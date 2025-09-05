ملک بھر میں تین سو دو وزراء کے خلاف فوجداری مقدمات، چھ سو سے زائد وزراء کا ایم آر آئی اسکین - CRIMINAL CASES AGAINST MINISTERS
ADR اور نیشنل الیکشن واچ کے تجزیے میں، 643 وزراء میں سے 302، یعنی 47 فیصد وزراء نے اپنے خلاف مجرمانہ مقدمات کا اعلان کیا۔
Published : September 5, 2025 at 1:15 PM IST
حیدرآباد، تلنگانہ: اے ڈی آر اور نیو نے ملک بھر کے 652 وزراء میں سے 643 کے زائچوں کی جانچ کی ہے۔ ان میں سے 302 وزراء داغدار نکلے ہیں۔ اگر آپ نے دیکھا، ایسوسی ایشن فار ڈیموکریٹک ریفارمز (ADR) اور نیشنل الیکشن واچ (NEW) نے ریاستی اسمبلیوں، مرکز کے زیر انتظام علاقوں اور یونین کونسل آف منسٹرز کے موجودہ وزراء کے خود حلف نامہ کا تجزیہ کیا ہے۔ اس تجزیہ میں 27 ریاستی اسمبلیوں، 3 مرکز کے زیر انتظام علاقوں اور مرکزی کونسل کے کل 652 وزراء میں سے 643 کا تجزیہ کیا گیا ہے۔
مجرمانہ مقدمات والے وزراء
ایسوسی ایشن فار ڈیموکریٹک ریفارمز (ADR) اور نیشنل الیکشن واچ (NEW) کی طرف سے تجزیہ کردہ 643 وزراء میں سے 302 یا 47 فیصد نے اپنے خلاف فوجداری مقدمات کا اعلان کیا ہے۔
|پارٹی کا نام
|وزراء کی تعداد کا تجزیہ کیا گیا
|اعلان کردہ مجرم وزراء کی تعداد
|اعلان کردہ مجرم وزراء کی تعداد فیصد میں
|سنگین جرائم میں سزا یافتہ وزراء کی تعداد
|سنگین مجرمانہ مقدمات میں وزراء کو مجرم قرار دیا گیا (فیصد میں)
|بی جے پی
|336
|126
|40%
|88
|26%
|کانگریس
|61
|45
|74%
|18
|30%
|اے آئی ٹی سی
|40
|13
|33%
|8
|20%
سنگین فوجداری مقدمات والے وزرا
174 یعنی 27% وزراء نے اپنے خلاف سنگین مجرمانہ مقدمات کا اعلان کیا ہے۔ ان میں قتل، اقدام قتل، اغوا، خواتین کے خلاف جرائم وغیرہ شامل ہیں۔
سنگین فوجداری مقدمات والے وزراء
174 یا 27% وزراء نے اپنے خلاف سنگین فوجداری مقدمات کا اعلان کیا ہے۔ ان میں قتل، اقدام قتل، اغوا، خواتین کے خلاف جرائم وغیرہ شامل ہیں۔
پارٹی وار وزیر جن پر خود ساختہ مجرمانہ مقدمات ہیں
فوجداری مقدمات والے وزیر: بی جے پی کے 336 میں سے 136 وزراء (40%)، کانگریس کے 61 میں سے 45 وزراء (74%)، AITC کے 40 میں سے 13 وزراء (33%)، DMK کے 31 میں سے 27 وزراء (87%)، TDP کے 236 وزیروں میں سے (23%) AAP کے 16 وزراء (69%)، JD(U) کے 14 میں سے 4 وزراء (29%) اور شیوسینا کے 13 میں سے 7 وزراء (54%) نے اپنے حلف ناموں میں اپنے خلاف مجرمانہ مقدمات کا اعلان کیا ہے۔
سنگین مجرمانہ مقدمات والے پارٹی وار وزراء
بی جے پی کے 336 وزراء میں سے 88 (26%)، کانگریس کے 61 وزراء میں سے 18 (30%)، AITC کے 40 وزراء میں سے 8 (20%)، DMK کے 31 وزراء میں سے 14 (45%)، 13 (57%) وزیر برائے ADP، 23 وزیر A36 AAP سے جے ڈی (یو) کے 14 وزراء میں سے 1 (7٪) اور شیوسینا کے 13 وزراء میں سے 3 (23٪) نے اپنے حلف ناموں میں اپنے خلاف سنگین مجرمانہ مقدمات کا اعلان کیا ہے۔
جن وزیروں پر خودساختہ مجرمانہ مقدمات ہیں
سنگھ پریشد کے تجزیہ کردہ 72 وزراء میں سے 29 (40%) نے اپنے خلاف فوجداری مقدمات کا اعلان کیا ہے۔
