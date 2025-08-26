نئی دہلی: راجدھانی دہلی میں عام آدمی پارٹی کی مشکلات کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں۔ اب عآپ دہلی کے ریاستی صدر سوربھ بھاردواج کے گھر پر ای ڈی کے چھاپے سے سیاسی جنگ تیز ہو گئی ہے۔ دہلی کی سابق وزیر اعلی اور اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر آتشی نے پریس کانفرنس کر کے مرکزی حکومت پر سیدھا حملہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ سوربھ بھاردواج کے گھر پر ای ڈی کا چھاپہ مکمل طور پر فرضی اور سیاسی انتقام کی کارروائی ہے۔
آتشی نے الزام لگایا کہ یہ کارروائی وزیر اعظم نریندر مودی کے ڈگری تنازع سے توجہ ہٹانے اور عام آدمی پارٹی کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش ہے۔ انہوں نے کہا کہ عام آدمی پارٹی ایک "کٹر ایماندار" پارٹی ہے اور مودی حکومت کے پاس بدعنوانی کا ایک بھی ثبوت نہیں ہے۔
#WATCH | Delhi | On the ED raids against AAP leader Saurabh Bharadwaj, Delhi LoP and AAP leader Atishi says, " ...these raids are 100% fake because at the time when this matter pertained, saurabh bharadwaj was not even a minister. he became a minister two years later. this is… https://t.co/RRJntRXJlE pic.twitter.com/7Rx5vSnkA4— ANI (@ANI) August 26, 2025
منگل کو پارٹی دفتر میں منعقدہ پریس کانفرنس میں آتشی نے کہا، "جب میں وزیر اعلیٰ بنی تو دہلی یونیورسٹی کے سینٹ سٹیفن کالج نے مجھے مدعو کیا اور مجھے مبارکباد دی، میں آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھی ہوں، انہوں نے اپنے نیوز لیٹر میں یہ خبر شائع کی کہ ان کی ایک طالبہ دہلی کا وزیر اعلیٰ بنی ہے۔ وہیں دہلی یونیورسٹی اس بات کو چھپانا چاہتی ہے کہ وزیر اعظم مودی ان کے طالب علم تھے۔ اب پورے ملک اس بارے میں بات کر رہا تھا تو توجہ ہٹانے کے لیے ای ڈی نے سوربھ بھاردواج کے گھر پر چھاپہ مار دیا۔
آتشی نے یہ بھی کہا، "یہ چھاپہ سو فیصد جعلی ہے، کیوں کہ جس وقت اسپتال بنانے کا فیصلہ ہوا تھا، اس وقت سوربھ بھاردواج وزیر بھی نہیں تھے، وہ دو سال بعد وزیر بنے، اب آپ ہی بتائیں؟ یہ بالکل مضحکہ خیز ہے کہ عآپ کے وزیر بھاردواج کی مدت کار شروع ہونے سے دو تین سال پہلے لیے گئے فیصلے پر چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ یہ تو بالکل ویسی ہی بات ہے کہ کوئلہ گھوٹالے اور ٹو جی گھوٹالے کے لیے نریندر مودی کے گھر پر چھاپہ مارا جائے۔" کانگریس کے دور حکومت کے کامن ویلتھ گیم اسکیم، سی این جی فٹنیس اسکیم پر ریکھا گپتا کے گھر پر چھاپہ پڑ جائے۔ دراصل بھاردواج کے گھر پر مارا گیا یہ چھاپہ مودی کے ڈگری معاملے سے توجہ ہٹانے کا ایک طریقہ ہے۔
