ڈی اے کے اعلان میں تاخیر، کیا 3 فیصد اضافہ منظور ہوگا؟ سی سی جی ای ڈبلیو کا بیان آیا سامنے، جانئے مکمل اپڈیٹ

مرکزی حکومت کے ملازمین اور پنشنرز مہنگائی الاؤنس میں اضافے کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں۔ نوٹیفکیشن ابھی تک جاری نہیں ہوا۔

ڈی اے کے اعلان میں تاخیر، کیا 3 فیصد اضافہ منظور ہوگا؟
ڈی اے کے اعلان میں تاخیر، کیا 3 فیصد اضافہ منظور ہوگا؟ (Getty Images)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 29, 2025 at 5:08 PM IST

نئی دہلی: مرکزی حکومت اور ریاستی حکومتیں اپنے ملازمین اور پنشنرز کے لیے مہنگائی الاؤنس (ڈی اے ) اور مہنگائی ریلیف (ڈی آر) میں سال میں دو بار اضافہ کرتی ہیں۔ یہ اضافہ یکم جنوری اور یکم جولائی سے نافذ العمل ہیں۔ تاہم مارچ اپریل اور ستمبر اکتوبر میں ان کا اعلان کیا جاتا ہے۔ فی الحال، ملازمین جولائی میں شروع ہونے والے ڈی اے میں اضافے کا انتظار کر رہے ہیں۔

مرکزی حکومت کے ملازمین اور پنشنرز تہوار کا موسم شروع ہوتے ہی مہنگائی الاؤنس اور مہنگائی ریلیف میں اضافے کا انتظار کر رہے ہیں۔ حکومت عام طور پر دیوالی سے پہلے ان کا اعلان کرتی ہے۔ ابھی تک نوٹیفکیشن جاری نہیں ہوا۔

24 ستمبر کو وزیر اعظم نریندر مودی کی صدارت میں مرکزی کابینہ نے ریلوے ملازمین کے لیے 78 دن کی تنخواہ کے برابر کارکردگی پر مبنی بونس کو منظوری دی۔ تاہم، حکومت نے ڈی اے یا ڈی آر میں اضافے پر کوئی اپ ڈیٹ فراہم نہیں کیا ہے۔ مہنگائی الاؤنس کا اعلان عام طور پر ستمبر کے آخری ہفتے میں کیا جاتا ہے، اور جولائی تا ستمبر کے بقایا جات اکتوبر کے شروع میں ادا کیے جاتے ہیں۔

سی سی جی ای ڈبلیو نے اعلان میں تاخیر پر تشویش کا اظہار کیا

کنفیڈریشن آف سینٹرل گورنمنٹ ایمپلائز اینڈ ورکرز ( سی سی جی ای ڈبلیو) نے ڈی اے میں اضافے کے اعلان میں تاخیر پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سی سی جی ای ڈبلیو کے جنرل سکریٹری ایس بی یادو نے کہا کہ اس تاخیر کو لے کر ملازمین میں بڑے پیمانے پر عدم اطمینان ہے۔ انہوں نے کہا، "عام طور پر، ڈی اے اور ڈی آر کا اعلان ستمبر کے آخری ہفتے میں کیا جاتا تھا، اور اکتوبر کے پہلے ہفتے میں تین ماہ کے بقایا جات ادا کیے جاتے تھے۔ اگر مجوزہ 3 فیصد اضافہ منظور ہو جاتا ہے، تو ڈی اے اور ڈی آر کی شرح بنیادی تنخواہ یا پنشن کے 55 فیصد سے بڑھ کر 58 فیصد ہو جائے گی۔"

مہنگائی کو کم کرنے کے لیے، حکومت اپنے ملازمین کو مہنگائی الاؤنس فراہم کرتی ہے، جو تنخواہ کا ایک لازمی جزو ہے۔ صنعتی کارکنوں کے لیے ڈی اے کا حساب کنزیومر پرائس انڈیکس کا استعمال کرتے ہوئے کیا جاتا ہے۔ جنوری-جون اور جولائی-دسمبر کے لیے سال میں دو بار ڈی اے پر نظر ثانی کی جاتی ہے۔ جولائی تا دسمبر 2025 کے لیے ڈی اے میں اضافہ ساتویں پے کمیشن کے تحت آخری ہونے کی امید ہے، کیونکہ آٹھویں تنخواہ کمیشن کے جنوری 2026 سے لاگو ہونے کی امید ہے۔

TAGGED:

DA ANNOUNCEMENT DELAYEDڈی اے کے اعلان میں تاخیرCENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES DACCGEWDA HIKE UPDATE

