10 جولائی 2025 کا آج کا زائچہ:جمعرات کے روز قسمت چمکے گی، مزے میں گزرے گا دن دیکھئے آج آپ کا ستارہ کیا کہتا ہے

ETV Bharat / bharat

10 جولائی 2025 کا آج کا زائچہ:جمعرات کے روز قسمت چمکے گی، مزے میں گزرے گا دن، دیکھئے آج آپ کا ستارہ کیا کہتا ہے - HOROSCOPE

10 جولائی 2025 کا آج کا زائچہ:جمعرات کے روز قسمت چمکے گی، مزے میں گزرے گا دن دیکھئے آج آپ کا ستارہ کیا کہتا ہے ( (ETV Bharat) )

By ETV Bharat Urdu Team Published : July 10, 2025 at 9:27 AM IST | Updated : July 10, 2025 at 9:55 AM IST 7 Min Read

برج حمل۔ Aries آج 10 جولائی 2025 بروز جمعرات آج آپ کو اپنے غصے پر قابو پانے کی نصیحت ہے۔غصے کی وجہ سے آپ کے کام اور تعلقات خراب ہونے کا امکان ہے۔ ذہنی بے چینی رہے گی۔ خاندان کے افراد کے ساتھ بھی اختلافات ہوسکتے ہیں۔ آج محبت کی زندگی میں مثبتیت کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے محبوب کے خیالات کو بھی اہمیت دیں۔ صحت تھڑی ناساز رہے گی۔ آپ کسی مذہبی مقام یا مبارک تقریب میں شرکت کر سکتے ہیں۔ 2- برج ثور۔ Taurus ( 21 اپریل تا 21 مئی) آپ جسمانی طور پر تھکان کام میں کامیابی کے حصول میں تاخیر کی وجہ سے مایوس ہو سکتے ہیں۔ آج کوئی نیا کام شروع نہ کریں۔ کھانے پینے میں صحیح اور غلط کا خیال رکھیں۔ آج کام کے زیادہ بوجھ کی وجہ سے ذہن میں کچھ سستی رہے گی۔ سفر میں بھی رکاوٹیں آسکتی ہیں۔ یوگا، مراقبہ اور روحانیت کی مدد لے کر ذہنی سکون پر توجہ دیں۔ آپ اپنے شریک حیات کے ساتھ اختلافات کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ 3۔ برج جوزا۔ Gemini ( 22 مئی تا 21 جون) آج آپ کا دن توانائی اور جوش کے ساتھ شروع ہوگا۔ آپ دوستوں اور کنبہ کے ساتھ باہر جائیں گے اور ایک پارٹی کا اہتمام کیا جائے گا۔ آپ تفریح ​​میں دلچسپی لیں گے۔ آج آپ کو اچھے کپڑے، اچھا کھانا اور گاڑی کی خوشی ملنے کا امکان ہے۔ ازدواجی زندگی میں رشتے مزید مضبوط ہوں گے۔ آپ نئے دوستوں کی طرف راغب ہوں گے۔ محبت کی زندگی میں اطمینان برقرار رہے گا۔ کام کی جگہ پر افسران آپ کے کام کی تعریف کر سکتے ہیں۔ صحت میں بہتری آئے گی۔ برج سرطان۔ Cancer ( 22 جون تا 22 جولائی) آپ کا دن اچھا گزرنے والا ہے۔ گھر میں سکون اور خوشی کا ماحول رہے گا۔ خوشگوار واقعات ہوں گے۔ آپ جو بھی کام کریں گے اس میں آپ کو شہرت ملے گی۔ صحت اچھی رہے گی۔ گھر میں گھر والوں کے ساتھ وقت خوشی سے گزرے گا۔ ملازمت پیشہ افراد کو اپنی ملازمت میں فائدہ ہوگا۔ ماتحت ساتھیوں سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ دوستوں سے مل کر ذہن خوش رہے گا۔ دشمنوں کو شکست ہو گی۔ 5۔ برج اسد۔ Leo (23 جولائی تا 23 اگست) آپ کو ادب میں کچھ نیا تخلیق کرنے کی ترغیب ملے گی۔ طلباء کے لیے وقت سازگار ہونے کی وجہ سے وہ پڑھائی میں کامیابی حاصل کر سکیں گے۔ آپ کو محبت میں کامیابی ملے گی۔ آپ اپنے پیارے سے ملنے کے بعد خوشی محسوس کریں گے۔ آپ خواتین دوستوں سے مدد حاصل کر سکیں گے۔ آپ کی صحت اچھی رہے گی۔ آپ دین اور عوامی فلاح کے کام کریں گے۔ آپ کے شریک حیات کے ساتھ آپ کا رشتہ خوشگوار رہے گا۔ کوئی پرانا تنازعہ حل کرنے سے ذہن کو سکون ملے گا۔ 6۔ برج سنبلہ۔ Virgo (24 اگست تا 22 ستمبر) آج آپ کو کچھ مشکلات کے لیے تیار رہنا پڑے گا۔ صحت کمزور رہے گی۔ ذہن پریشانیوں میں گھرا رہے گا۔ ماں سے اختلاف ہو گا یا طبیعت خراب ہو سکتی ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ گرما گرم بحث کی وجہ سے اختلاف رہے گا۔ خیال رکھیں کہ آپ کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ مکان و گاڑی وغیرہ کی خرید و فروخت کے لیے وقت سازگار نہیں ہے، مخالفین سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ حکام سے اپنی گفتگو جاری رکھیں۔ 7۔ برج میزان۔ Libra

