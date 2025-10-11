کھانسی کے سیرپ سے بچوں کی اموات : ریگولیٹری اداروں کی سنگین غفلت بے نقاب
بچوں کی اموات کے بعد، کولڈرف کھانسی کے شربت بنانے والی کمپنی سریسن فارما کے خلاف تحقیقات میں سنگین غفلت کو بے نقاب کیا گیا۔
Published : October 11, 2025 at 3:05 PM IST
نئی دہلی : کانیچی پورم میں واقع سریسن فارما کو 2011 میں لائسنس ملا تھا۔ اس کے بعد ایک دہائی سے زیادہ عرصے تک، تمل ناڈو فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن (ٹی این ایف ڈی اے) نے اس کی کارروائیوں کو بغیر کسی جانچ کے جاری رہنے دیا۔ کمپنی کے ناقص انفراسٹرکچر اور قومی دواسازی کے قوانین کی متعدد خلاف ورزیاں نظر انداز کی گئیں۔
سینٹرل ڈرگز اسٹینڈرڈ کنٹرول آرگنائزیشن (سی ڈی ایس سی او) کے حالیہ معائنے نے کمپنی کی خوفناک حالت کو بے نقاب کیا۔ گڈ مینوفیکچرنگ پریکٹسز (جی ایم پی) کی مکمل عدم تعمیل پائی گئی۔ سی ڈی ایس سی او کو اس کمپنی کے بارے میں کوئی معلومات نہیں دی گئی تھی۔
قواعد کے مطابق، مینوفیکچررز کو اپنی تمام منظور شدہ مصنوعات 'سوگم' پورٹل پر اپ ڈیٹ کرنی ہوتی ہیں۔ سریسن فارما نے اپنی مصنوعات کو اس ڈیٹا بیس پر رجسٹر نہیں کیا۔ ریاستی ریگولیٹر کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس اصول کو نافذ کرے۔
اکتوبر 2023 میں، سی ڈی ایس سی او نے تمام مینوفیکچررز اور ٹی این ایف ڈی اے سے معلومات شیئر کرنے کی درخواست کی۔ اس کے باوجود، سریسن فارما نے رجسٹریشن نہیں کروائی اور ٹی این ایف ڈی اے نے بھی مدد نہیں کی۔ ٹی این ایف ڈی اے نے سی ڈی ایس سی او کو اپنی آڈٹ رپورٹس بھی فراہم نہیں کیں۔
جب سی ڈی ایس سی او نے 3 اکتوبر کو سریسن فارما کا مشترکہ معائنہ کرنے کی کوشش کی، تو ٹی این ایف ڈی اے کے ڈرگ انسپکٹر نے شامل ہونے سے انکار کر دیا۔ سی ڈی ایس سی او نے اکیلے ہی آڈٹ کیا اور لائسنس منسوخی کی سفارش کی۔ ٹی این ایف ڈی اے نے کولڈرف شربت کے تجزیے کے نتائج بھی سی ڈی ایس سی او سے چھپائے۔
بعد میں ٹی این ایف ڈی اے نے عوامی طور پر اعلان کیا کہ شربت میں 48 فیصد ڈی ای جی مواد پایا گیا، جبکہ قابل اجازت حد 0.1 فیصد ہے۔ سی ڈی ایس سی او نے ٹی این ایف ڈی اے کو لائسنس منسوخ کرنے اور مجرمانہ کارروائی شروع کرنے کا کہا۔ تاہم، سریسن فارما کے مالک کو مدھیہ پردیش پولیس نے گرفتار کیا۔