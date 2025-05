ETV Bharat / bharat

پھر سے خوفزدہ ہونے لگا کورونا، حیدرآباد میں کوویڈ کا ایک کیس درج، جانیئے دیگر ریاستوں کا حال - COVID CASES RISING IN INDIA

حیدرآباد میں کوویڈ کا ایک کیس درج، جانیئے دیگر ریاستوں کا حال ( Image Source: ANI )

By ETV Bharat Urdu Team Published : May 23, 2025 at 8:38 PM IST | Updated : May 23, 2025 at 8:51 PM IST 5 Min Read

حیدرآباد: ہندوستان میں ایک بار پھر کورونا کیسز میں اضافہ دیکھا جارہا ہے۔ 19 مئی 2025 کے اعداد و شمار کے مطابق اس سال اب تک بھارت میں کورونا کے 257 کیسز سامنے آئے ہیں۔ خبر کے مطابق تلنگانہ میں کووڈ نے خوف و ہراس پھیلا دیا ہے۔ کوکٹ پلی، حیدرآباد میں کووڈ کا ایک کیس سامنے آیا ہے۔ طبی حکام نے بتایا کہ کوکٹ پلی میں ایک ڈاکٹر کووڈ پازیٹیو پایا گیا ہے۔ ہریانہ میں کوویڈ ہریانہ کے گروگرام اور فرید آباد میں کورونا وائرس کے انفیکشن کے تین معاملے سامنے آئے ہیں۔ ایک اہلکار نے جمعرات کو یہ جانکاری دی۔ عہدیدار نے بتایا کہ انفیکشن کے دو کیس گروگرام اور ایک فرید آباد سے رپورٹ ہوئے ہیں۔ اہلکار کے مطابق، حال ہی میں ممبئی سے گروگرام واپس آنے والی 31 سالہ خاتون میں کورونا وائرس کے انفیکشن کی تصدیق ہوئی ہے، جب کہ ایک اور 62 سالہ شخص میں بھی انفیکشن کی تصدیق ہوئی ہے۔ دونوں مریضوں کو آئسولیشن میں بھیج دیا گیا ہے۔ فرید آباد کے پلہ علاقے میں سہت پور کا ایک 28 سالہ شخص کووڈ سے متاثر پایا گیا۔ پچھلے کئی دنوں سے بخار، کھانسی اور نزلہ زکام میں مبتلا رہنے کے بعد وہ علاج کے لیے دہلی کے صفدر جنگ اسپتال گئے تھے۔ اہلکار نے بتایا کہ وہاں کیے گئے ٹیسٹوں میں اس بات کی تصدیق ہوئی ہے کہ وہ کورونا وائرس سے متاثر تھا۔ گروگرام محکمہ صحت کے ڈاکٹر جے پی راجلیوال نے بتایا کہ دونوں مریضوں کو گروگرام میں ہوم آئسولیشن میں رکھا گیا ہے۔ محکمہ صحت ان پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ انہیں اپنے خاندان سے دور رہنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ محکمہ صحت ان لوگوں کی شناخت کر رہا ہے جو اس کے رابطے میں آئے تھے تاکہ ان کے نمونے بھی ٹیسٹ کیے جا سکیں۔ بنگلور میں کورونا کیس ایجنسی کی رپورٹس کے مطابق، محکمہ صحت کے حکام نے جمعہ کو بتایا کہ بنگلورو میں ایک نو ماہ کا بچہ کوویڈ 19 سے متاثر پایا گیا ہے۔ محکمہ صحت اور خاندانی بہبود کے پرنسپل سکریٹری ہرش گپتا نے کہا کہ 22 مئی کو 'ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ' (RAT) کے ذریعے بچے میں انفیکشن کی تصدیق ہوئی۔ 19 مئی کو ہندوستان میں COVID-19 کیسوں کی کل تعداد 257 تھی۔ تقریباً ڈھائی سال کے وقفے کے بعد اوڈیشہ میں کووڈ-19 کا ایک کیس سامنے آیا ہے اور فی الحال مریض کی حالت مستحکم ہے۔ ایک سینئر سرکاری افسر نے جمعرات کو یہ جانکاری دی۔ صحت اور خاندانی بہبود کے سکریٹری ایس اشواتھی نے کہا، "مریض کی حالت اس وقت مستحکم ہے، لیکن تشویشناک بات یہ ہے کہ متاثرہ شخص کو بہت سی دوسری بیماریاں بھی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ابھی تک مرکزی حکومت یا نیشنل سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول (NCDC) کی طرف سے COVID-19 سے متعلق کوئی ایڈوائزری جاری نہیں کی گئی ہے۔

مہاراشٹر میں اس سال اب تک 132 کورونا کیسز مہاراشٹر میں کرائے گئے ایک حالیہ سروے کے مطابق، 22 فیصد خاندانوں کا احاطہ کیا گیا ہے جن میں کووڈ/فلو/وائرل بخار کی علامات ایک یا زیادہ ہیں۔ کمیونٹی سوشل میڈیا پلیٹ فارم نے جمعرات کو یہ معلومات دی۔ ریاستی صحت کے حکام نے بتایا کہ بدھ کو مہاراشٹر میں COVID-19 انفیکشن کے 26 کیسز کی تصدیق ہوئی، جس سے اس سال ایسے کیسوں کی کل تعداد 132 ہوگئی۔ ملک اور دنیا میں کورونا کیسز ہندوستان میں صحت کے اہلکار سنگاپور اور ہانگ کانگ میں کووِڈ کیسز میں اضافے کی رپورٹس کی نگرانی کر رہے ہیں۔ تاہم سرکاری ذرائع نے دعویٰ کیا تھا کہ ملک میں کورونا وائرس سے متعلق موجودہ صورتحال قابو میں ہے۔ نیشنل سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول، ایمرجنسی میڈیکل ریلیف ڈویژن، ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیل، انڈین کونسل آف میڈیکل ریسرچ اور مرکزی حکومت کے اسپتالوں کے ماہرین کی ایک جائزہ میٹنگ پیر (19 مئی) کو ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ سروسز کی صدارت میں منعقد ہوئی۔ اس سلسلے میں، ایک سرکاری ذریعہ نے بتایا کہ میٹنگ نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ ہندوستان میں موجودہ COVID-19 کی صورتحال قابو میں ہے۔ 19 مئی تک دستیاب اعداد و شمار کے مطابق، ہندوستان میں COVID-19 کے تصدیق شدہ کیسز کی موجودہ تعداد 257 ہے، جو کہ ملک کی بڑی آبادی کو دیکھتے ہوئے بہت کم ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ "تقریباً یہ تمام معاملات معمولی نوعیت کے ہیں اور انہیں ہسپتال میں داخل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔" ہسپتالوں سے کہا گیا ہے کہ وہ انفلوئنزا جیسی بیماریوں اور سانس کے انفیکشن کے شدید کیسز کی نگرانی کریں۔ ذرائع نے کہا کہ مرکزی وزارت صحت چوکس ہے اور صورتحال پر گہری نظر رکھتی ہے اور اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ صحت عامہ کے تحفظ کے لیے مناسب اقدامات کیے جائیں۔ انٹرنیشنل فیڈریشن فار ایمرجنسی میڈیسن (IFEM) کی کلینیکل پریکٹس کمیٹی کے سربراہ ڈاکٹر تاموریس کول نے کہا کہ ہانگ کانگ میں COVID-19 کے کیسز میں حالیہ اضافہ اومیکرون JN.1 کی ابھرتی ہوئی اقسام کی وجہ سے ہے۔

