سی پی رادھا کرشنن جمعہ کو بھارت کے 15ویں نائب صدر کے طور پر حلف لیں گے
سی پی رادھاکرشنن نے نائب صدر انتخاب میں انڈیا بلاک کے امیدوار بی سدرشن ریڈی کو 152 ووٹوں سے شکست دے کر کامیابی حاصل کی۔
Published : September 11, 2025 at 8:44 PM IST
نئی دہلی: ذرائع نے بتایا کہ سی پی رادھا کرشنن ممکنہ طور پر جمعہ کو بھارت کے 15ویں نائب صدر کے طور پر حلف لیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ راشٹرپتی بھون میں صبح 10 بجے کے قریب منعقد ہونے والی ایک تقریب میں صدر دروپدی مرمو انہیں عہدے کا حلف دلائیں گی۔
مہاراشٹر کے سابق گورنر رادھا کرشنن نے منگل کو نائب صدر کے انتخاب میں اپوزیشن انڈیا بلاک کے امیدوار بی سدرشن ریڈی کو 152 ووٹوں کے فرق سے شکست دے کر کامیابی حاصل کی۔
این ڈی اے کے امیدوار رادھا کرشنن نے 452 ووٹ حاصل کیے، جب کہ ریڈی کو 300 ووٹ ملے۔ 781 ووٹر تھے (لوک سبھا اور راجیہ سبھا کے ممبران پارلیمنٹ)۔ ان میں سے 767 ووٹرز نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا ہے۔ کل انتخابی ٹرن آؤٹ 98.2 فیصد رہا۔ کل پولنگ ووٹوں میں سے 752 درست اور 15 غلط پائے گئے۔
وہ، ایس رادھا کرشنن (1952 سے 1962) اور آر وینکٹ رمن (1984 سے 1987) کے بعد تمل ناڈو سے تیسرے نائب صدر ہیں۔ 21 جولائی کو صحت کی پیچیدگیوں کا حوالہ دیتے ہوئے 14 ویں نائب صدر جگدیپ دھنکھر کے اچانک استعفیٰ دینے کی وجہ سے یہ انتخاب ضروری ہو گیا تھا۔ صدر مرمو کو اپنے استعفیٰ خط میں، دھنکھر نے کہا کہ وہ "صحت کی دیکھ بھال کو ترجیح دینے" اور "طبی مشورے کی پابندی" کے لیے فوری اثر سے استعفی دے رہے ہیں۔
اپنے انتخاب کے فوراً بعد، 67 سالہ رادھا کرشنن نے جمعرات کو مہاراشٹر کے گورنر کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ ایک سرکاری بیان کے مطابق صدر مرمو نے گجرات کے گورنر آچاریہ دیوورت کو مہاراشٹر کے گورنر کے فرائض کے علاوہ ان کے اپنے فرائض کی انجام دہی کے لیے مقرر کیا۔