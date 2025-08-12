ETV Bharat / bharat

کانگریس کا 'ووٹ چوری' کا دعویٰ حقیقت میں غلط: الیکشن کمیشن

الیکشن کمیشن نے اپوزیشن کے دعووں پر "حقائق کی جانچ" جاری کی۔ پول باڈی نے کانگریس کے دعوؤں کو بھی غلط قرار دیا۔

کانگریس کا 'ووٹ چوری' کا دعویٰ حقیقت میں غلط: الیکشن کمیشن
کانگریس کا 'ووٹ چوری' کا دعویٰ حقیقت میں غلط: الیکشن کمیشن (File/IANS)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 12, 2025

نئی دہلی: الیکشن کمیشن نے پیر کو یہاں ایک احتجاجی مارچ کے دوران کانگریس اور اس کے لیڈر راہل گاندھی کی جانب سے کئے گئے "ووٹ چوری" کے دعووں کو "حقیقت میں غلط" قرار دیا۔

سپریم پول باڈی نے اپوزیشن انڈیا بلاک کے دعووں پر "حقائق کی جانچ" کے عنوان سے ایکس پر ٹوئٹ کیا، جس میں بہار میں ایس آر آئی سے متعلق حقائق کا انکشاف کیا گیا جبکہ گذشتہ روز نئی دہلی میں بہار میں انتخابی فہرستوں کی نظرثانی کے خلاف اپوزیشن انڈیا بلاک نے احتجاجی مارچ نکالنے کی کوشش کی۔

الیکشن کمیشن نے بہار میں انتخابی فہرستوں کی خصوصی گہری نظر ثانی (ایس آئی آر ) میں شفافیت کے اپنے دعووں کی حمایت میں دستاویزات کی ایک فہرست کا اشتراک کیا۔ ثبوتوں میں آر جے ڈی، کانگریس اور سی پی آئی جیسی سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کی ویڈیو شہادتیں شامل تھیں۔

پول اتھارٹی نے بہار میں انتخابی فہرستوں کے مسودے کی اشاعت سے پہلے، ایس آئی آر کے دوران اور بعد میں سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کے ساتھ اپنی میٹنگوں کی تفصیلات بھی شیئر کیں، اور یہ دعویٰ کیا کہ وہ ایس آئی آر مشق کے دوران زمینی سطح پر شفافیت کو خاص ترجیج دی گئی۔

الیکشن کمیشن نے کہا کہ "خالص انتخابی فہرستیں جمہوریت کو مضبوط کرتی ہیں۔" ای سی نے انتخابی فہرستوں کے مسودے کی اشاعت کے بعد سے جاری کردہ روزانہ بلیٹن کا لنک بھی شیئر کیا۔

