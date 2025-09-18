چوبیس ستمبر کو بہار میں سی ڈبلیو سی کی پہلی میٹنگ، سونیا، راہل، پرینکا، اور کھڑگے سمیت تمام سرکردہ رہنما ہوں گے شامل
اس اجلاس کی تیاری کے لیے آج کانگریس کے ریاستی دفتر صداقت آشرم میں الیکشن کمیٹی (PEC) کی میٹنگ ہوئی۔
Published : September 18, 2025 at 9:32 PM IST
پٹنہ: آنے والے 24 ستمبر کو پٹنہ میں پہلی بار کانگریس ورکنگ کمیٹی (سی ڈبلیو سی) کی میٹنگ بلائی گئی ہے۔ بہار میں کانگریس کی یہ پہلی میٹنگ ہوگی۔ میٹنگ کانگریس کے قومی صدر ملکارجن کھڑگے، سونیا گاندھی، راہل گاندھی، اور پرینکا گاندھی سمیت ملک بھر سے تمام سینئر کانگریس رہنما شامل ہوں گے۔
بہار کانگریس کے ریاستی صدر راجیش رام نے کہا کہ 24 تاریخ کو ہونے والی اس میٹنگ میں سی ڈبلیو سی کے 170 ممبران شرکت کریں گے، جن میں کئی کانگریس زیر اقتدار ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ، سابق وزرائے اعلیٰ، اور کانگریس کے سینئر لیڈر شامل ہیں۔ کانگریس ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ صداقت آشرم میں صبح 10 بجے سے شام 4 بجے تک ہوگی۔"
आज सदाकत आश्रम स्थित पार्टी मुख्यालय में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी श्री @Allavaru जी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री @rajeshkrinc जी की उपस्थिति में प्रदेश चुनाव समिति की पहली बैठक हुई।— Bihar Congress (@INCBihar) September 18, 2025
इस अवसर पर नेता विधान परिषद @DrMadanMohanJha जी, नेता विधायक दल @ShakeelkhanIN जी, प्रदेश… pic.twitter.com/egDqHiVOlT
اسی بیچ ریاستی دفتر صداقت آشرم میں بہار اسمبلی انتخابات کی تیاری کے سلسلے میں کانگریس کی ریاستی الیکشن کمیٹی (PEC) کی میٹنگ ہوئی۔ آج ہوئی اس میٹنگ میں 24 ستمبر کو ہونے والے کانگریس ورکنگ کمیٹی اجلاس پر تفصیل سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ مزید برآں، میٹنگ میں آئندہ اسمبلی انتخابات کے لیے امیدواروں کے انتخاب کے ساتھ ساتھ سیٹوں کی تقسیم پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ آج کے اجلاس میں الیکشن کمیٹی کے تمام ممبران نے شرکت کی۔
ہائی کمان کے پاس فیصلہ لینے کا اختیار
ریاستی کانگریس کے صدر راجیش رام نے کہا کہ آج کی الیکشن کمیٹی کی میٹنگ میں تمام لیڈروں نے پارٹی کی اعلیٰ قیادت کو کوئی بھی فیصلہ لینے کا اختیار دیا۔ اجلاس میں تمام اراکین نے فیصلہ کیا کہ پارٹی کی اعلیٰ قیادت اسمبلی انتخابات کے لیے ٹکٹوں کی تقسیم اور امیدواروں کا انتخاب کرنے کی مجاز ہے۔
پپو یادو نے بھی میٹنگ میں شرکت کی
پورنیہ سے آزاد رکن اسمبلی پپو یادو نے بھی آج کی انتخابی مہم کمیٹی کی میٹنگ میں شرکت کی۔ پپو یادو نے ریاستی کانگریس کے تمام اعلیٰ رہنماؤں کے ساتھ دہلی میں حالیہ کور کمیٹی کی میٹنگ میں شرکت کی۔
ریاستی الیکشن کمیٹی کی تشکیل
کانگریس پارٹی نے بہار میں اسمبلی انتخابات کے پیش نظر انتخابی مہم کمیٹی تشکیل دی ہے۔ اس کمیٹی میں 39 ارکان کے علاوہ مستقل ارکان کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ مستقل ممبران میں ریاست کے تمام کانگریس ممبران پارلیمنٹ، تمام ایم ایل ایز، تمام قانون ساز کونسل ممبران، بہار سے منتخب ہونے والی آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے ممبران، بہار سے سی ڈبلیو سی کے تمام ممبران، اور فرنٹل تنظیموں کے سربراہان شامل ہیں۔
