سی پی آئی (ایم) نے کاشی، متھرا کی مساجد پر موہن بھاگوت کے ریمارک کی مذمت کی

نئی دہلی: سی پی آئی (ایم) نے جمعہ کو آر ایس ایس کے سرسنگھ چالک موہن بھاگوت کے اس ریمارک کی مذمت کی کہ مسلمانوں کو کاشی اور متھرا کی مساجد کو زمین سے متعلق قانون کو نظر انداز کرتے ہوئے "دے دینا" چاہیے۔
پارٹی کے پولیٹ بیورو نے کہا کہ اپنے بیان سے بھاگوت نے "متھرا اور کاشی تنازعات کو دوبارہ بھڑکانے کی کوشش کی۔" سی پی آئی (ایم) نے کہاکہ "بھاگوت نے مطالبہ کیا کہ مسلمان ان دو جگہوں کی مساجد کو 'بھائی چارے' کے لیے پیشگی شرط کے طور پر دے دیں۔"
پارٹی نے کہا کہ "بابری مسجد کے انہدام کے بعد، ایک ایسا عمل جس میں آر ایس ایس ملوث تھی، پارلیمنٹ نے ایک قانون پاس کیا جس میں 1947 سے پہلے موجود کسی بھی مذہبی مقام کو تبدیل کرنے سے منع کیا گیا تھا۔ اس قانون کے مطابق متھرا اور کاشی دونوں میں جمود کو برقرار رکھا جانا چاہیے۔"
سی پی آئی (ایم) نے الزام لگایا "اس طرح کے مطالبات کا مقصد فرقہ وارانہ جذبات کو بھڑکانا، عوام کی توجہ ہٹانا، اور مذہبی خطوط پر سماج کو پولرائز کرنا ہے۔" سی پی آئی (ایم) کے مطابق آر ایس ایس سربراہ آئندہ انتخابات سے قبل بی جے پی حکومت کو عوامی غصے سے بچانے کے لیے تفرقہ انگیز مسائل کو اٹھا رہے ہیں۔ مزید کہا گیا کہ "یہ آر ایس ایس اور اس سے منسلک تنظیموں کا طویل عرصے سے رواج رہا ہے کہ جب بھی وہ لوگوں کی توجہ ان کے بگڑتے ہوئے معاشی حالات سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں تو فرقہ وارانہ تقسیم کو ہوا دیتے ہیں۔"
بائیں بازو کی پارٹی نے کہا کہ اعلیٰ امریکی محصولات، کمزور ہوتی معیشت، کسانوں اور مزدوروں پر بڑھتے ہوئے حملے، اور انتخابی بدعنوانی اور ہیرا پھیری کے بڑھتے ہوئے ثبوت نے عوام کو بی جے پی کی قیادت والی حکومت سے مایوس کر دیا ہے۔ سی پی آئی (ایم) نے ملک کے لوگوں سے "آر ایس ایس کی تفرقہ انگیز پالیسیوں کے خلاف چوکنا رہنے" کا بھی مطالبہ کیا۔ "ہندوستان کا اتحاد اور سالمیت انتہائی اہمیت کی حامل ہے اور اس کی ہر قیمت پر حفاظت کی جانی چاہیے۔"
بھاگوت نے جمعرات کو کہا کہ رام مندر واحد تحریک تھی جس کی سنگھ نے حمایت کی تھی، اور وہ اس طرح کی کسی بھی مہم کی حمایت نہیں کریں گے۔ تاہم، انہوں نے بعد میں کہا کہ آر ایس ایس کے رضاکار اس طرح کی تحریکوں میں شامل ہونے کے لیے آزاد ہیں۔