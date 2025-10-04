گردابی طوفان 'شکتی' سے مہاراشٹر کو خطرہ، وارننگ جاری، تیز ہواؤں کے ساتھ شدید بارش کا امکان
محکمہ موسمیات نے ماہی گیروں کو ساحل پر جانے سے گریز کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ نشیبی علاقوں میں سیلاب کا خدشہ ہے۔
Published : October 4, 2025 at 8:49 AM IST|
Updated : October 4, 2025 at 8:58 AM IST
ممبئی: محکمہ موسمیات (آئی ایم ڈی) نے مہاراشٹر کے کچھ اضلاع کے لیے گردابی طوفان 'شکتی' کی وارننگ جاری کی ہے۔ طوفان کا خطرہ چار تا سات اکتوبر کے درمیان متوقع ہے۔ آئی ایم ڈی کے مطابق، یہ وارننگ ممبئی، تھانے، پالگھر، رائے گڑھ، رتناگیری اور سندھو درگ پر لاگو ہوتی ہے۔
محکمہ موسمیات کے مطابق، چار اور پانچ اکتوبر کے درمیان شمالی مہاراشٹر کے ساحل کے ساتھ 45-55 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوا چلنے کا امکان ہے۔ ہواؤں کی رفتار 65 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچنے کی توقع ہے۔ طوفان کی شدت کے لحاظ سے ہوا کی رفتار بڑھ سکتی ہے۔ سمندر کے حالات بہت خراب ہیں اور پانچ اکتوبر تک شمالی مہاراشٹر کے ساحلی علاقوں میں صورت حال کے خراب رہنے کا امکان ہے۔
At 1800 UTC of 3 Oct, CS Shakhti lay centered about 340 km west of Dwarka. It is likely to move west-southwestwards and intensify further into a severe cyclonic storm around 0000 UTC of 4 Oct. Thereafter, to reach central parts of north & adj central Arabian Sea by 5th October. pic.twitter.com/IbMDuL5HPx— India Meteorological Department (@Indiametdept) October 3, 2025
ماہی گیروں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ سمندر میں جانے سے گریز کریں۔ محکمہ موسمیات نے اندرون مہاراشٹرا بالخصوص مشرقی ودربھ اور مراٹھواڑہ کے کچھ حصوں میں بھاری بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ فضا میں گھنے بادلوں اور نمی کی وجہ سے شمالی کونکن کے نشیبی علاقوں میں بھی سیلاب کا خدشہ ہے۔
مہاراشٹر حکومت نے طوفان 'شکتی' کی وارننگ کے جواب میں تیاری کرنے کی ہدایات جاری کی ہیں۔ ان ہدایت میں کہا گیا ہے کہ ضلع انتظامیہ اپنے ڈیزاسٹر مینجمنٹ سسٹم کو فعال کرے۔ ساحلی اور نشیبی علاقوں میں شہریوں کے لیے انخلاء کے منصوبے تیار کرے۔ عوام کے لیے مشورے جاری کیے جائیں، سمندری سفر کے خلاف مشورہ دیتے ہوئے اور شدید بارش کے دوران لوگوں کی حفاظت کو یقینی بنائے۔
موسم کی پیشن گوئی اور انتباہات
بحیرہ عرب اور خلیج بنگال سے نچلی سطح پر نمی کا تناسب شمال مغربی بھارت تک پہنچنے کے ساتھ، پانچ اور سات اکتوبر کے درمیان شدید بارش اور ژالہ باری متوقع ہے۔ اس کی زیادہ سے زیادہ شدت چھ اکتوبر 2025 کو ہوگی۔ چار اکتوبر کو سب ہمالیائی مغربی بنگال کے خطے، سکم اور بہار میں کہیں کہیں انتہائی شدید بارش متوقع ہے۔
مدھیہ پردیش، اوڈیشہ، گنگا مغربی بنگال، اور چھتیس گڑھ میں مختلف مقامات پر ہلکی سے بھاری بارش کا امکان ہے۔ ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال کے خطے، جھارکھنڈ، بہار، اور سکم میں سنیچر سے پیر تک الگ الگ مقامات پر بہت بھاری بارش کا امکان ہے۔ اس عرصے کے دوران کئی مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش اور تیز ہواؤں (30-40 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار) کا بھی امکان ہے۔
