فضائی دفاع کو مکمل طور پر بے نقاب کیا اور دنیا کو پیغام دیا کہ بھارتی افواج جب اور جہاں چاہیں پاکستان کو بھاری نقصان پہنچا سکتی ہیں۔"
سنگھ نے کہا کہ ہندوستان نے تحمل کا مظاہرہ کیا کیونکہ اس کی فوجی کارروائی دہشت گردی کے خلاف تھی۔ انہوں نے کہا، "آپریشن سندھور کا مقصد جنگ کو بڑھانا اور شروع کرنا نہیں تھا۔ مجھے خوشی ہے کہ ہندوستانی افواج نے آپریشن سندھ کے تمام فوجی مقاصد کو کامیابی سے حاصل کر لیا ہے۔ لیکن دہشت گردی کے خلاف ہماری جنگ جاری ہے۔"
پہلگام دہشت گردانہ حملے کے جواب میں، ہندوستان نے 7 مئی کو آپریشن سندھور شروع کیا، جس میں پاکستان کے زیر کنٹرول علاقوں میں دہشت گردی کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا گیا۔
اس ہڑتال نے چار دن تک شدید جھڑپیں شروع کیں جو 10 مئی کو فوجی کارروائیوں کو روکنے کی سمجھوتہ کے ساتھ ختم ہوئیں۔ وزیر دفاع نے تینوں خدمات کے درمیان زیادہ سے زیادہ جوڑ کو یقینی بنانے کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا۔
سنگھ نے کہا، "یہ ہماری مسلح افواج کا مشترکہ تعاون تھا جس نے آپریشن سندھ کو ریکارڈ وقت میں انجام دیا۔ آج اس موقع پر، میں آپریشن سندھ کی کامیابی کے لیے اپنے بہادر سپاہیوں اور افسروں کو خصوصی مبارکباد دینا چاہوں گا۔"
انہوں نے کہا، "آپ کی حکمت عملی، آپ کی ہمت اور آپ کی قابلیت نے ثابت کر دیا ہے کہ ہندوستان ہر حال میں دشمن کو شکست دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ سب کی ہمت اور بہادری ہندوستان کی خودمختاری اور سالمیت کی حفاظت کرتی رہے گی۔"
وزیر دفاع نے فوج، فضائیہ اور بحریہ کو ہندوستان کی طاقت کے "تین ستون" قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ "صرف جب یہ تینوں خدمات مل کر کام کریں گی تو ہم ہر چیلنج کا مؤثر طریقے سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔"
سنگھ پچھلے کئی سالوں سے دسہرہ پر 'شاستر پوجا' کر رہے ہیں، بشمول پچھلی این ڈی اے حکومت میں مرکزی وزیر داخلہ کے طور پر ان کے دور میں۔ وزیر دفاع نے کہا، "ہمارے لیے ہتھیار صرف اوزار نہیں ہیں۔ ہتھیار صرف طاقت کی نمائش کے لیے نہیں ہیں۔ بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہتھیار راستبازی قائم کرنے کا ذریعہ ہیں۔"