کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے ہسپتال میں داخل
ملکارجن کھڑگے کو سانس لینے میں دشواری کی شکایت کے بعد ہسپتال میں شریک کیا گیا اور کچھ طبی ٹیسٹ بھی کئے گئے۔
Published : October 1, 2025 at 4:31 PM IST
بنگلور : کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے کو ہسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ کھڑگے کو بنگلور کے ایم ایس رمیا ہسپتال میں داخل کیا گیا ہے۔ انہیں پیس میکر لگانے کا مشورہ دیا گیا ہے۔
83 سالہ کھڑگے کو منگل کی رات تھکاوٹ اور سانس لینے میں دشواری کی شکایات کے بعد ہسپتال لایا گیا۔ ڈاکٹرز ان کی صحت پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ابتدائی طور پر انہیں بخار اور پیروں میں درد کی شکایت تھی۔ معمول کے طبی ٹیسٹ، بشمول ای سی جی، کے بعد انہیں ہسپتال میں میں شریک ہونے کا ڈاکٹروں نے مشورہ دیا۔
ملکارجن کھڑگے کے بیٹے اور کرناٹک کے وزیر پریانک کھڑگے نے ایکس پر تصدیق کی۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے والد کو پیس میکر لگانے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ پریانک کھڑگے نے مزید کہا کہ ان کے والد کی حالت مستحکم ہے اور وہ ٹھیک ہیں۔ انہوں نے تمام خیر خواہوں کا ان کی تشویش اور دعاؤں کے لیے شکریہ ادا کیا۔
ہسپتال کے ذرائع نے بھی ان کی حالت کو مستحکم قرار دیا ہے۔ وہ جنرل وارڈ میں زیر علاج ہیں اور سینئر ڈاکٹرز ان کی نگرانی کر رہے ہیں۔ ہسپتال میں داخل ہونے سے قبل، کھڑگے سیاسی طور پر کافی سرگرم تھے۔ انہوں نے کلیان-کرناٹک کے سیلاب متاثرین کے بارے میں اجلاس منعقد کیا تھا۔
انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی کو خط لکھنے کا بھی ارادہ ظاہر کیا تھا۔ اس خط میں سیلاب متاثرین کے لیے معاوضے کا مطالبہ کیا جانا تھا۔ کھڑگے بہار انتخابی مہم میں بھی سرگرم حصہ لے رہے ہیں۔