( 23 ستمبر تا 23 اکتوبر) نیا کام شروع کرنے کے لیے آج کا دن بہت اچھا ہے۔ آپ زیادہ خوش قسمت بن جائیں گے اور آپ کو مالی فوائد حاصل ہونے کا امکان ہے۔ کاروبار کو بڑھانے کے لیے آپ کی طرف سے کیے گئے کام کے آپ کو مناسب نتائج ملیں گے۔ آپ کو کسی سماجی تقریب میں شرکت کے لیے باہر جانا پڑے گا۔ آپ کسی مذہبی مقام پر بھی جا سکتے ہیں۔ آپ کو بیرون ملک سے اچھی خبریں مل سکیں گی۔ بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات اچھے رہیں گے۔ آپ جسمانی اور ذہنی طور پر صحت مند محسوس کریں گے۔ 8۔ برج عقرب۔ Scorpio (24 اکتوبر تا 22 نومبر) خاندان میں جھگڑے کا امکان ہے لہٰذا محتاط رہیں۔ آپ کو اپنے پیاروں کے خیالات کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ آپ کو منفی چیزوں سے دور رہنا چاہیے۔ آج آپ کو کام پر کام کرنے کا احساس نہیں ہوگا۔ طلبہ کے لیے وقت سازگار نہیں ہے۔ خیال رکھیں کہ کوئی غلط خرچ نہ ہو۔ جسم و دماغ میں بے چینی رہے گی۔ آپ کو سردی اور بخار ہو سکتا ہے۔ آپ کو باہر جانے سے گریز کرنا چاہیے۔ اگر ممکن ہو تو آج ہی آرام کریں اور زیادہ تر وقت صرف اپنے ساتھ گزاریں۔ 9۔ برج قوس۔ Sagittarius (23 نومبر تا 21 دسمبر) آپ کا دن مذہبی کاموں میں مصروف رہے گا۔ آپ کا پیسہ کسی سماجی کام میں خرچ ہوگا۔ گھر والوں اور رشتہ داروں سے بات کرتے وقت آپ کو محتاط رہنا پڑے گا، ورنہ آپ کی باتیں انہیں غمگین کر سکتی ہیں۔ آپ کو اپنی محنت کے تناسب سے نتائج نہ ملنے کی وجہ سے مایوسی ہوگی۔ آپ کو اپنی صحت کا خیال رکھنا پڑے گا۔ آج کا کھانا یا باہر جانا مستقبل میں آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ آپ کی ازدواجی زندگی میں اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں۔ یہ آپ کو پریشان رکھ سکتا ہے۔ 10۔ برج جدی۔ Capricorn (21 جنوری تا 18 فروری) آج آپ کوئی نیا کام شروع کر سکیں گے۔ کاروبار میں منافع کے ساتھ اضافی آمدنی ہوگی۔دوستوں یا خصوصاً بچپن کے دوستوں سے ملاقات آپ کو خوشی کا احساس دلائے گی۔ آپ معاشرے میں شہرت اور وقار حاصل کر سکیں گے۔ آپ بیوی کی طرف سے خوشی اور اطمینان کا تجربہ کریں گے۔ غیر شادی شدہ افراد کی شادی کے امکانات ہیں۔ آپ جسم اور دماغ میں خوش رہیں گے۔ جوڑوں کا پرانا درد دور ہو سکتا ہے۔ طلباء کو پڑھائی میں دلچسپی رہے گی۔ 11۔ برج دلو۔ Aquarius (21 جنوری تا 18 فروری) آپ کے تمام کام آسانی سے مکمل ہو جائیں گے۔ قسمت آپ کے ساتھ ہے۔ کاروبار میں ترقی ہو سکتی ہے۔ کاروبار میں فائدہ ہوگا۔ آپ کو والد اور بزرگوں کی دعا ملے گا۔ آپ مالی اور خاندانی خوشی حاصل کر سکیں گے۔ آج آپ رومانوی رہیں گے۔ آپ کو محبت کی زندگی میں کامیابی ملے گی۔ آپ کو سرکاری معاملات میں بھی فائدے مل سکیں گے۔ معاشرے میں آپ کی عزت بڑھے گی اور خاندان میں خوشی اور سکون رہے گا۔ صحت کے نقطہ نظر سے آج کا دن آپ کے لیے اچھا ہے۔ 12۔ برج حوت۔ Pisces (19 فروری تا 20 مارچ) آپ کے تمام کام آسانی سے مکمل ہو جائیں گے۔۔ آپ کو سرکاری معاملات میں بھی فائدے مل سکیں گے۔خیال رکھیں کہ کوئی غلط خرچ نہ ہو۔ جسم و دماغ میں بے چینی رہے گی۔

Last Updated : July 10, 2025 at 9:55 AM IST