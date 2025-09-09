سی پی رادھاکرشنن بھارت کے 17 ویں نائب صدر ہوں گے
جگدیپ دھنکر کے استعفیٰ کے بعد 9 ستمبر کو منعقد نائب صدر انتخاب میں این ڈی اے امیدوار سی پی رادھا کرشنن منتخب ہوئے۔
Published : September 9, 2025 at 7:32 PM IST|
Updated : September 9, 2025 at 8:28 PM IST
نئی دہلی : نائب صدر انتخاب میں این ڈی اے نے ایک بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ سی پی رادھا کرشنن نے نائب صدر کے انتخاب میں شاندار فتح حاصل کی۔ انہوں نے کل 452 ووٹ حاصل کیے، جو ان کے حریف اور انڈیا اتحاد کے بی سدرشن ریڈی کے 300 ووٹوں کے مقابلے میں بہت زیادہ تعداد ہے۔ یہ این ڈی اے کے لیے تقریباً دو تہائی اکثریت کی جیت ہے۔
بی جے پی نے دعویٰ کیا ہے کہ 14 ارکان پارلیمنٹ نے کراس ووٹنگ کی، جس نے این ڈی اے کی کامیابی میں اہم کردار ادا کیا۔ اس انتخاب میں جیت کے لیے 392 ووٹوں کی ضرورت تھی، جسے این ڈی اے کے امیدوار نے آسانی سے حاصل کر لیا۔ منگل کو ہونے والے اس انتخاب میں کل 767 ارکان پارلیمنٹ نے ووٹ ڈالے۔ ان میں سے 15 ووٹ غلط قرار دیے گئے، جو کل ووٹوں کا تقریباً 2 فیصد بنتا ہے۔ کل 782 ارکان پارلیمنٹ کو ووٹ ڈالنے کا حق حاصل تھا۔
یہ انتخاب نائب صدر کے عہدے کے لیے منعقد کیا گیا تھا۔ ووٹنگ کا عمل پارلیمنٹ کمپلیکس کے وسندھرا بھون میں صبح 10 بجے سے شام 5 بجے تک جاری رہا۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے ارکان نے اس انتخاب میں حصہ لیا۔ کل 768 ارکان پارلیمنٹ نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا۔ لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں کل 788 ممبران پارلیمنٹ ہیں۔ فی الحال دونوں ایوانوں میں 7 نشستیں خالی ہیں۔ اس طرح کل 781 ارکان پارلیمنٹ نے ووٹ ڈالنا تھا جن میں سے 13 نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ ان میں سے بی آر ایس کے 4، بی جے ڈی کے 7، اکالی دل کا ایک اور ایک آزاد رکن پارلیمنٹ نے ووٹ نہیں دیا۔ این ڈی اے کے 427 ارکان پارلیمنٹ نے ووٹ دیا۔
اپوزیشن نے اپنی یکجہتی دکھانے کے لیے سدرشن ریڈی کو میدان میں اتارا۔ ان کا مقصد ووٹنگ کے عمل کے ذریعے ایک مضبوط پیغام دینا تھا۔ تاہم، این ڈی اے نے اپنی حکمت عملی کے تحت کراس ووٹنگ کے ذریعے اپوزیشن کے ووٹ بینک میں سیندھ لگائی۔ سدرشن ریڈی نے کہا کہ انہوں نے اپنی ضمیر کی آواز پر ووٹ ڈالنے کی اپیل کی تھی۔ یہی وجہ رہی کہ کچھ کراس ووٹنگ ہوئی اور این ڈی اے کو فائدہ ملا۔ این ڈی اے کی کل تعداد 427 تھی، جس میں وائی ایس آر کانگریس کے 11 ارکان پارلیمنٹ کے اضافے سے یہ 438 ہو گئی۔ اس کے علاوہ، 14 اضافی ووٹ کراس ووٹنگ کے ذریعے سی پی رادھا کرشنن کے کھاتے میں گئے۔