کھانسی کے سیرپ سے بچوں کی اموات؟ مرکزی ٹیم نے مدھیہ پردیش سے نمونے اکٹھے کئے، تحقیقات جاری
کھانسی کا سیرپ بچوں کی جان لے رہا ہے؟ بچوں کی اموات کے بعد اٹھنے والے سوالات پر حکومت نے اہم وضاحت جاری کی ہے۔
Published : October 3, 2025 at 11:38 PM IST
نئی دہلی : حال ہی میں صحت کے ماہرین کی ایک مرکزی ٹیم نے مدھیہ پردیش کا دورہ کیا۔ اس ٹیم نے ریاستی حکام کے تعاون سے مختلف نمونے جمع کیے۔ ان میں کھانسی کے شربت کے نمونے بھی شامل تھے۔
یہ کارروائی ان رپورٹس کے بعد کی گئی تھی جن میں کہا گیا تھا کہ مدھیہ پردیش میں بچوں کی اموات کا تعلق کھانسی کے سیرپ کے استعمال سے ہے۔ تاہم، ٹیسٹ کے نتائج کے مطابق، کسی بھی نمونے میں ڈائی ایتھیلین گلائکول (DEG) یا ایتھیلین گلائکول (EG) نہیں پایا گیا۔ یہ وہ آلودگی پھیلانے والے مادے ہیں جو گردوں کو شدید نقصان پہنچا سکتے ہیں۔
مدھیہ پردیش اسٹیٹ فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن (SFDA) نے بھی تین نمونوں کا ٹیسٹ کیا اور DEG/EG کی عدم موجودگی کی تصدیق کی۔ مزید خون کے نمونوں میں سے ایک کیس میں لیپٹوسپائروسس پایا گیا۔ پانی، کیڑوں اور سانس کے نمونوں کی مزید تحقیقات جاری ہیں۔ ماہرین کی ایک ٹیم تمام ممکنہ وجوہات کی چھان بین کر رہی ہے۔
راجستھان میں کھانسی کے شربت کے استعمال سے بچوں کی دو اموات کی رپورٹس پر بھی وضاحت دی گئی ہے۔ متعلقہ پروڈکٹ میں پروپیلین گلائکول نہیں پایا گیا، جو DEG/EG کا ممکنہ ذریعہ ہو سکتا ہے۔
وزارت نے مزید بتایا کہ زیر بحث پروڈکٹ ڈیکسٹرومیتھورفن پر مبنی فارمولیشن ہے۔ یہ بچوں کے استعمال کے لیے تجویز نہیں کی جاتی۔ ڈائریکٹر جنرل آف ہیلتھ سروسز (DGHS) نے تمام ریاستوں اور یونین ٹیریٹریز کو ایک ایڈوائزری جاری کی ہے۔ اس میں بچوں میں کھانسی کے شربت کے معقول استعمال پر زور دیا گیا ہے۔
ایڈوائزری کے مطابق، 2 سال سے کم عمر کے بچوں کو کھانسی اور نزلہ زکام کی ادویات تجویز نہیں کی جانی چاہئیں۔ عام طور پر یہ 5 سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے بھی تجویز نہیں کی جاتیں۔
اس سے زیادہ عمر کے بچوں کے لیے بھی، کسی بھی استعمال سے پہلے محتاط تکنیکی جانچ اور قریبی نگرانی ضروری ہے۔ خوراک کی سختی سے پابندی اور کم سے کم مؤثر مدت کا خیال رکھنا چاہیے۔