60% سے زیادہ وزراء کے خلاف 30 میں سے 11 ریاستی/ مرکز کے زیر انتظام اسمبلیوں میں فوجداری مقدمات درج ہیں۔ ان 11 میں آندھرا پردیش، تمل ناڈو، بہار، اڈیشہ، مہاراشٹر، کرناٹک، پنجاب، تلنگانہ، ہماچل پردیش، دہلی اور پڈوچیری شامل ہیں۔
ہریانہ، جموں و کشمیر، ناگالینڈ اور اتراکھنڈ کی 4 ریاستی/مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی اسمبلیوں میں کسی وزیر نے اپنے خلاف فوجداری مقدمات کا اعلان نہیں کیا۔
مالی پس منظر: آئیے اس کے ساتھ ملک بھر کے وزراء کے مالی پس منظر پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔
وزراء کے اوسط اثاثے: ریاست/یونین ٹیریٹری اسمبلیوں اور یونین کونسل کے ہر وزیر کے اوسط اثاثے 37.21 کروڑ روپے ہیں۔
ارب پتی وزراء: ریاست/یونین ٹیریٹری اسمبلیوں اور یونین کونسل کے 643 وزراء میں سے 36 (6%) ارب پتی ہیں۔
وزراء کے کل اثاثے: 643 وزراء کے کل اثاثے 23,929 کروڑ روپے ہیں۔
ارب پتی وزراء: رپورٹ کے مطابق مرکزی کونسل اور ریاست/یونین ٹیریٹری اسمبلیوں کے ارب پتیوں کا ڈیٹا کچھ اس طرح ہے۔
یونین ٹیریٹری/ریاستی اسمبلیوں میں ارب پتی وزراء)
30 ریاستی اسمبلیوں میں سے 11 اسمبلیوں میں ارب پتی وزیر ہیں۔ کرناٹک میں سب سے زیادہ ارب پتی وزراء کی تعداد 8 ہے۔ اس کے بعد آندھرا پردیش کے ساتھ 6 اور مہاراشٹرا کے ساتھ 4 ہیں۔ اروناچل پردیش، دہلی، ہریانہ اور تلنگانہ میں 2-2 وزیر ہیں۔ جب کہ گجرات، ہماچل پردیش، مدھیہ پردیش اور پنجاب میں ایک ایک وزیر ہے۔
یونین کونسل: 72 وزراء میں سے 6 (8%) ارب پتی ہیں۔
دیگر پس منظر کی تفصیلات: جنس پر مبنی تجزیہ ظاہر کرتا ہے کہ 643 وزراء میں سے 63 (10%) خواتین ہیں۔
اسمبلیوں میں سب سے زیادہ خواتین وزراء کا تعلق مغربی بنگال سے ہے۔ 8 خواتین وزراء یعنی 20 فیصد مغربی بنگال سے ہیں۔ اس کے بعد مدھیہ پردیش کا نمبر آتا ہے۔ یہاں 5 خواتین وزیر ہیں، یعنی 16 فیصد خواتین وزیر ہیں۔ 5 خواتین ہیں، یعنی 9% وزیر اتر پردیش سے ہیں۔ دوسری طرف مہاراشٹر کی 4 خواتین یعنی 10 فیصد خواتین کو وزیر کے طور پر کام کرنے کا موقع ملا ہے۔
یونین کونسل: یونین کونسل میں 72 وزراء میں سے 7 (10%) خواتین ہیں۔ یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ گوا، ہماچل پردیش، پڈوچیری اور سکم اسمبلیوں میں کوئی خاتون وزیر نہیں ہیں۔
تعلیم کی بنیاد پر تجزیہ: وزراء کی تعلیمی تفصیلات
164 (26%) وزراء نے 5ویں اور 12ویں پاس کے درمیان اپنی تعلیمی قابلیت کا اعلان کیا ہے۔ جب کہ 454 (71%) وزراء نے اپنی تعلیمی قابلیت کو گریجویٹ اور اس سے اوپر قرار دیا ہے۔ 24 وزراء ڈپلومہ ہولڈر ہیں اور ایک وزیر نے خود کو ناخواندہ قرار دیا ہے۔
عمر گروپ کی بنیاد پر تجزیہ
وزراء کی عمر کی تفصیلات: 37 وزراء یعنی 6% نے اپنی عمر 25 سے 40 سال کے درمیان بتائی ہے۔ جب کہ 393 یعنی 61% وزراء نے اپنی عمر 41 سے 60 سال کے درمیان بتائی ہے۔ اسی طرح 211 وزراء یعنی 33 فیصد وزراء نے اپنی عمر 61 سے 80 سال کے درمیان بتائی ہے۔ جب کہ 2 وزراء نے اپنی عمر 80 سال سے زائد بتائی ہے۔