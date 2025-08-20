نئی دہلی: نیشنل ڈیموکریٹک الائنس (این ڈی اے) کے امیدوار سی پی رادھا کرشنن نے نائب صدر کے انتخاب کے لیے آج بدھ کو اپنا پرچہ نامزدگی داخل کیا۔ سی پی رادھا کرشنن کی نامزدگی کے وقت، این ڈی اے کے کئی سینئر لیڈران اور دیگر ممبران پارلیمنٹ بشمول وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر داخلہ امت شاہ اور مرکزی وزیر نتن گڈکری موجود رہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ نائب صدر کے عہدے کے لیے 9 ستمبر کو انتخاب ہونا ہے۔
وزیر اعظم نریندر مودی کاغذات نامزدگی کے پہلے سیٹ میں مرکزی تجویز کنندہ تھے۔ کاغذات نامزدگی 4 سیٹوں میں داخل کیا گیا۔ ہر سیٹ پر 20 تجویز کنندگان اور 20 معاونین کے دستخط تھے۔ پہلے سیٹ پر مرکزی تجویز کنندہ کے طور پر پی ایم مودی کے دستخط ہیں، جبکہ باقی سیٹوں پر مرکزی وزراء اور سینئر این ڈی اے لیڈروں کے دستخط تھے۔ اس طرح یہ اتحاد میں وسیع اتفاق رائے کی عکاسی کرتا ہے۔ اس طرح سی پی رادھا کرشنن کا انڈیا بلاک کے جسٹس بی سدرشن ریڈی سے سیدھا مقابلہ ہوگا۔
پارلیمنٹ ہاؤس میں کاغذات نامزدگی داخل کرنے کے دوران این ڈی اے کے تقریباً 160 ارکان بشمول وزراء اور ارکان پارلیمنٹ موجود تھے۔
سی پی رادھا کرشنن کو نامزد کرنے کا فیصلہ مرکزی وزیر پرہلاد جوشی کی رہائش گاہ پر این ڈی اے کے رہنماؤں کی ایک اہم میٹنگ کے دوران متفقہ طور پر لیا گیا۔
این ڈی اے کے سینئر حلیف اور مرکزی وزیر جیتن رام مانجھی نے متفقہ حمایت کی تصدیق کی اور کہا کہ موجود تمام قائدین نے رادھا کرشنن کی امیدواری کی مکمل حمایت کا وعدہ کیا ہے۔
اس سے قبل اتوار کو وزیر اعظم مودی نے عوامی زندگی میں سی پی رادھا کرشنن کے تعاون کی ستائش کی اور انہیں عاجز، ذہین اور زمین سے جڑا رہنما قرار دیا۔
سوشل سائٹ ایکس پر پوسٹ ایک پیغام میں، پی ایم مودی نے کہا، "تھیرو سی پی رادھا کرشنن جی نے اپنی طویل عوامی زندگی میں اپنی لگن، عاجزی اور ذہانت سے خود کو ممتاز کیا ہے۔ انہوں نے ہمیشہ کمیونٹی سروس اور پسماندہ لوگوں کو بااختیار بنانے پر توجہ مرکوز کی ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ این ڈی اے پریوار نے انہیں ہمارے اتحاد کے نائب صدر کے امیدوار کے طور پر نامزد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔"
بی جے پی کے سینئر لیڈر اور میگھالیہ کے موجودہ گورنر رادھا کرشنن کا سیاسی اور انتظامی کیریئر وسیع رہا ہے۔ وہ تمل ناڈو سے ممبر پارلیمنٹ رہے ہیں اور انھیں اپنی قانون سازی کی صلاحیت اور سماج کو بااختیار بنانے کے عزم کے لیے جانا جاتا ہے۔ نائب صدر کے عہدے کے لیے انتخابات اگلے ماہ ہونے والے ہیں اور پارلیمنٹ میں این ڈی اے کی برتری کے پیش نظر رادھا کرشنن کے جیتنے کی امید ہے۔ تاہم، انڈیا بلاک نے سخت مقابلہ دینے کے لیے طویل مدتی منصوبے بنائے ہیں۔