#WATCH | Delhi | On the ED raids against AAP leader Saurabh Bharadwaj, Delhi LoP and AAP leader Atishi says, " ... an rti activist got an order from the cic that the delhi university must show pm modi's degree. instead of showing the degree, the university went to the high court… pic.twitter.com/Hy6JFin333— ANI (@ANI) August 26, 2025
آتشی نے کہا کہ ’’میں وزیر اعظم مودی اور پوری بھارتیہ جنتا پارٹی کو بتا دوں کہ عام آدمی پارٹی نے آج تک ایک روپیہ کا بھی کرپشن نہیں کیا ہے اور نہ ہی ایک روپے کی کرپشن کرے گی۔ چاہے آپ کتنے ہی چھاپے مار لیجیے۔ عام آدمی پارٹی 'ایک کٹر ایماندار' پارٹی ہے۔ آپ کو ہمارے کسی لیڈر سے کرپشن کا ایک روپیہ نہ ملا ہے اور نہ ہی ملے گا۔''
'بی جے پی کی ہر سازش ناکام'
آتشی نے کہا کہ ہم چھاپوں اور دھمکیوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ پورے ملک نے دیکھا ہے کہ ستیندر جین کے گھر پر کس طرح چھاپہ مارا گیا۔ انہیں ایک فرضی کیس میں گرفتار کیا گیا اور اب چند برسوں کے بعد وہی سی بی آئی، اسی ای ڈی کو کلوزر رپورٹ داخل کرنی پڑی اور کہنا پڑا کہ ہمارے پاس ایک بھی ثبوت نہیں ہے۔ ای ڈی اور بی جے پی کی ہر سازش آج ناکام ہوئی ہے اور آئندہ بھی ناکام ہوگی۔
سنجے سنگھ نے بھی بی جے پی حکومت کو گھیرا
आज @Saurabh_MLAgk पर रेड क्यों की गई? क्योंकि कल से पूरे देश में मोदी जी की डिग्री को लेकर चर्चा है कि मोदी जी की डिग्री फर्जी है। ये रेड उस से ध्यान भटकाने के लिए की गई है।— Sanjay Singh AAP (@SanjayAzadSln) August 26, 2025
जिस period का ये केस है, उस पीरियड में सौरभ मंत्री ही नहीं थे।
तो ये पूरा केस झूठा है।
सत्येंद्र जैन को… pic.twitter.com/YUNmqXphIV
وہیں عآپ کے سینئر لیڈر سنجے سنگھ نے کہا کہ آج سوربھ بھاردواج کے گھر پر چھاپہ کیوں مارا گیا؟ کیونکہ کل سے پورے ملک میں یہ چرچا ہے کہ مودی جی کی ڈگری فرضی ہے۔ اس سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ چھاپہ مارا گیا ہے۔ جس وقت کا یہ معاملہ ہے، اس وقت سوربھ وزیر بھی نہیں تھے۔ تو یہ سارا کیس جھوٹا ہے۔ ستیندر جین کو تین سال تک جیل میں رکھنے کے بعد سی بی آئی اور ای ڈی نے عدالت میں کلوزر رپورٹ داخل کی۔ اس سے صاف ہے کہ عام آدمی پارٹی کے لیڈروں کے خلاف درج تمام مقدمات جھوٹے ہیں۔
یہ ہے پورا معاملہ
آپ کو بتاتے چلیں کہ دہلی میں بی جے پی کی قیادت والی نئی حکومت بننے کے بعد عام آدمی پارٹی کی مشکلات میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ منگل کی صبح، ای ڈی نے عآپ کے رہنما اور دہلی کے سابق وزیر صحت سوربھ بھردواج کے خلاف اسپتال کی تعمیر میں مبینہ گھپلے کے سلسلے میں مقدمہ درج کیے جانے کے بعد ان کے گھر پر چھاپہ مارا۔ اس کے علاوہ تعمیرات سے متعلق 13 دیگر مقامات میں بھی ای ڈی کے چھاپے مار رہی ہے۔
مزید پڑھیں:
منیش سسودیا اور ستیندر جین کے خلاف ایف آئی آر درج، کلاس رومز کی تعمیر میں دو ہزار کروڑ کی بدعنوانی کا الزام
دہلی کے سابق وزیر ستیندر جین کو منی لانڈرنگ کیس میں ضمانت مل گئی