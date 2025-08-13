ETV Bharat / bharat

کانگریس نے غزہ پر اسرائیلی سفیر کے تبصرے کی مذمت کی، مودی حکومت پر اخلاقی بزدلی کا الزام لگایا - CONGRESS ON GAZA

رمیش نے مودی حکومت پر تقریباً دو سال تک اس معاملے پر خاموش رہنے اور"انتہائی اخلاقی بزدلی" کا مظاہرہ کرنے کا الزام لگایا۔

کانگریس نے غزہ پر اسرائیلی سفیر کے تبصرے کی مذمت کی
کانگریس نے غزہ پر اسرائیلی سفیر کے تبصرے کی مذمت کی (IANS)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 13, 2025 at 8:51 AM IST

نئی دہلی: انڈین نیشنل کانگریس نے منگل کے روز غزہ کی صورتحال پر پارٹی کی جنرل سکریٹری اور رکن پارلیمنٹ پرینکا گاندھی واڈرا کے تبصرے پر ہندوستان میں اسرائیل کے سفیر کے ردعمل پر سخت تنقید کی اور سفیر کے ردعمل کو "مکمل طور پر ناقابل قبول" قرار دیا۔

سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس (سابقہ ٹویٹر) پر پوسٹ کیے گئے ایک بیان میں، کانگریس پارٹی کمیونیکیشن انچارج و کانگریس جنرل سکریٹری جے رام رمیش نے کہا کہ پارٹی غزہ میں اسرائیل کے اقدامات پر پرینکا گاندھی واڈرا کے "درد اور غم" کے اظہار کے جواب میں اسرائیلی سفیر کی طرف سے استعمال کیے گئے الفاظ کی مذمت کرتی ہے۔ رمیش نے کہا، انڈین نیشنل کانگریس غزہ میں اسرائیل کی جانب سے مسلسل نسل کشی پر ایم پی پرینکا گاندھی واڈرا کے درد اور غم کے جواب میں ہندوستان میں اسرائیل کے سفیر کے استعمال کردہ الفاظ کی مذمت کرتی ہے،"۔

انہوں نے نریندر مودی کی زیرقیادت حکومت پر تقریباً دو سال تک اس معاملے پر خاموش رہنے کا الزام عائد کرتے ہوئے الزام لگایا کہ اس نے (مودی حکومت نے) "غزہ کی تباہی" کے خلاف بولنے میں "انتہائی اخلاقی بزدلی" کا مظاہرہ کیا ہے۔ جبکہ گزشتہ 18-20 مہینوں کے دوران کانگریس کی جانب سے اس معاملے کو اٹھایا گیا ہے۔ رمیش نے اسرائیلی سفیر کے جواب پر سخت اعتراض جتاتے ہوئے اسے بالکل ناقابل قبول قرار دیا۔

کانگریس کے میڈیا اور پبلسٹی چیئرمین پون کھیڑا نے بھی اس پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا، ’’یہ ہندوستانی جمہوریت کے وقار کی سیدھی توہین ہے۔‘‘ انہوں نے وزیر خارجہ سے بھی سوال کیا، ان سے پوچھا کہ کیا ہندوستان میں آزادی اظہار اب اسرائیل سے منضبط ہونا شروع ہو گئی ہے؟

دن کے اوائل میں، پرینکا گاندھی نے غزہ کی تباہ کن صورتحال پر اپنے درد کا اظہار کیا، جس میں ہزاروں خواتین اور بچوں سمیت 60,000 سے زائد افراد ہلاک ہوچکے ہیں۔ انھوں نے ایکس پر لکھا، "اسرائیلی ریاست نسل کشی کر رہی ہے۔ اس نے 60,000 سے زیادہ افراد کو قتل کیا ہے، جن میں سے 18,430 بچے تھے۔ اس نے سیکڑوں کو بھوکا اور لاکھوں بچوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، جن میں کئی لاکھ بچوں کو بھکمری کا خطرہ ہے۔ خاموشی اور بے عملی اپنے آپ میں ایک جرم ہے، یہ شرمناک ہے کہ اسرائیل فلسطین کے لوگوں پر یہ تباہی برپا کر رہا ہے اور ہندوستانی حکومت خاموش ہے۔

اس ٹویٹ پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے، اسرائیل کے ایلچی ریوین آزر نے اسے "شرمناک دھوکہ" قرار دیا۔ انھوں نے ایکس پر پرینکا گاندھی واڈرا کے پوسٹ کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ، "اسرائیل نے 25,000 حماس کے دہشت گردوں کو مار ڈالا۔ اسرائیل نے غزہ کو 20 لاکھ ٹن کھانے کی اشیاء دی ہیں جبکہ حماس اسے ضبط کرنے کی کوشش کر رہا ہے ، جس کی وجہ سے وہ فاقہ کشی کا باعث ہے۔ آبادیاتی خدشات کے جواب میں اذار نے کہا کہ پچھلے 50 سالوں میں، غزہ کی آبادی میں 450 فیصد اضافہ ہوا ہے ، اس میں کوئی قتل عام نہیں ہوا ہے۔ انھوں نے آخر میں لکھا، حماس کے نمبر نہ خریدیں۔

یہ معاملہ بعد میں سیاست دانوں سمیت بہت سے سوشل میڈیا صارفین کے ساتھ ایک مسئلہ بن گیا اور چند سابق فوجیوں نے اسرائیلی ایلچی کے اس ردعمل کو سفارتی رویے کی حدود سے تجاوز قرار دیا۔

