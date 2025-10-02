ETV Bharat / bharat

اگر پاکستان نے حماقت کی تو تاریخ اور جغرافیہ دونوں بدل جائیں گے: راجناتھ سنگھ

وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے پاکستان کو سر کریک میں کسی بھی مہم جوئی کے خلاف خبردار کیا ہے۔

defence minister rajnath singh warns pakistan against aggressive approach towards sir creek bhuj gujarat Urdu News
مرکزی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ (ANI)
بُھج (گجرات): مرکزی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ جمعرات کو دسہرہ کے موقع پر گجرات کے دورے پر ہیں۔ دورے کے دوران، انہوں نے کچھ ضلع کے بُھج میں ایک فوجی اڈے پر شاستر پوجا سے پہلے فوجیوں سے خطاب کیا۔ سنگھ نے پاکستان کو سر کریک کے علاقے میں سرحدی تنازعہ کے بارے میں خبردار کیا۔

وزیر دفاع نے کہا کہ سر کریک کے ساتھ والے علاقوں میں پاکستان کے فوجی انفراسٹرکچر کی حالیہ توسیع اس کے ارادوں کی عکاسی کرتی ہے۔ اگر پاکستان نے سر کریک کے علاقے میں کچھ کرنے کی ہمت کی تو اسے منہ توڑ جواب ملے گا جس سے تاریخ اور جغرافیہ دونوں بدل جائیں گے۔

وزیر دفاع نے گجرات کے سرحدی شہر بھوج کے قریب فوجی اڈے پر فوجیوں کے ساتھ دسہرہ منایا اور اس موقع پر 'شاستر پوجا' (ہتھیاروں کی پوجا) کی۔ سنگھ نے یہ بھی کہا کہ بھارتی فوج نے آپریشن سندھ کے تمام مقاصد کامیابی سے حاصل کر لیے، لیکن اس کا مقصد پاکستان کے ساتھ جنگ ​​شروع کرنا نہیں تھا۔ تاہم، متنازعہ سر کریک پر ان کے تبصروں نے توجہ مبذول کرائی۔

ان کا کہنا تھا کہ '1965 کی جنگ میں بھارتی فوج نے لاہور تک پہنچنے کی صلاحیت کا مظاہرہ کیا، آج 2025 میں پاکستان کو یاد رکھنا چاہیے کہ کراچی جانے والا ایک راستہ کریک سے گزرتا ہے'۔ سر کریک رن آف کچھ اور پاکستان کے گجرات کے درمیان 96 کلومیٹر طویل سمندری راستہ ہے۔ سمندری حدود کی مختلف تشریحات کی وجہ سے اسے دونوں طرف سے متنازعہ علاقہ سمجھا جاتا ہے۔

سنگھ نے کہا، "آزادی کے 78 سال گزرنے کے باوجود، سر کریک کے علاقے میں سرحدی تنازعہ بدستور جاری ہے۔ بھارت نے بارہا اس مسئلے کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن پاکستان کے ارادے ناقص اور غیر واضح ہیں۔"

وزیر دفاع نے کہا کہ ہندوستانی فوج اور بارڈر سیکورٹی فورس ہندوستان کی سرحدوں کی چوکسی سے حفاظت کر رہی ہے۔ آپریشن سندھ کے بارے میں سنگھ نے کہا کہ سرحد پار دہشت گردی کے خلاف ہندوستان کی جنگ جاری رہے گی۔

انہوں نے کہا کہ پاکستان نے آپریشن کے دوران بھارت کے دفاعی نظام میں گھسنے کی ناکام کوشش کی لیکن بھارتی فوج نے پاکستانی فضائی دفاع کو ’’بے نقاب‘‘ کرکے دنیا کو پیغام دیا کہ وہ اپنے دشمن کو بھاری نقصان پہنچا سکتی ہے۔

انہوں نے کہا، "آپریشن سندھور کے دوران، پاکستان نے لیہہ سے سر کریک تک ہندوستان کے دفاعی نظام میں گھسنے کی ناکام کوشش کی۔" "تاہم، جوابی کارروائی میں، بھارتی افواج نے پاکستانی فضائی دفاع کو مکمل طور پر بے نقاب کیا اور دنیا کو پیغام دیا کہ بھارتی افواج جب اور جہاں چاہیں پاکستان کو بھاری نقصان پہنچا سکتی ہیں۔"

سنگھ نے کہا کہ ہندوستان نے تحمل کا مظاہرہ کیا کیونکہ اس کی فوجی کارروائی دہشت گردی کے خلاف تھی۔ انہوں نے کہا، "آپریشن سندھور کا مقصد جنگ کو بڑھانا اور شروع کرنا نہیں تھا۔ مجھے خوشی ہے کہ ہندوستانی افواج نے آپریشن سندھ کے تمام فوجی مقاصد کو کامیابی سے حاصل کر لیا ہے۔ لیکن دہشت گردی کے خلاف ہماری جنگ جاری ہے۔"

پہلگام دہشت گردانہ حملے کے جواب میں، ہندوستان نے 7 مئی کو آپریشن سندھور شروع کیا، جس میں پاکستان کے زیر کنٹرول علاقوں میں دہشت گردی کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا گیا۔

اس ہڑتال نے چار دن تک شدید جھڑپیں شروع کیں جو 10 مئی کو فوجی کارروائیوں کو روکنے کی سمجھوتہ کے ساتھ ختم ہوئیں۔ وزیر دفاع نے تینوں خدمات کے درمیان زیادہ سے زیادہ جوڑ کو یقینی بنانے کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا۔

سنگھ نے کہا، "یہ ہماری مسلح افواج کا مشترکہ تعاون تھا جس نے آپریشن سندھ کو ریکارڈ وقت میں انجام دیا۔ آج اس موقع پر، میں آپریشن سندھ کی کامیابی کے لیے اپنے بہادر سپاہیوں اور افسروں کو خصوصی مبارکباد دینا چاہوں گا۔"

انہوں نے کہا، "آپ کی حکمت عملی، آپ کی ہمت اور آپ کی قابلیت نے ثابت کر دیا ہے کہ ہندوستان ہر حال میں دشمن کو شکست دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ سب کی ہمت اور بہادری ہندوستان کی خودمختاری اور سالمیت کی حفاظت کرتی رہے گی۔"

وزیر دفاع نے فوج، فضائیہ اور بحریہ کو ہندوستان کی طاقت کے "تین ستون" قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ "صرف جب یہ تینوں خدمات مل کر کام کریں گی تو ہم ہر چیلنج کا مؤثر طریقے سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔"

سنگھ پچھلے کئی سالوں سے دسہرہ پر 'شاستر پوجا' کر رہے ہیں، بشمول پچھلی این ڈی اے حکومت میں مرکزی وزیر داخلہ کے طور پر ان کے دور میں۔ وزیر دفاع نے کہا، "ہمارے لیے ہتھیار صرف اوزار نہیں ہیں۔ ہتھیار صرف طاقت کی نمائش کے لیے نہیں ہیں۔ بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہتھیار راستبازی قائم کرنے کا ذریعہ ہیں۔"

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

